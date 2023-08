Confira 3 filmes com o elenco de Guardiões da Galáxia para assistir

975

Guardiões da Galáxia reúne muitos fãs



Guardiões da Galáxia foi uma grande surpresa desde quando foi lançado em 2014. De lá pra cá, o elenco do filme, que já era popular, ganhou ainda mais notoriedade. E nem estamos falando de Vin Diesel, que dá voz a Groot, ou Bradley Cooper, que interpretou Rocket.





Foi a partir do protagonismo em Guardiões da Galáxia que Chris Pratt, que já havia recebido alguns papéis de destaque, ganhou fama mundial. Já Dave Bautista, antigo lutador de WWE, começou a fazer personagens mais importantes nos cinemas.

Pois bem, se você gosta do elenco do filme, separamos 3 excelentes filmes que contam com os personagens da comédia, e você precisa assistir.





Avatar - Zoe Saldaña





Zoe Saldaña já era conhecida por grande parte dos fãs de cinema. Afinal, a atriz já havia participado de um dos maiores sucessos dos cinemas, Avatar. Mas Guardiões da Galáxia foi o responsável por abrir as portas do UCM para a atriz. Com isso, Saldaña participou de outro filme que quebrou recordes de bilheteria, Vingadores: Ultimato.





A atriz está em dois projetos de James Cameron, no entanto, damos destaque para o filme lançado em 2009. Nesse longa, quando seu irmão é morto em um roubo, o fuzileiro paraplégico Jake Sully decide assumir o lugar dele em uma missão no distante mundo de Pandora.





Lá, ele descobre as intenções gananciosas do líder corporativo Parker Selfridge de expulsar os humanoides nativos "Na'vi" para minerar o precioso material espalhado por suas ricas florestas.





Enquanto Jake começa a criar laços com a tribo nativa e rapidamente se apaixona pela bela alienígena Neytiri, o inquieto Coronel avança com suas táticas impiedosas de extermínio, forçando o soldado a tomar uma posição - e lutar em uma batalha épica pelo destino de Pandora.





Nesse filme, a estrela de Guardiões da Galáxia se tornou um grande destaque. Afinal, ninguém acreditava que o filme de Cameron pudesse ter o peso emocional que carregava no final por causa de toda a tecnologia e efeitos especiais. Mas o desempenho impressionante de Saldaña deu a sua personagem a personalidade necessária para acreditar que essas criaturas não eram de sangue frio.

Avatar está disponível no Disney+.





Batem à Porta





Embora ainda não esteja disponível em streaming - somente para alugar - o filme dirigido por M. Night Shyamalan é um dos primeiros títulos protagonizados por Dave Bautista. No longa, que mistura suspense e terror, Wen, de sete anos, está de férias com seus pais adotivos, Eric e Andrew, em uma cabana remota na zona rural da Pensilvânia. Enquanto pega gafanhotos, Wen é abordada por um estranho chamado Leonard.





Inicialmente amigável, ele explica que precisa da ajuda de Wen e dos pais dela para salvar o mundo. No entanto, Wen fica desconfiada quando três outras pessoas aparecem com armas improvisadas. Wen foge para avisar Eric e Andrew, mas os visitantes invadem a cabana e os amarram, com Eric sofrendo uma concussão tentando lutar contra eles.





Leonard e seus companheiros - Sabrina, Adriane e Redmond - afirmam que nunca se encontraram antes deste dia e não têm intenção de prejudicar a família. No entanto, na semana passada, eles foram movidos por visões e uma força desconhecida para encontrar a família.





Apesar de o filme ter recebido uma crítica média, o ator de Guardiões da Galáxia conseguiu se destacar.





Jurassic World: Domínio





Retomar uma franquia icônica não é nada fácil. Contudo, Chris Pratt aceitou o desafio e estrelou a trilogia de Jurassic World, que se passa anos depois de Jurassic Park. Em suma, sua franquia não foi tão amada pelos fãs quanto a original, mas não se trata somente do trabalho do ator.





Neste filme, que encerra a trilogia, após sobreviverem à destruição da Ilha Nublar, Owen Grady e Claire Dearing acolheram a jovem Maisie Lockwood. Eles têm vivido discretamente para proteger Maisie, mas ela se sente como uma prisioneira.





Quando Maisie desaparece, Owen e Claire partem em busca dela e, eventualmente, confrontam Lewis Dodgson, dono da Biosyn. A paleobotânica Ellie Sattler, o paleontólogo Alan Grant e o cotidiano Ian Malcolm embarcam em uma jornada para expor os planos de Dodgson.





O ator que encabeça os Guardiões da Galáxia vive Owen, um dos destaques da trilogia. Então, você já assistiu algum desses filmes?