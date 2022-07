Agência Klash destaca 30 anos da EPO no setor de alto padrão

O grupo comemora três décadas ressaltando seus valores em sua campanha (foto: Klash/Divulgação)



O Grupo EPO, que completará neste mês de julho 30 anos de atuação no setor da construção civil em Minas Gerais, apostou na agência Klash para desenvolver sua campanha comemorativa. Para destacar os valores da marca, tais como compromisso, inovação e sustentabilidade, a agência criou a ação "EPO ano 30" com o mote "Inovação é mais que uma ideia. Inovação constrói".





INOVAR Um dos propósitos da campanha é ressaltar a grandeza da marca no mercado imobiliário de alto padrão. O trabalho desenvolvido pela Klash, que engloba ações de marketing e identidade visual, mostrará os grandes marcos da empresa desde a sua fundação, em 17 de julho de 1992. Na primeira etapa, o foco está nas mídias digitais da empresa. Desde o dia 1º de junho, estão sendo publicados nas redes sociais teasers destacando a importância da inovação para a história da marca, como pontua a gerente de marketing da empresa, Renata Naves Innecco: "Inovar está presente em tudo que criamos, em cada aspecto, ação e construção. Nosso principal objetivo é apresentar ao mercado novas ideias que agregam valor e geram benefícios reais para nossos clientes, para o setor e para a sociedade".





DEPOIMENTOS A EPO e a Klash também convidaram personalidades mineiras, cuja história se entrelaçam com da construtora, para gravar depoimentos com a temática: "O que 30 anos são capazes de construir". O objetivo é conectar a vivência dos convidados aos valores da marca. Colaboradores da empresa, considerados grandes responsáveis pelo sucesso da marca, também participarão da ação. "Tudo o que realizamos nesses 30 anos é consequência de um trabalho árduo e digno. Desde a fundação da EPO, procuramos ter sempre em mente que o nosso foco é inovar e estar entre os melhores. Aprendemos a traçar as melhores metas e estratégias. Nossos números são um reflexo da qualidade dos serviços prestados, das sólidas parcerias e da satisfação de clientes e colaboradores, que são os grandes responsáveis por esse sucesso", destaca Guilherme Santos, diretor Comercial e de Novos Negócios do Grupo.





CASA EPO Os vídeos estão sendo gravados na Casa EPO, espaço inovador no Vale do Sereno, em Nova Lima, recém inaugurado pela empresa. O espaço vai abrigar palestras, eventos e experiências com foco em qualidade de vida, arquitetura e cultura.

A agência Klash também criou peças para o "EPO Ano 30" para divulgações internas, landing page, mídia digital e spot em rádios. Para saber mais sobre a história da construtora, acesse https://epo.com.br/