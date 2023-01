Estilos diversos

PatBo (foto: patbo/divulgação)







Dizem que as baixinhas são bravas. Podemos corrigir um pouco essa máxima: as baixinhas são fogo, porque são mulheres fortes, que não têm medo de lutar pelo que querem, são destemidas. Pelo menos todas que eu conheci ao longo da minha vida eram assim, e a empresária e estilista Patrícia Bonaldi não fugiu à regra.

Apartamento 03 (foto: Apartamento 03/divulgação)

Meu primeiro contato com ela foi há anos, bem rápido e superficial, na sua loja de Lourdes. Era lançamento de uma linha mais esportiva e por isso ela usava um agasalho (training) – chique e muito bonito por sinal – e tênis. Sua simpatia chamou a atenção. Em meados de dezembro, fui entrevistá-la e o Luiz Cláudio, quando reinaugurou sua loja em BH, que agora se mudou para o Bel- vedere. A minha percepção se confirmou. Além de simpática, Patrícia é corajosa e destemida, e estava radiante de alegria por comemorar 20 anos de marca e abrir uma loja de dois andares, em local privilegiado, com um belo projeto arquitetônico. A nova loja abriga as coleções casual e festa da PatBo e a coleção da Apartamento 03.

PatBo (foto: patbo/divulgação)

Patrícia Bonaldi começou no mercado de moda como lojista, em sua cidade natal, Uberlândia, vendendo roupas multimarcas minei- ras. Sempre entendeu seu público e os desejos de consumo. Conquistou através do bordado e do hand made uma marca que flui dentro do mercado nacional e internacional e busca seguir expandindo pelo Brasil este ano.

Luiz Claúdio e Patrícia Bonaldi (foto: Divulgação)

No caminho para a loja, no dia da inauguração, falava com o marido Luiz de sua emoção, já que foi aqui em Minas que tudo começou. “Foi a moda de BH que me inspirou, que me tocou, meus fornecedores eram daqui. Minha história começa aqui. Luiz é muito místico e disse que aqui é a minha fonte. E é isso; para mim, como profissional, é aqui. E por isso acredito que merecia este espaço, merecia um lugar bacana e aconchegante como esse. Estou muito feliz.”

PatBo (foto: patbo/divulgação)





Moda evolução “Fui crescendo junto com o meu trabalho, não vim pronta, comecei experimentando. Não vim pronta de uma faculdade, de uma história de moda anterior. Foi no meu trabalho que fui aprendendo, e quanto mais vou crescendo como pessoa, com percepção e isso reflete no meu trabalho, a cada coleção vejo uma outra patrícia, tem uma outra construção, um outro olhar, são versões de mim do que estou vendo no mundo, do que estou gostando, de como vejo e reinterpreto isso no trabalho. Acho que sempre será assim dentro da PatBo, um trabalho em constante evolução.”

Apartamento 03 (foto: Apartamento 03/divulgação)

Como disse, a empresária é destemida. “É o meu jeito, vim do zero, e quando não se tem nada a perder, vamos para o tudo ou nada. Essa foi minha forma de viver e isso me deu mais coragem de lutar pelas coisas. Por exemplo, quando eu comecei a fazer bordado, as pessoas falavam muito de mim, questionavam como eu tinha coragem de fazer roupas com aquela quantidade de pedraria. Mas eu sabia que tinha espaço para aquele estilo, e para peitar umas histórias diferentes é preciso ser um pouco destemido, para ir na contramão do caminho que todas estão no momento. Voltando no tempo, a história do bordado foi isso, quando explodiu, tinha bordado mas não estava na moda nacional, e não tinha ainda o olhar para o trabalho manual. Eu comecei voltada para a moda festa. Até hoje, banco muitas histórias que as pessoas não acreditam muito, e dá certo.”





história Patrícia acredita que a aceitação de suas coleções se dá por ser sensível ao que as pessoas querem. Como ela veio do varejo, e era vendedora da sua loja, sabia o que as clientes queriam e sempre soube escutá-las. A estilista tem o dom para entender rapidamente quando as pessoas estão cansando de uma coisa e se interessando por outra. Como ela diz, foi evoluindo com a cliente. Hoje, Bonaldi percebe que as clientes acreditam muito no que ela propõe porque construiu uma história nesses 20 anos, e isso deu a ela possibilidade de ousar mais, de sair da caixinha. “A moda é cíclica, tudo volta e nada é para sempre. É dicotômico, a grande questão é saber o tempo”, diz.





equipe Tanto para Patrícia quanto para Luiz Cláudio foi muito bom passarem a fazer parte do mesmo grupo. Tinham muitas coisas em comum, e sempre se admiraram, se respeitaram e confiaram muito um no outro. Ambos destacam a importância do trabalho colaborativo, e ressaltam a riqueza da troca, e a dificuldade de caminhar sozinho. “Trocamos conhecimentos. Nosso diferencial é o respeito que temos um pelo outro. Patrícia nunca tocou em um trabalho meu. As pessoas acham que a gente se fala o tempo todo, isso não acontece. A última vez que vi Patrícia foi no meu desfile no São Paulo Fashion Week”, conta o estilista. “Nunca houve o pensamento de ser um grupo que interfere nas marcas. Não temos tempo de apresentar as coleções; quando são criadas, geralmente as vemos quando já estamos fazendo araras, nas lojas. O Luiz tem mais interatividade com a equipe das lojas e do marke- ting. Com as pessoas que lidam com as clientes”, explica Patrícia.





Miami Os planos para 2023 são de Luiz Cláudio se mudar para São Paulo, para ficar mais perto de toda a equipe. Por sinal, o time da Apartamento 03 vai crescer este ano. Patrícia continua em São Paulo, indo muito para Uberlândia, onde é a produção, e para os Estados Unidos, onde está centralizado todo o setor internacional da PatBo. A marca começou a operação há cinco anos e já está em mais de 100 países. Esse investimento na Apartamento 03 já é o início do trabalho para levar a marca para o mercado internacional. A PatBo está com showroom na 5ª avenida, loja no SoHo e acabaram de fechar uma loja em Miami que será inaugurada em setembro. “A força da marca Brasil no exterior é muito forte e tem abertura para talentos. Levamos nossa identidade e o trabalho manual para as contemporary brands, que não usam esse recurso. É mais desafiador, porque lá já tem tudo, então temos que chegar com um trabalho que brilhe os olhos das pessoas, e o marketing é fundamental para isso”, conclui Bonaldi.

Coleção especial para este verão

Por se tratar de uma marca mineira, dentre todas as premissas, valorizar a mineiridade está entre as prioridades da marca. O bordado feito à mão, a afetividade, o saber servir, o encantamento e carinho em cada detalhe foram fatores que elevaram o desejo de crescer ainda mais no mercado mineiro. Hoje, além da operação do atacado em todas as multimarcas, são duas lojas próprias em Minas Gerais, sendo uma em Belo Horizonte e outra em Uberlândia (que está passando por um processo de retrofit e em breve será reinaugurada).

ALTO VERÃO A PatBo criou duas linhas bem definidas para sua coleção alto verão 2023 a Retrô Bloom e a Flower Power. Um resort imponente, que ganha maxi mangas bufantes e modelagens exageradas em tecidos mais estruturados. É possível imaginar a mulher PatBO celebrando em uma festa ao pôr do sol, se divertindo descalça. Livre, leve, autoconfiante. A mistura de ideias, texturas e combinações improváveis possibilita o encontro entre a festa e a praia. É nesse mix que a coleção ganha mais força.

A predominância das décadas de 1960 e 1970 acontece com influência das tradicionais estampas desenhadas a mão em versões divertidas com flores multicoloridas. Em uma evolução das padronagens geométricas, os desenhos psicodélicos ressaltam o mood característico da época. Os bordados das flores ganham volume tridimensional e parecem saltar da roupa. O pink, nomeado Bubble Gum, mais uma vez aparece com destaque, sozinho ou em contraste com o tom vibrante cherry pop, em tecidos nobres como o zibeline, remetendo a uma alfaiataria poderosa. Nas modelagens, mangas extras volumosas em vestidos, bodies e tops. O brilho dos paetês aparece em variações de vestidos e colorações, garantindo um look descolado, atual e com ares refrescantes.

Estampas que remetem a fauna e flora, como a Tropicália, estão nos vestidos fluídos e leves. A estampa bem-me-quer traz uma das flores favoritas de Patricia Bonaldi, a margarida, em criações cheias de significado. A marca também apostou nas roupas brancas ideais para o verão como vestidos e conjuntos com tops estruturados, remetendo ao “sereismo” em estilo atemporal. “A cara da coleção é a de uma mulher latina. É nessa bandeira que continuamos apostando”, diz Patricia. As peças que enaltecem as raízes brasileiras com a cartela de cor, proporções, sensualidade e frescor. Os destaques ficam para as silhuetas trapézios dos minivestidos. Além dos modelos curtos, os longos de festa também pontuam a coleção desta vez com saias fluidas e cintura marcada.

APARTAMENTO 03 “Ouro é sobre o que melhor somos e compartilhamos”, afirma Luiz Cláudio sobre a ideia central de sua nova coleção, intitulada Ouro. O estilista e fundador da Apartamento 03 traz uma coleção rica em símbolos e mensagens ocultas capazes de transformar as percepções sobre o que de fato é precioso.

Com estampas desenhadas através do olhar de Luiz sobre as obras de Abdias Nascimento e com o ovo sendo símbolo máximo de fertilidade a marca ressignifica a concepção contemporânea sobre o ouro para além de um metal nobre precioso com alto valor de mercado.

Fala-se de ancestralidade, onde podemos conferir em registros históricos que mulheres negras no final do século 18 se organizam como mulheres de ganho, a partir das vendas de doces e quitutes adquiriam o ouro necessário para compra de alforria de negros escravizados. "OURO" também significa liberdade e redenção para Apartamento 03.

Nessa coleção a marca resgata técnicas de atelier e aposta em plissados, tons terrosos em combinação com azul e rosa bem equilibrados. A fluidez dos movimentos fica por conta de materiais como seda e crepe, já os pontos de conexão brilhosos são apostas que Luiz fez em crepe paetizado.