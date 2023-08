Cruzeiro desperdiça chances E sai castigado

1499

O Cruzeiro foi seguro na defesa durante a maior parte do tempo, teve mais chances claras de balançar a rede, mas novamente não conseguiu ter eficiência nas finalizações, problema crônico do time do técnico Pepa. Mas, é como diz a máxima: “Quem não faz, leva”. O Palmeiras marcou o gol da vitória por 1 a 0 no último lance do jogo, em bola parada, ontem à noite, no Allianz Parque, em São Paulo, pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Wesley desperdiçou a oportunidade que poderia ter colocado a Raposa em vantagem na reta final do segundo tempo, mas chutou a bola para fora cara a cara com o goleiro Marcelo Lomba. A Raposa chegou ao quinto jogo sem vitória.

Com o resultado, o Cruzeiro estacionou nos 24 pontos e continuou na 12ª posição. Já o Palmeiras subiu para a vice-liderança, com 34 pontos - 13 a menos do que o líder Botafogo. O Cruzeiro agora volta suas atenções para o compromisso contra o Corinthians, pela 20ª rodada. O técnico Pepa terá quatro dias para preparar o time para a partida do próximo sábado (19/8), às 21h, no Mineirão, em Belo Horizonte. O Palmeiras também entrará em campo no mesmo dia, mas às 18h30, para medir forças com o Cuiabá. As equipes se enfrentarão na Arena Pantanal, na capital mato-grossense.

A partida começou com o Cruzeiro dando indícios de que incomodaria bastante o Palmeiras. Logo no primeiro minuto, Wesley tabelou com William na direita, invadiu a área e bateu de canhota no gol. Marcelo Lomba encaixou a bola e fez boa defesa. Entretanto, o time mineiro não conseguiu manter o ritmo e ainda sofreu uma grande perda técnica minutos depois. O armador Mateus Vital teve que ser substituído após cair de mau jeito no gramado e deslocar o ombro direito. O volante Filipe Machado foi o escolhido para substituí-lo.

A alteração inesperada fez o Cruzeiro mudar de postura no jogo. A equipe recuou e apostou nos contra-ataques para surpreender o Palmeiras. A defesa estrelada chamava o adversário para cima ao sair jogando dentro da área de Rafael Cabral e tentava o chutão para encontrar os atacantes em profundidade. O Palmeiras teve a maior posse de bola (58% contra 42%), mas pouco incomodou. As grandes chances foram do Cruzeiro, com William, aos 28 minutos, e Rafael Elias, aos 49’. Nas duas chances, o goleiro alviverde teve que se esticar todo para evitar que o marcador fosse inaugurado.

Na volta do intervalo, Pepa se viu obrigado a mexer novamente no time por questão clínica. William, que estava tendo problemas para conter as investidas de Jhon Jhon no corredor direito, sentiu dores na perna direita e precisou dar lugar a Helibelton Palacios. O cenário da etapa final continuou o mesmo do primeiro tempo. O Verdão não conseguia chegar à defesa do time mineiro com tanto perigo em jogadas bem trabalhadas, e a situação deixou Abel Ferreira muito insatisfeito à beira do campo.

Aos 26 minutos, Wesley desperdiçou uma chance incrível que poderia ter garantido a vitória do Cruzeiro. Lucas Silva colocou o atacante em ótimas condições de finalizar ao dar um passe magistral quebrando linhas da marcação, mas o camisa 11, que estava sozinho, chutou a bola para fora ao ficar frente a frente com Lomba. E é como diz a máxima do futebol: “Quem não faz, leva”. O Palmeiras castigou o Cruzeiro no último lance da partida, com Flaco López. O atacante se infiltrou nas costas da defesa celeste, em jogada de bola parada, e completou o levantamento: 1 a 0.

O lance perdido evidenciou um problema constante do Cruzeiro neste Brasileirão: converter as finalizações em gol. Nos empates contra Flamengo (1 a 1) e Botafogo (0 a 0) - times que estão no G4 -, a equipe celeste levou mais perigo à meta adversária, porém não conseguiu sair de campo vencedor.

Palmeiras:Marcelo Lomba; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Vanderlan; Zé Rafael (Flaco López, aos 35 min do 2ºT), Gabriel Menino (Richard Rios, aos 47 min do 1ºT), Raphael Veiga e Jhon Jhon (Breno Lopes, aos 18 min do 2ºT); Artur (Luis Guilherme, aos 18 min do 2ºT) e Rony (Endrick, aos 18 min do 2ºT)

Técnico: Abel Ferreira





cruzeiro: Rafael Cabral; William (Helibelton Palacios, no intervalo), Neris, Luciano Castán e Marlon (Kaiki, aos 38 min do 2ºT); Matheus Jussa, Lucas Silva e Mateus Vital (Filipe Machado, aos

6 min do 1ºT); Wesley, Rafael Elias

(Gilberto, aos 20 min do 2ºT) e Arthur Gomes

(Bruno Rodrigues, aos 20 min do 2ºT)

Técnico: Pepa

19ª rodada do campeonato brasileiro

Estádio: Allianz Parque (SP)

Gols: Flaco López, aos 51 min do 2ºT

Árbitro:Wagner do Nascimento Magalhães (Fifa/RJ)

Assistentes: : Thiago Henrique

Neto Corrêa Farinha (RJ)

e Luiz Cláudio Regazone (RJ)

VAR: Rodolpho Toski Marques (VAR-Fifa)

Cartão amarelo: Gustavo Gómez e Vanderlan (Palmeiras); Matheus Jussa, Gilberto e

Helibelton Palacios

osse de bola

48%Cruzeiro

52%

Palmeiras









Finalizações

13

Cruzeiro

12

Palmeiras









Chutes a gol

Cruzeiro

5

Palmeiras

4