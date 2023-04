Cruzeiro // De contestado a xodó

Bilu tem sido utilizado como "válvula de escape" do técnico Pepa no decorrer dos jogos, para dar mais fôlego ao sistema ofensivo da Raposa (foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)





Contestado após suas primeiras oportunidades com a camisa do Cruzeiro no início desta temporada, Rafael Bilu vem rebatendo as críticas e se tornado um dos xodós da torcida celeste. Aos poucos, o atacante está ganhando a confiança do técnico Pepa e sua presença no time titular não deve demorar a acontecer.





O treinador português tem usado Bilu como “válvula de escape” para acelerar e aumentar a produção ofensiva da equipe no segundo tempo. O cenário, porém, pode mudar nas próximas partidas, pois os concorrentes diretos na posição não atravessam boa fase. Na vitória mineira por 2 a 0 diante do Náutico, terça-feira, no Independência, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, Bilu foi acionado no intervalo. O jovem de 24 anos entrou na vaga de Nikão, que não estava no mesmo ritmo dos demais.



Ao entrar em campo, Bilu foi muito aplaudido pelos cruzeirenses. Bem-humorados, alguns torcedores pediram a convocação do atacante para a Seleção Brasileira: “Ão, ão, ão, Bilu é seleção.” Em campo, pelo lado direito, o ponta criou boas jogadas com William e incomodou bastante a zaga do Timbu.





Após a partida, Bilu falou sobre o momento que vive no Cruzeiro de Pepa. Segundo ele, as críticas recebidas no início o deixaram bastante entristecido.





“Feliz pela torcida me reconhecer. Cheguei aqui um pouco desacreditado e isso me entristeceu um pouco. Fui muito criticado, mas não deixei isso me abalar e continuei trabalhando para ajudar o Cruzeiro. Se Deus quiser eu vou ajudar ainda mais neste ano”, disse.





Bilu titular? Após a classificação contra o Náutico, Pepa deu indícios de que fará mudanças no ataque celeste. O treinador já testou na ponta direita Wesley e Nikão, mas eles não responderam aos anseios da torcida.





“Em relação aos pontas, temos várias opções, e boas. Tem o Bilu e o Daniel (Júnior), que ficou uns quatro ou cinco dias sem treinar, e a situação do Dourado. O Stênio, que também não entrou (contra o Náutico), é um menino que tem muita qualidade. Portanto, há boas opções e é questão de momento, de aproveitar as oportunidades”, afirmou.





O Cruzeiro voltará a campo neste sábado, às 18h30, para medir forças contra o Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, no interior paulista, pela terceira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Projeção ousada Sócio majoritário e gestor da SAF celeste, Ronaldo Fenômeno fez projeção ousada para o Cruzeiro na Copa do Brasil. Ele apostou que a Raposa vencerá o torneio mata-mata.





“Para a Copa do Brasil, eu arrisco uma surpresa para esta temporada, acreditando que o Cruzeiro vai ser campeão desta edição, já que tem um retrospecto muito positivo de títulos em copas”, disse Ronaldo, em entrevista à Betfair.





O Fenômeno aposta no retrospecto vitorioso da Raposa como fator decisivo para a conquista do sonhado heptacampeonato. Maior vencedor da Copa do Brasil, o Cruzeiro levantou o troféu nas temporadas 1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018. Já no Brasileirão, Ronaldo projeta uma campanha mais modesta da equipe mineira, que voltou à elite do futebol brasileiro após passar três anos na Série B.





“O Cruzeiro vai disputar um Brasileirão duro, com equipes com maior orçamento que o nosso, mas estou bastante confiante que a gente poderá fazer um campeonato positivo. Temos os pés no chão e sabemos que saímos de um buraco profundo. Aos poucos vamos disputar os títulos que a torcida cabulosa tanto espera”.