Revelação do Santos na mira

Arthur Gomes, do Sporting, de Portugal, comemora o primeiro gol do seu time contra o Eintracht Frankfurt, pela Liga dos Campeões (foto: CARLOS COSTA / AFP - 1/11/22)







O Cruzeiro, que com a vitória sobre o Vasco por 1 a 0, sábado, no São Januário, encerrou a 14ª rodada em nono lugar, com 12 pontos, está próximo de anunciar a contratação de mais um reforço para a sequência da temporada.

Trata-se do atacante Arthur Gomes, do Sporting, de Portugal. O jogador, de 25 anos, é natural de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, mas despontou para o futebol no Santos, no final de 2016, quando teve duas oportunidades com o técnico Dorival Júnior no Campeonato Brasileiro.

No ano seguinte, o ponta-direita enfrentou as concorrências de Bruno Henrique e Copete no ataque. Mesmo com pouco espaço, disputou 17 jogos e marcou três gols.

A fase de maior destaque na Baixada Santista foi em 2018, sob o comando de Jair Ventura, no primeiro semestre, e Cuca, na reta final da temporada. Naquela oportunidade, o atacante fez 37 partidas, balançou a rede quatro vezes e deu duas assistências.

Quando parecia ter encontrado seu espaço no time, Gomes foi preterido das convocações do treinador argentino Jorge Sampaoli. Com isso, foi emprestado à Chapecoense até o fim de 2019.

De volta à Vila Belmiro, Arthur ainda fez 38 jogos com a camisa do Peixe. Depois disso, foi novamente emprestado, dessa vez ao Atlético-GO, em março de 2021. Cinco meses depois, foi para o Estoril, de Portugal.

No ano passado, Arthur ganhou passou a ser jogador do Sporting. Ele ganhou destaque pela imprensa europeia em setembro do ano passado, quando marcou um golaço na Champions League. Na ocasião, o jogador brasileiro contribuiu para a vitória portuguesa por 2 a 0 sobre o Tottenham, da Inglaterra, pela segunda rodada do Grupo D da mais importante competição de clubes do mundo.

Gomes recebeu um belo passe pelo lado esquerdo, dominou a bola e partiu para cima de um dos zagueiros adversários. Ele aplicou uma “caneta” no segundo defensor e chutou por entre as pernas do goleiro Lloris.

Ainda na base do Santos, Arthur Gomes fechou contrato com a empresa do pai de Neymar, hoje atacante do Paris Saint Germain. O mineiro tem a carreira conduzida pelo empresário desde 2013, quando foi descoberto.

De acordo com o próprio jogador, a parceria surgiu logo após um jogo festivo em Uberlândia. As partes trocaram números de telefone e iniciaram o trabalho em conjunto.





Antes da janela O interesse do Cruzeiro em Arthur Gomes surgiu antes mesmo da reabertura da janela de transferências, dia 3 de julho. O ponta-direita foi comunicado pela diretoria do Sporting de que não seria aproveitado na pré-temporada e foi autorizado a procurar um novo clube.

Segundo o jornal “A Bola”, de Portugal, a Raposa fará um alto investimento para ser detentora dos direitos econômicos do jogador. O clube europeu aceitou liberá-lo por 3 milhões de euros (cerca de R$ 16 milhões), mas manterá um percentual dos direitos, recebendo parte em caso de eventual venda futura.

Arthur deve chegar à Toca da Raposa nesta semana para fazer exames médicos e assinar contrato. Ele está curtindo férias na região da Baixada Santista, onde tem família e mantém amigos, além do parceiro Neymar.