Big Eyes: conheça a moeda meme que compete com Litecoin e Pancakeswap

A base de um projeto criptográfico bem-sucedido depende de três fundamentos principais: comunidade formidável, exclusividade e utilidade. Big Eyes Coin (BIG) possui essas três características cruciais, que indicam que está no caminho certo. As bases de fãs do Big Eyes estão aumentando diariamente e os membros já estão exibindo a benevolência do projeto.





O aumento da comunidade de Big Eyes resulta das diversas utilidades da proposta. Como parte de seu objetivo de fornecer serviços humanos essenciais em todo o mundo, a equipe Big Eyes contribui para várias causas nobres. De certa forma, a Big Eyes tem cumprido esse objetivo durante o período de pré-venda em andamento.





Nesse período, o token usou sua plataforma para apoiar algumas instituições de caridade em todo o mundo. Big Eyes já doou para quatro fundações de caridade respeitáveis %u200B%u200Bcom planos de apoiar mais.





Essencialmente, a arquitetura principal do Big Eyes está localizada na rede blockchain Ethereum. Hospedar o projeto Big Eyes na rede Ethereum é proporcionar aos usuários uma excelente experiência enquanto exploram seu ecossistema.





Alguns já existentes enfrentaram limitações técnicas como escalabilidade, congestionamento, taxa de transferência e falhas de segurança. A Big Eyes escolheu a rede Ethereum como host para evitar esses incômodos em sua plataforma.





Além disso, todos os projetos na rede Ethereum, incluindo Big Eyes, desfrutam de serviços mais otimizados. A otimização resulta da fusão bem-sucedida do Ethereum que ocorreu algumas semanas atrás. Essa fusão garantirá que a Big Eyes cumpra seu plano de fornecer aos usuários operações escaláveis, rápidas e seguras. O token também pode se orgulhar de atividades de mineração com consumo reduzido de energia em seu ecossistema.





Token Big Eyes: mais informações





A moeda de utilidade que alimenta a economia Big Eyes é BIG, baseada em Ethereum compatível com o padrão ERC-20. A posição ideal para o BIG token é estar entre as mais procuradas no futuro. Os planos para realizar isso já estão em andamento pela equipe Big Eyes.



Comparando Big Eyes com Litecoin e Pancakeswap





Litecoin: uma versão mais leve e ágil do Bitcoin





Litecoin é um projeto criptográfico peer-to-peer sem custódia que funciona de forma semelhante ao Bitcoin. Devido ao seu algoritmo criptográfico exclusivo, muitos apelidaram o Litecoin como a versão atualizada do Bitcoin. As pessoas utilizam essa moeda para executar transações internacionais, fazer pagamentos e armazenar valor.





Ela foi lançada para resolver várias deficiências do Bitcoin. Esta solução inclui reduzir o período de validação de novos blocos e manter a eficiência do armazenamento.





Além disso, visa atrair mais comerciantes para adotar seu token, LTC, para pagamento em vez de Bitcoin BTC. Existem cerca de 66 milhões de LTC em circulação do máximo de 84 milhões de moedas em reserva.





Pancakeswap: eficiente e poderoso





Pancakeswap é uma bolsa descentralizada que funciona na rede da rede BNB. A troca dela facilita a mudança eficiente de moedas em conformidade com os padrões BEP-20. Seus principais concorrentes são o SushiSwap e o Uniswap, que residem na rede Ethereum.





Ela oferece inúmeras vantagens sobre seus concorrentes. Por exemplo, a interface da plataforma não requer treinamento complexo para iniciantes e garante transações anônimas, rápidas e baratas em sua bolsa.





O Pancakeswap inclui várias opções de ganho para alavancagem dos usuários. Sua moeda nativa é o CAKE, um token BEP-20 alimenta sua economia.





A pré-venda do token BIG é uma grande oportunidade para aqueles que desejam participar do lançamento do Big Eyes. Comece baixando Metamask para PC ou Trustwallet para celular. Depois, você deve criar uma conta de carteira com base em sua escolha. Certifique-se também de proteger seus dados de segurança contra intrusos.





Usando a Coinbase, ou qualquer bolsa criptográfica proeminente, financie sua nova carteira com ETH ou BNB antes de comprar a moeda BIG.





Depois que sua carteira for registrada, você precisará vinculá-la ao portal oficial de pré-venda da Big Eyes visitando https://bigeyes.space/#signup no seu navegador preferido. Preencha o formulário com seus dados e a quantidade de BIG tokens que deseja adquirir. Use o código exclusivo: BIGE044 para bônus exclusivos!





Depois de selecionar o token de pagamento e marcar a caixa de termos e condições, você pode clicar em comprar para concluir o processo de compra. Ao finalizar esta etapa, seu pedido de token BIG está concluído. Ao final do período de pré-venda, você receberá os ativos adquiridos em sua carteira.



Conclusão: BIG é algo para ficar de olho





Big Eyes é um projeto criptográfico especial com várias vantagens sobre seu token de meme de mesmo nível no mercado que garante uma adoção massiva. Compre agora para aproveitar seus benefícios.





