Conheça a história de mais de 100 anos da Seleção Brasileira de Futebol

(foto: Nelson Almeida/AFP)

A gente sabe que o futebol é a paixão nacional, ainda mais agora que está presente nas apostas esportivas como vemos, por exemplo, no Bet365 , mas existe muita coisa além dos 90 minutos de jogo que aparecem no campo. Nossa seleção brasileira tem mais de 100 anos de existência e é sobre isso que falaremos hoje.





A era pré-Seleção





Nos moldes que conhecemos, com a nomenclatura que damos, a Seleção Brasileira existe desde 1914. Neste ano também surgiu a CBF – Confederação Brasileira de Futebol, que naquele tempo ainda se chamava Federação Brasileira de Sports.





Junto do surgimento, alguns detalhes técnicos também aconteceram como o primeiro uniforme, estreado em 21 de julho de 1914, contra a equipe Exeter City, da Inglaterra.





Antes da formação oficial, tem-se registrados poucos jogos, basicamente no eixo Rio-São Paulo, e que não contaram com os times sendo exatamente uma Seleção oficial. O que acontecia eram partidas eventuais, entre times de países normalmente vizinhos e que contavam com jogadores escolhidos de forma aleatória.





O início oficial da Seleção





Com o time formado, o Brasil passou a participar de jogos e campeonatos. Após dois meses da estreia, carregando algumas vitórias na bagagem, a Seleção alcançou seu primeiro título, o de campeão da Copa Rocca, na Argentina. Nesta partida o time escalado foi formado por:





Marcos;

Pindaro;

Nery;

Legreca;

Rubens Salles;

Pernambuco;

Millon;

Oswaldo Gomes;

Bartô;

Friendereich;

Arnaldo.





O segundo título veio apenas muito tempo depois, em 1919, quando finalmente os canarinhos conseguiram bater o Uruguai e finalizar o Campeonato Sul-Americano em primeiro lugar.



Os uniformes





Ao contrário do que se pensa, nosso time nem sempre foi a Seleção Canarinho. Foram 40 anos jogando com um uniforme quase completamente branco, com o intuito de não ser associado a nenhum outro país. No ano de 1954, a então já denominada CBF resolveu fazer um concurso para que um novo uniforme fosse elaborado.





Tratou-se de um concurso popular que teve por vitorioso o uniforme nos moldes básicos do que encontramos até hoje: camisa amarelo-canário e bermuda azul. Logicamente, a cor determinou o apelido que a equipe carrega carinhosamente até os dias de hoje.



A seleção e a Copa do Mundo





Nosso time foi campeão da Copa do Mundo por cinco vezes até o momento (e esperamos que esse ano possamos comemorar a sexta vez). Cada competição teve um clima e um desenrolar diferente.





A estreia da Seleção foi em 1930, no primeiro ano do evento. Esse ano foi desastroso para o nosso time que não passou nem mesmo pela primeira fase do campeonato: nossa colocação foi a sexta de um total de 16 times competidores. Na edição seguinte, em 1934, tivemos uma dobradinha de resultados ruins. O time voltou a ser eliminado na primeira fase. Com mais garra, em 1938, ainda sem alcançar a vitória, se posicionou melhor indo para o terceiro lugar. Nos anos seguintes, as edições de 1942 e 1946 não aconteceram por conta da Segunda Guerra Mundial, que estava em curso no auge dos acontecimentos. Porém, em 1950 a competição voltou com tudo. Naquele ano, o Brasil foi a casa da Copa. Mesmo assim, a nossa Seleção ainda não conseguiu vencer, ficando em segundo lugar, logo atrás do campeão Uruguai. Precisamos viver mais uma temporada de derrota, em 1954, para, por fim, sentir o sabor da tão sonhada vitória, em 1958. A empolgação tomou conta dos jogadores e de toda a nação e dessa vez a dobradinha veio com raça e troféu. Em 1962 o Brasil se tornou bicampeão, fazendo o país inteiro chorar de alegria. Em 1966, o Brasil não ficou nem entre os quatro primeiros lugares, trazendo uma grande decepção, mas novamente correu atrás e voltou pra casa com o caneco em 1970, com vitória sobre a Itália. O título bateu na trave em 74 (quarto lugar) e em 78 (terceiro lugar), mas se viu muito distante em 82, 86 e 90. Em 1994, numa final histórica, o Brasil enfrentou a Itália em um jogo que foi disputado até o último segundo. Com empate de 0x0, seguido pelo mesmo placar na prorrogação, o jogo mais sofrido de toda a história do Brasil nas Copas terminou com um erro do maior craque da seleção adversária. No ano seguinte, perdemos para a França, ficando em segundo lugar, o que foi brevemente recuperado com a nova vitória em 2002. De lá para cá não tivemos mais grandes resultados, nos classificando apenas em quarto lugar uma única vez, em 2014. Mesmo assim, esperamos que neste ano tudo mude.





Com sede no Catar, a Copa do Mundo de 2022 chega um pouco diferente: por conta das altas temperaturas locais, o que comumente aconteceria em meados de junho e julho foi adiado para novembro e dezembro. Dessa forma, turistas e, principalmente atletas, sofrerão menos com o calor.





Faltam poucos dias para que os jogos comecem, mas o Brasil todo já está na torcida para que a taça venha para o nosso território e por aqui permaneça!