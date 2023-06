Astrologia: entenda como a posição da lua afeta o seu mapa astral

975

Forma como a lua afeta sua vida depende da casa em que ela está no seu mapa astral (foto: Josh Rangel/ Unsplash)



A astrologia considera a lua como um dos elementos mais significativos em um mapa astral. A posição da lua em uma determinada casa do mapa pode revelar informações valiosas sobre as emoções, a vida familiar e as necessidades emocionais de uma pessoa.





A lua representa a figura materna, a forma como sustentamos e expressamos nossas emoções, além de estar associada à fertilidade, maternidade e procriação.

No mapa astral, cada planeta do sistema solar influencia de maneiras distintas a nossa vida, e a posição da lua indica como nos sentimos e como nutrimos nossa felicidade. A posição lunar no mapa astral revela aspectos emocionais, como as reações emocionais das pessoas de cada signo quando a lua está em determinada posição.





A lua aponta diferentes fases lunares que têm uma influência contínua em cada indivíduo e no planeta como um todo. Por exemplo, a lua nova, que ocorre a cada 28 dias, afeta tanto a sociedade em geral quanto o mapa astral individual, proporcionando uma tendência para criar coisas novas.





Entenda como a lua afeta cada casa do seu mapa astral





Lua na 1ª casa





A pessoa com a lua na 1ª casa é altamente sensível e expressa suas emoções de forma intensa. Ela valoriza sua independência emocional e pode ter uma forte conexão com a própria identidade.





Lua na 2ª casa





A lua na 2ª casa enfatiza as necessidades emocionais relacionadas à segurança material e financeira. Essa posição pode indicar uma forte ligação emocional com recursos materiais e uma busca por estabilidade financeira.





Lua na 3ª casa





A lua na 3ª casa realça a necessidade de comunicação emocional e conexão com irmãos, parentes próximos e vizinhos. Essa posição pode indicar um interesse profundo por aprendizado, escrita e expressão verbal.





Lua na 4ª casa





A lua na 4ª casa é considerada uma posição poderosa, pois a lua é "domiciliada" nesta casa. Essa posição destaca a importância da família, do lar e das raízes emocionais. A pessoa pode ser altamente sensível às dinâmicas familiares e ter uma forte conexão com o lar.





Lua na 5ª casa





A lua na 5ª casa enfatiza a necessidade de expressão criativa e prazeres emocionais. Essa posição pode indicar uma forte conexão com atividades artísticas, romance e uma abordagem lúdica da vida.





Lua na 6ª casa





A lua na 6ª casa destaca a conexão entre as emoções e a saúde. Essa posição pode indicar uma tendência a se envolver emocionalmente com o trabalho, bem como com questões de saúde e bem-estar.





Lua na 7ª casa





A lua na 7ª casa enfatiza a importância das parcerias emocionais. Essa posição pode indicar um forte desejo de conexão emocional em relacionamentos íntimos e uma necessidade de equilíbrio emocional através dessas parcerias.





Lua na 8ª casa





A lua na 8ª casa destaca a intensidade emocional e o desejo de profundidade emocional. Essa posição pode indicar uma capacidade de cura emocional profunda e uma conexão com questões de transformação e renascimento.





Lua na 9ª casa





A lua na 9ª casa enfatiza a necessidade de expansão emocional através de questões filosóficas e espirituais. Essa posição pode indicar uma busca por significado emocional através do conhecimento, das viagens e das experiências transcendentais.





Lua na 10ª casa





A lua na 10ª casa destaca a conexão emocional com a carreira e o status social. Essa posição pode indicar uma busca por reconhecimento emocional através do trabalho e um forte senso de propósito profissional.





Lua na 11ª casa





A lua na 11ª casa enfatiza a importância das amizades e da conexão emocional com grupos e comunidades. Essa posição pode indicar uma necessidade de pertencimento emocional e uma capacidade de formar laços fortes com os outros.





Lua na 12ª casa





A lua na 12ª casa realça a necessidade de solidão e introspecção emocional. Essa posição pode indicar uma rica vida interior, uma conexão profunda com o inconsciente e uma sensibilidade para questões espirituais e transcendentais.





Atenção!





É importante lembrar que essas descrições são apenas uma visão geral e a interpretação completa do mapa astral requer análise individualizada. Profissionais e sites como o PronaTEC consideram todos os elementos e aspectos presentes.





A influência da lua nas diferentes casas do mapa astral pode fornecer uma compreensão mais profunda das necessidades emocionais e dos padrões de comportamento de uma pessoa.