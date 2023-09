Lotofácil da Independência 2023: últimos dias para apostar no concurso

O concurso especial da Lotofácil da Independência está chegando e essa é a última semana para apostar e concorrer a premiação incrível e inédita dessa loteria: R$ 200 milhões.





É isso mesmo, a Lotofácil da Independência 2023 está com premiação confirmada em R$ 200 milhões e os prêmios não acumulam. Ou seja, se ninguém acertar as 15 dezenas, o prêmio será destinado para quem acertar 14 números e assim por diante.





Contudo, como essa é uma das loterias mais fáceis de ganhar do país, é pouco provável que ninguém consiga acertar as 15 dezenas. O mínimo de ganhadores foram 8 pessoas que dividiram o prêmio.





Para você ter uma noção, na edição de 2022, 79 pessoas acertaram os 15 números e foram contempladas em mais de 2 milhões de reais cada.





Ficou curioso e quer saber como concorrer a essa premiação fantástica? Então fique neste conteúdo e descubra como apostar na Lotofácil da Independência, quais as suas reais chances de ganhar e muito mais!





Prazo para apostar na Lotofácil da Independência 2023





O concurso da Lotofácil da Independência 2023 irá acontecer sábado, dia 9 de setembro, com extrações a partir das 20 horas, conforme o horário de Brasília. Os apostadores do Mega Loterias têm até às 16 horas para concorrer ao prêmio vigente.





A partir desse horário, será possível participar dos bolões do Mega Loterias, elaborados por especialistas para otimizar as suas chances de ganhar. Os bolões ficam disponíveis até as 20 horas, horário de início das extrações, e são muito mais econômicos e vantajosos.





Para você ter uma ideia, um bolão do Mega Loterias levou à premiação máxima da Lotofácil da Independência 2022 em 180 milhões de reais.





Como funciona a Lotofácil da Independência





A Lotofácil da Independência tem a mesma dinâmica que sua edição tradicional. Dessa forma, para concorrer, basta selecionar de 15 a 20 dezenas em um universo com 25 alternativas.





Ganha a premiação máxima quem conseguir acertar os 15 números sorteados. Além disso, a loteria também conta com premiações secundárias, contemplando quem acertar 14, 13, 12 ou 11 números.





Chances de ganhar na loteria





Quais as chances de ganhar na Lotofácil da Independência 2023? Essa é a loteria especial mais fácil de ganhar. Não é à toa que tantos apostadores já jogaram e ganharam prêmios incríveis.





Especialistas do Mega Loterias analisaram e concluíram que as chances de ser premiado no na Lotofácil da Independência com uma aposta simples, jogando apenas 15 dezenas, é de 1 para 3.268.760.





Como jogar na Lotofácil da Independência 2023





Foi-se o tempo em que era preciso se deslocar de casa em horário comercial durante os dias úteis da semana para ir até uma casa lotérica apostar nas loterias Caixa. Hoje em dia, jogar online é muito mais seguro, vantajoso e prático.





Afinal de contas, no Mega Loterias, você não só aposta sem sair de casa como, em caso de contemplação, pode solicitar o resgate dos valores online.





Para concorrer à Lotofácil da Independência sem sair de casa, basta seguir o passo a passo:





criar uma conta no Mega Loterias ou fazer login se já tiver cadastro;

escolher a loteria que deseja jogar, neste caso, Lotofácil da Independência;

selecionar entre 15 e 20 dezenas entre os 25 números disponíveis;

escolher uma dentre as diversas opções de pagamento;

confirmar a transação e ficar atento ao resultado da Lotofácil da Independência.





Está esperando o quê? Crie sua conta no Mega Loterias agora mesmo e concorra a edição especial da Lotofácil, quem sabe você não se torna no próximo a ganhar na Lotofácil da Independência? Aproveite!