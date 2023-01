Lanistar assume vantagem na criptografia em relação a Banco Inter e C6 Bank

(foto: Divulgação)

A Lanistar está se esforçando para obter vantagem sobre suas concorrentes, otimizando em breve os pagamentos com criptomoeda em seu aplicativo.





Outras fintechs como o Banco Inter e o C6 Bank estão bem estabelecidas no mercado brasileiro e oferecem uma série de benefícios aos usuários. No entanto, nenhuma delas revelou planos de integrar criptomoedas em suas plataformas.





As Fintechs são extremamente populares no Brasil e atualmente possuem o maior mercado de toda a América Latina. Esta tecnologia inovadora tem sido um enorme sucesso junto ao público devido às suas taxas mais baixas e à melhor promoção de inclusão financeira quando comparada com os bancos tradicionais.





Graças ao PIX, um método de pagamento instantâneo, os brasileiros podem enviar e receber fundos com eficiência apenas usando o celular. Portanto, o método antigo de ir até o banco e marcar vários compromissos está se tornando coisa do passado.





Esse método é particularmente benéfico para os indivíduos de alto padrão que residem no Brasil. Eles não precisam se preocupar em serem assediados por dinheiro ou qualquer outra coisa, pois podem lidar com suas finanças no conforto de sua própria casa.





Com um conceito tão inovador, é provável que muitas fintechs continuem conquistando novos clientes. Mas empresas como o Banco Inter e o C6 Bank precisam de um ponto de venda exclusivo como a Lanistar para se destacar da multidão?



Economize neste inverno, use o Banco Inter





Com mais de 8,5 milhões de clientes e mais de 650 mil seguidores no Instagram, o Banco Inter é a terceira fintech mais popular do Brasil até o momento.





Esse neobanco é totalmente digital no Brasil e não cobra nenhuma taxa dos clientes para abrir e manter uma conta, fazer transferências e depósitos, ou sacar dinheiro.





Portanto, é uma opção muito econômica e a solução perfeita para pessoas que estão abrindo uma conta bancária pela primeira vez.





No entanto, o ponto de venda mais significativo do Banco Inter é fazer parte da bolsa de valores americana, onde os usuários brasileiros podem investir em uma ampla gama de ações lucrativas.



Veja a extensão de suas finanças com o C6 Bank





O C6 Bank tem metade da quantidade de clientes do Banco Inter em 4 milhões, mas é indiscutivelmente tão impressionante quanto as vantagens que oferece.





Uma característica interessante é o programa de pontos que disponibiliza a todos os usuários. Com o cartão Mastercard Black, pode-se ganhar 2,5 pontos átomo por dólar gasto. Esses pontos atômicos podem então ser usados %u200B%u200Bpara comprar uma variedade de produtos, além de pagar outras despesas.





Sem mencionar que, se os clientes quiserem investir em rendas fixas e variáveis, não serão cobradas taxas. Assim, podem ver seu saldo bancário crescer sem custos extras.



Faça seu dinheiro ir longe com Lanistar





O maior ponto de venda da Lanistar deriva de seu aplicativo fintech abrangente e altamente avançado.





Ao contrário de alguns de seus concorrentes, a Lanistar está disponível em muitos dispositivos, incluindo modelos de iPhone mais antigos e andróides não convencionais. Uma vez conectados a empresa, os usuários podem facilmente enviar dinheiro para contatos telefônicos que também tenham o aplicativo, bem como várias outras contas bancárias.





Além disso, com o Boleto, os clientes podem criar faturas usando um código de barras. Este código pode então ser escaneado e utilizado para fazer um pagamento online eficiente.





Independentemente disso, a integração criptográfica proposta pela Lanistar é a cereja do bolo. Em breve haverá uma troca no aplicativo, facilitando a transferência simples e sem estresse de cripto para fiduciário e vice-versa.





Embora valha a pena ficar animado com esse próximo recurso, também já existem outros no aplicativo Lanistar que o tornam digno de download.





Até o dia 15 de janeiro de 2023, os primeiros 100.000 novos usuários que se cadastrarem no aplicativo da marca receberão uma recompensa de R$ 12. Para obter mais informações, confira os Termos e Condições. No entanto, esta recompensa é uma gratificação que qualquer pessoa pode obter apenas por usar um aplicativo gratuito para download.





Em conjunto com este prêmio, a Lanistar também está realizando um sorteio, que acontece durante este mesmo período. A cada três dias, 25 usuários sortudos terão a oportunidade de ganhar R$ 6.000 cada, sendo uma ótima oportunidade de um dinheirinho extra na virada do ano.



Pensamentos finais





O Banco Inter e o C6 Bank têm pontos de venda exclusivos que os diferenciam de outras fintechs no Brasil.





O Banco Inter oferece a oportunidade de investir na bolsa de valores americana, enquanto o C6 Bank permite que os usuários ganhem pontos %u200B%u200Ba cada transação.





No entanto, a Lanistar está pensando de forma mais ousada ao trazer a criptomoeda para sua plataforma.





O número de investidores criptográficos está aumentando a cada dia e, quando Bitcoin e Ethereum forem finalmente aceitas como formas de pagamento convencionais, a Lanistar terá uma vantagem esmagadora sobre seus concorrentes.





Para mais informações sobre a marca, visite: