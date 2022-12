7 passos que você deve seguir para organizar sua próxima viagem

(foto: Unsplash)



Quando você pensa em organizar sua próxima viagem, uma das melhores opções que você pode tomar é escolher uma agência de viagem através da qual você pode reservar voos, hospedagem e algumas excursões.





7 passos para uma viagem bem sucedida





Para que você possa preparar a sua viagem da melhor maneira possível, aqui estão os 7 passos para que tudo na sua viagem dê certo. Pronto? Excelente, vamos começar.

Passo 1: escolha uma data

O primeiro passo, mesmo contando com uma agência de viagem, para planejar a sua próxima viagem é saber quando você vai realizá-la. Isto pode variar de acordo com o trabalho que você faz, ou com o número de pessoas com as quais deverá coordenar o melhor momento para viajar.

Geralmente é aconselhável fazer a viagem em baixa temporada por duas razões fundamentais: a primeira é que você encontrará melhores preços em voos e acomodações; a segunda razão é que você poderá curtir o destino escolhido sem tantas pessoas ao seu redor.

Em qualquer caso, há alguns lugares no mundo que são tão turísticos que há pessoas viajando durante todo o ano.

Escolha as datas em que você vai viajar, para que você possa continuar com o itinerário de seu planejamento, considerando este fator antes de tudo.

Passo 2: o destino

Uma vez sabendo quando você vai viajar, você pode analisar as diferentes possibilidades de destinos. Para isso você deve ter em consideração não apenas seus gostos pessoais, mas também o clima do lugar que você deseja visitar naquela época do ano.

No Brasil, como no resto do mundo, há lugares que podem ser visitados durante todo o ano sem problemas, e outros lugares onde é preciso considerar as estações chuvosas ou frio ou calor extremo, por exemplo.

Em qualquer caso, o clima não é um impedimento para viajar a qualquer lugar, mas se você puder combinar sua data de viagem com a melhor época do ano para visitar seu destino, você poderá desfrutar ainda mais de suas férias.

Uma vez decidido que destino você deseja visitar, uma boa ideia é procurar informação sobre o lugar para descobrir os pontos mais importantes ou bonitos a serem visitados durante sua estadia.





(foto: Unsplash)



Passo 3: quem vai te acompanhar

Quando você estiver pensando em fazer uma nova viagem, também é importante considerar com quem você estará viajando. Viajar sozinho não é o mesmo que viajar com seu namorado/a, com amigos ou com sua família.

E isto também determinará o tipo de viagem que você vai fazer. Se você estiver viajando com crianças pequenas, provavelmente vai querer procurar um destino que tenha atrações para elas e que seja seguro.

Portanto, depois de ter determinado a época do ano e o destino para o qual você quer viajar, você deve considerar quantas pessoas estarão lá e suas idades, a fim de encontrar as melhores opções para visitar e conhecer.

Passo 4: planejamento

Este passo dependerá de seu estilo, mas é aconselhável que uma vez que você tenha definido para onde está indo e quando, você possa elaborar um pequeno itinerário escrito dos lugares que gostaria de visitar.

Neste itinerário você pode incluir os melhores horários para visitar estes lugares, as distâncias de sua hospedagem, a quantidade de tempo que você deve dedicar a cada lugar e o custo dos ingressos se você tiver que pagá-los.

Além de ajudar você a planejar sua viagem de uma forma mais organizada, esta ideia lhe permitirá aprender mais sobre a história e a cultura de cada lugar que você visita.

Passo 5: reservar seu voo

Um passo muito importante é reservar seu voo com antecedência a fim de encontrar melhores preços e ter a tranquilidade de que a passagem já está garantida.

Uma dica que podemos lhe dar para encontrar as passagens mais acessíveis é viajar na baixa temporada, ou caso seja alta temporada, não reserve suas passagens durante os finais de semana, pois estes são os dias mais caros para voar.

Passo 6: reservar sua hospedagem

Você definiu suas datas, seu destino, seu itinerário e reservou seu vôo. Agora é hora de encontrar hospedagem que se adeque ao seu estilo e orçamento. Na maioria das cidades você encontrará muitas opções de hospedagens.

Neste ponto você deve decidir se está procurando um hotel com tudo incluído, um apartamento, um albergue ou que tipo de acomodação você gostaria de reservar para descansar durante sua viagem.

Como em quase todas as etapas de sua organização, aqui você também deve considerar quem e quantas pessoas estão viajando. Se você estiver viajando com crianças, você deve prestar atenção que a hospedagem não seja exclusivamente para adultos, por exemplo.

Aqui você também deve saber se vai ou não viajar com seu animal de estimação, pois embora haja muitas acomodações amigáveis (na verdade há cada vez mais), há também muitas que não aceitam animais de estimação.

Passo 7: defina seu orçamento

Uma boa estratégia a ter em mente para não gastar demais durante suas férias é definir um orçamento que você pode facilmente destinar à viagem.

Isto ajudará você a escolher os lugares que visitará, os restaurantes onde poderá comer ou as compras que poderá fazer durante sua estada de férias.

Neste momento, você já reservou suas passagens e sua hospedagem, portanto ainda terá que calcular quanto dinheiro gastará diariamente durante suas férias. Este orçamento será uma estimativa, mas o ajudará a se organizar melhor.

(foto: Unsplash)

Uma dica especial: peça conselhos a outros viajantes

Se você estiver interessado na opinião de outras pessoas que já estiveram no local que você planeja visitar, você pode perguntar-lhes quais lugares eles acham que você não deve perder durante sua visita.

Eles podem ser amigos ou familiares que podem lhe dar conselhos. Você também pode ir a diferentes websites e ler comentários de outras pessoas que já estiveram lá.