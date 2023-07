Irresistível Botafogo

1499

O atacante Carlos Alberto, do Botafogo, comemora o segundo gol sobre o Grêmio (foto: Vítor Silva/Botafogo)



Ninguém segura o Botafogo. Ontem, o time alvinegro segurou a pressão do Grêmio, foi cirúrgico nas finalizações em Porto Alegre e conquistou a 12ª vitória no Campeonato Brasileiro, ao fazer 2 a 0 no time comandado por Renato Gaúcho, que reclamou da arbitragem na entrevista coletiva após a partida. Os gols botafoguenses, que ainda teve um tento anulado de Tiquinho Soares, aos 23min, devido à posição de impedimento de Cuesta, foram marcados por Eduardo, aos 29min, e Carlos Alberto, aos 42min, ambos do segundo tempo.

Além da vitória fora de casa, o time dirigido interinamente por Cláudio Caçapa, ex-zagueiro de Atlético e Cruzeiro, foi beneficiado na rodada com o empate de sábado, por 1 a 1, entre Palmeiras e Flamengo, no Allianz Parque.

Com o resultado de ontem, o Botafogo, que contabiliza impressionantes 85% de aproveitamento, com 12 vitórias e apenas duas derrotas, abriu larga vantagem sobre os dois clubes mais cotados para levar a taça no fim do ano. O Glorioso colocou dez pontos de vantagem sobre o rubro-negro na classificação (36 contra 26) e 12 em relação ao Palmeiras, primeiro time fora do G4.

Os resultados da rodada do fim de semana também tiveram impacto sobre os times mineiros. O América, com a derrota para o Coritiba, caiu para a lanterna. Já o Cruzeiro, que tem um orçamento muito menor ante o rival Atlético, outro time que era apontado como favorito ao título do Brasileirão antes do início da competição, subiu para o nono lugar, com 20 pontos, em função da vitória sobre o Vasco, fora de casa, por 1 a 0.

Dessa forma, o time comandado pelo técnico Pepa finaliza a rodada com um ponto a mais em relação ao Galo, que desceu para o 12º lugar na tabela depois de ser derrotado pelo Corinthians, no Mineirão.