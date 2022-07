Pesquisa confirma crescimento de 6% da TV Alterosa Sul e Sudeste de Minas

Funcionários da emissora de Varginha comemoram os números da pesquisa (foto: TV Alterosa/Divulgação)



A TV Alterosa Sul e Sudoeste de Minas, sediada em Varginha, tem motivos de sobras para estar em festa com seus telespectadores e colaboradores. A emissora comemora mais de 6% de crescimento na audiência em 2022, comparado ao ano anterior, segundo pesquisa Kantar IBOPE realizada de 8/6 a 14/6 de 2022. De acordo com a pesquisa, o jornalismo local foi um dos produtos que apresentaram resultados expressivos. Tanto o Alterosa Alerta, exibido na hora do almoço, quanto o Jornal das 7, apresentaram números de audiência bem superiores aos da emissora terceira colocada. O Alterosa Alerta teve pico de 20,18% de participação no horário de 11h00 às 12h15 e jornal das 7 pico de 11,14% de participação

Segundo a emissora, a pesquisa reflete o trabalho intenso voltado para as comunidades do Sul e Sudoeste de Minas, com jornalismo que dá espaço, exclusivamente, às notícias regionais. Além disso, a emissora se destaca com eventos realizados em dezenas de cidades da região. São campeonatos de futsal e torneios de pesca, corridas e, também, eventos festivos como o Festival da Alegria, Natal para Todos etc.





NA PRAÇA O Estúdio ao Vivo é outra ação que movimenta as comunidades, levando o programa Alterosa Alerta a ser apresentado em cidades da região, normalmente em praça pública. Contribuem ainda para melhorar a audiência, as ações de engajamento nas redes sociais como Podcast (Um Centavo) Alerta de Prêmio e programas como o Alterosa Web.





DOMIGOS De acordo com a pesquisa, a programação de domingo sempre é destaque de audiência do SBT/Alterosa. Na pesquisa deste ano, o programa Domingo Legal conquistou 9,62% de audiência, o que equivale a 21,78% da participação, e o programa Silvio Santos 9,15 com 15,63 % de participação.

MULHERES Outra característica que merece destaque é a afinidade da TV Alterosa com o público feminino e com as classes ABC. Do total de audiência da emissora 63% são mulheres e 75,5% pertencem às classes AB e C.