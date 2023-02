5 dias em Fortaleza: as melhores praias e dicas para economizar na viagem

(foto: Ashim D'Silva/Unsplash)

Fortaleza, a capital do Ceará, é um lugar maravilhoso bem conhecido por todos os brasileiros e um dos destinos mais importantes que você não deve perder. Se nas suas próximas férias você quiser viajar para um bom lugar de praia dentro do Brasil, então esta é uma opção muito boa, cheia de atividades divertidas para fazer e praias para visitar.





Aqui lhe diremos como você pode visitar Fortaleza em apenas 5 dias e se divertir demais sem gastar muito dinheiro. Você pode procurar logo a sua passagem aérea, porque se apaixonará por esta cidade sem dúvida alguma.



As melhores épocas para viajar





passagem aérea muitas pessoas se perguntam quando é realmente conveniente viajar para Fortaleza, pois o clima pode variar muito durante o ano; também há algumas pessoas que preferem estar com menos turistas e conseguir preços mais baixos. Antes de comprar amuitas pessoas se perguntam quando é realmente conveniente viajar para Fortaleza, pois o clima pode variar muito durante o ano; também há algumas pessoas que preferem estar com menos turistas e conseguir preços mais baixos.





A cidade pode ser muito quente na primavera e no verão, atingindo entre 30°C e 36°C no centro da cidade. Se você não quer que as temperaturas sejam muito altas, então é importante ressaltar que os meses mais quentes são julho, agosto, setembro e novembro. No entanto, você não poderá fugir do calor, pois o clima da savana tropical é justamente a atração deste destino costeiro.





No entanto, uma coisa sobre a qual você também deve prestar atenção é a chuva, porque se você quiser ir para a praia seria muito ruim ter dias chuvosos. Do mês de maio até setembro é quando há menos precipitações e os meses mais chuvosos são de janeiro até maio.



As praias que são imperdíveis





A principal atração de Fortaleza que você vai querer curtir com certeza são as praias, pois são mais de 30 km de extensão e têm muito boa areia branca e mar excelente para praticar todos os tipos de esportes aquáticos ou simplesmente mergulhar e se refrescar.





A primeira praia mais popular é a Praia de Iracema, também conhecida como praia literária, pois recebe o nome da personagem principal de um romance, onde se pode ver um belo pôr-do-sol todos os dias e onde se encontram os bares e, portanto, há mais vida noturna. É uma praia muito segura e boa para relaxar, além de estar próxima à atração da Ponte dos Ingleses que é imperdível para se conhecer.





A segunda é a Praia do Futuro que é uma das mais belas praias de Fortaleza com águas limpas e cristalinas e serviços para relaxar e tomar sol, assim como vários lugares para tomar um drink, desfrutar de shows ao vivo e restaurantes tradicionais com muito boa comida, como o Croco Beach.





Há também a Praia das Fontes, a mais adequada para praticar o surf, já que possui as ondas mais fortes, além de ter água doce em suas pequenas lagoas.





Finalmente há a famosa Canoa Quebrada, que é muito bonita, mas também é a mais turística e pode se tornar mais lotada. Entretanto, é perfeita para praticar kitesurf ou desfrutar de vários serviços de entretenimento, como passeios a cavalo e vida noturna.



Atividades para se divertir





Algo que mantém esta cidade viva e faz dela um destino de férias para muitas pessoas todos os anos, além das praias que mencionamos anteriormente, é a quantidade de atividades a serem realizadas e as coisas interessantes a serem vistas.





Antes de tudo, é muito importante sua gastronomia que, sendo uma cidade costeira, oferece muito boas opções de peixes e frutos do mar de alta qualidade. Alguns dos pratos mais famosos que os turistas adoram são a Peixada Cearense (a mais famosa de todas), o caranguejo cozido, o camarão com leite de coco, as peixadas, as patinhas empanadas, o camarão ensopado ao alho e óleo, a casquinha de caranguejo, o molho de alho, o Baião de dois, entre outras deliciosas opções.





Para provar estes pratos, é uma boa ideia ir à Avenida Monsenhor Tabosa, no centro da cidade. Alguns bons restaurantes são o Alfredo do Mirante ou o Rei da Peixada, o Gastrobar Moleskine, o Mar Menino, entre tantos outros.





Em segundo lugar, há uma grande variedade de atividades que você pode fazer. Muitas pessoas gostam de ir às compras nos shoppings da cidade em lojas de roupas conhecidas, mas há também as feiras de artesanato e o Mercado Central, onde você pode ir às compras de lembranças. Os esportes aquáticos também são muito comuns aqui, como o surf, jet ski e parques aquáticos (o maior da América Latina está aqui). Há até mesmo passeios de buggy e tirolesa.





Finalmente, a vida noturna também é bem conhecida nesta cidade, pois há sempre festas coloridas e animadas como os shows de humor, a micareta Fortal e os Forrozinhos. Há também muitos bares na praia e na cidade com bons coquetéis e comidas, peças de teatro, discotecas, exposições de arte e cultura no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, concertos no Teatro José de Alencar, música ao vivo e muito mais.



Dicas para economizar dinheiro durante a sua viagem





Por último, visitar Fortaleza também é possível de uma forma mais econômica sem a necessidade de gastar muito dinheiro e aqui estão algumas dicas:





para uma maneira mais barata de viajar, é conveniente verificar as oportunidades de passagens promo ;

; não gaste em restaurantes muito caros, pois você pode desfrutar das refeições tradicionais que mencionamos anteriormente, também em lugares mais populares; como já foi dito;

há restaurantes que são mais caros à noite, portanto, se você quiser comer em um restaurante muito bom, mas não gastar tanto, faça essa experiência durante o dia. À noite, é melhor degustar algo mais leve ou beber um drinque;

evite viajar durante a alta temporada, que é no final do ano durante as férias de verão, pois é quando tudo fica muito mais caro. Nas temporadas baixas, você pode encontrar mais passagens promo ;

; para ir do aeroporto para o hotel ou entre a cidade, é conveniente evitar os táxis ou uber e optar por alugar um carro, contratar um transfer ou ir de transporte público;

não gaste muito dinheiro em souvenires e compre-os em lugares menos turísticos;

é sempre possível encontrar bons hotéis baratos se você procurar com bastante atenção.





Seguindo estas dicas, é possível economizar uma boa quantia de dinheiro, que você poderá usar para comprar lembranças de sua viagem para os seus amigos ou familiares, ou também para se presentear com um bom jantar ou ainda para fazer excursões particulares. Também é possível passar mais dias em um destino com o mesmo orçamento que você havia planejado anteriormente.





Por conseguinte, em conclusão, se você procurar alternativas mais convenientes, é possível fazer uma boa viagem por um custo muito mais econômico. Também é possível visitar destinos que recebem um grande fluxo de turistas durante o ano todo, sem a necessidade de gastar demais. Lembre-se que há sempre diversas alternativas adequadas para aqueles que estão procurando, para que você possa fazer suas férias sob medida, se assim o desejar.