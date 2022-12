Como encontrar um trabalho no Canadá? Saiba os requisitos necessários

(foto: Pixabay)

Se você sonha em conseguir um emprego no Canadá e começar uma vida nova, você não está sozinho. Todo ano, mais de 8 milhões de pessoas, vindas de todas as partes do mundo recebem visto de imigração para trabalhar neste país de clima gelado, mas recepção calorosa.





O Canadá é considerado um dos países mais hospitaleiros e amigáveis do mundo, quando se trata de receber novos imigrantes. Atualmente, existem aproximadamente 130 mil brasileiros vivendo por lá. Neste artigo, você conhecerá o que é preciso para conseguir o emprego dos seus sonhos e mudar de vida.





Requisitos básicos





Só é possível obter um visto de trabalho para o Canadá com uma oferta de emprego em mãos. Pela lei canadense, não é possível conceder este visto para quem deseja buscar trabalho ao desembarcar. O candidato precisa de uma proposta formal de trabalho para dar início ao processo de visto.





A empresa empregadora também precisará tomar uma série de medidas para efetuar a contratação. A empresa deve, antes de mais nada, receber um parecer positivo do Ministério de Recursos Humanos e Desenvolvimento Social, quanto ao impacto daquela contratação no mercado de trabalho.





Apenas após esta confirmação é que o processo de visto pode começar. O candidato precisa também ser aprovado pelo Labour Market Opinion (LMO), recebendo também um número de confirmação. A proposta formal de trabalho, mais o número LMO, devem ser encaminhadas ao Visa Application Centre (VAC). O tempo médio para o processamento deste tipo de visto é de 60 dias.





Idiomas





No Canadá, se fala dois idiomas, inglês e francês, sendo o inglês o idioma predominante. Isso significa que é necessário ter proficiência em inglês, para começar o processo seletivo. Isso significa também que todos os seus documentos devem ser traduzidos para o inglês, incluindo o seu currículo. Confira aqui um exemplo currículo em inglês para se basear.

Caso você esteja buscando por oportunidades na província de Quebec (onde predomina o francês), você também deverá adquirir proficiência neste idioma.





Para estudantes





Caso você esteja indo para o Canadá para estudar, ou já esteja estudando lá, seu visto de estudante também lhe permite trabalhar. Até recentemente, havia um limite de 20 horas semanais para estudantes estrangeiros.





Contudo, de acordo com uma nova regra aprovada pelo governo canadense, não há mais limite de carga horária para os que têm visto de estudante. As vagas mais comuns, neste caso, estão no ramo de hotelaria, atendimento ao público e serviços, como vendedores em loja, garçons, ajudantes de cozinha, caixas em restaurantes e lojas, baristas e camareiros.





Onde encontrar emprego





Como não é possível obter o visto de trabalho sem um emprego, aqueles que desejam se mudar para o país gelado devem começar a busca aqui. Encontrar um emprego à distância, em outro país, não é tarefa simples. Além de um currículo excelente e uma carta de apresentação cativante, é preciso, acima de tudo, saber onde procurar. Confira abaixo quatro das melhores plataformas para se achar emprego por lá.





Job Bank





Job Bank é o melhor lugar para se procurar emprego no Canadá, uma vez que a plataforma é mantida pelo governo canadense. É possível também baixar um aplicativo do Job Bank, onde além de buscar vagas pelo celular, você pode encontrar também ferramentas para planejar a sua carreira.



Google Jobs





O Google Jobs é um dos recursos mais utilizados para se encontrar um novo emprego. Cada vez mais empresas canadenses de todas as áreas, tamanhos e níveis, estão buscando por profissionais no Google Jobs. Além disso, o próprio Google é uma excelente forma de buscar por novas vagas e novas plataformas.



Indeed





Indeed é uma das principais plataformas de busca de emprego do mundo. Está disponível em diversos países, inclusive no Brasil e no Canadá. Empresas das mais diversas áreas anunciam suas vagas no Indeed todos os dias. Aqui, é possível filtrar as vagas por área, faixa salarial e cidade. Mantenha o seu currículo atualizado neste site, bem como a sua carta de apresentação.



Monster





Monster é uma plataforma muito utilizada por empresas canadenses e é praticamente tão popular quanto o Indeed por lá. Aqui, também é possível carregar o seu currículo para que outras empresas vejam. As vagas oferecidas aqui, entretanto, são de serviços mais especializados e menos o que eles chamam de “entry-level jobs”, ou seja, vagas juniores ou sem formação específica.





Mão-de-obra qualificada





Encontrar um trabalho no Canadá e obter um visto pode ser significativamente mais fácil para aqueles que possuem algum tipo de especialização. Em inglês, este candidato é um “skilled worker”, ou seja uma mão-de-obra qualificada. O programa Federal Skilled Worker (FSW), entende como “trabalho qualificado”, qualquer trabalho listado no NOC (National Occupational Qualification).





Para ser considerado um “trabalhador qualificado”, o candidato precisa ter ao menos um ano de experiência comprovada na área pretendida. Esta experiência deve ter sido full-time e ter ocorrido nos últimos dez anos. Além disso, é preciso ter proficiência comprovada em inglês (CLB 7 ou superior), ter diploma de ensino médio ou graduação. Esta experiência de trabalho deve ter ocorrido fora do Canadá.





Para quem já teve uma experiência de trabalho no Canadá, ainda que durante o período de estudante, é possível aplicar para uma vaga através do CEC (Canadian Experience Class). Neste caso, os critérios são semelhantes ao FSW, salvo que a experiência de trabalho tenha ocorrido dentro do Canadá.





Nômades Digitais





Nômades digitais são aqueles profissionais que trabalham de modo remoto, através do computador. São programadores, profissionais de TI, jornalistas, escritores, fotógrafos, etc. Como estes profissionais não irão trabalhar em uma empresa do país, não são elegíveis para qualquer visto de trabalho. Entretanto, nada os impede de obter o visto de turista, que permite morar no país por seis meses.



Malas prontas





O processo de visto de trabalho pode levar até 90 dias. Entretanto, encontrar uma vaga no Canadá pode ser um desafio e tanto. Mesmo assim, este é um sonho conquistado por milhares de pessoas todos anos, portanto, um sonho possível.





Existem diversas empresas que oferecem apoio para candidatos que desejam encontrar um emprego em solo canadense, além de escritórios especializados no processo de visto. Não desista do seu sonho e assim que conquistá-lo, confira o que você precisa saber para organizar a sua viagem