Saiba o que esperar da tecnologia de jogos nos próximos anos

Tecnologia dos jogos tem aumentado rapidamente (foto: Todd Jiang/ Unsplash )



Relacionar as palavras jogos e tecnologia já é algo praticamente automático. Desde os primeiros lançamentos, lá nos primórdios, os games já enchiam os olhos dos players.





Com tudo correndo à medida de sua época, atualmente já podemos contar com uma quantidade de novidades que certamente não seriam nem imagináveis no passado, e a tendência é de que tudo siga aumentando de forma gradual, proporcionando sempre mais encantamento aos jogadores. Diante de um leque tão amplo de possibilidades, encontramos algumas que se destacam, especialmente para o público geral.





Possibilidade de personalização





A tecnologia mais presente e já incorporada na realidade dos jogos atuais é a possibilidade de personalização. Desde detalhes físicos dos personagens, como acontece em jogos de videogame, até passando por customização de programações que permitem elaborar seu próprio jogo, como na Roleta da Sorte , todos buscam por algo que seja exclusivo e único.





Pensando nisso, vemos cada vez mais oportunidades de tornar as experiências de entretenimento algo completamente particular, pensado e desenvolvido especialmente para cada indivíduo de forma singular. Isso traz ainda mais valor agregado ao produto final, que segue sendo admirado pelos usuários. A busca por diversão proposta por algo diferenciado, que não deve ser repetido em massa para todos os jogadores, faz com que uma série de outras tecnologias também se desenvolvam.

Uso de inteligência artificial





Neste caminho, a IA anda de mãos dadas com a chance de personalização. Com a capacidade de analisar o comportamento dos jogadores e traçar padrões de interesses e gostos, ela consegue potencializar a disponibilidade de opções para cada um.





Isso significa que um mesmo jogo pode se mostrar diferente para cada jogador, ou seja: aquela história vista em videogames mais antigos de macetes em determinadas fases para ultrapassar obstáculos estáticos vistos todas as vezes no mesmo lugar, pode estar com os dias contados.





Claro que sempre haverá espaço para todos os gostos, permanecendo os títulos antigos com suas características para os que assim preferirem. Mas o movimento de uso da inteligência artificial para fins de proporcionar mais dinamicidade nos jogos do futuro é, de fato, um caminho sem volta. Ele já está presente entre nós e a tendência é de que assim permaneça, otimizando tudo o que for possível e transformando o processo evolutivo natural dos games em algo cheio de possibilidades.





Melhoria de gráficos e jogabilidade





Além do que de fato muda a cara dos jogos, existem as arestas que vão sendo aparadas no decorrer dos anos. Estas demandam sim muita técnica tecnológica, mas acabam por ser menos aclamadas pela mídia em geral.





Isso acontece por conta, talvez, do impacto, afinal, chama muito mais a atenção o lançamento de um jogo completamente inovador com realidade virtual do que outro que tenha refinamento de imagem ou mais fluidez na jogabilidade. Mas a verdade é que, para fins de jogo mesmo, ambos são igualmente importantes.





As inovações tendem a ser positivas a longo prazo?





Sem a menor dúvida, acreditamos que tanto a médio, quanto a longo prazo, as tecnologias que vêm sendo desenvolvidas só irão agregar à vida dos players. Seja no fator desempenho, ou ainda na questão visual, todos sairão ganhando com o mundo de possibilidades que tende a se abrir diante das telas. Prepare-se para se tornar ainda mais fã frente ao turbilhão de novidades que deve surgir nos próximos momentos do mundo gamer.