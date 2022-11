Lanistar e Banco Original estão reinventando a Fintech; saiba como

Lanistar (foto: Divulgação)

À medida que o mundo evolui, a tecnologia também avança. Apenas com a internet – uma rede global de computadores que fornece uma variedade de facilidades de informação e comunicação – os humanos alcançaram grandes conquistas e com a descoberta das criptomoedas, o mundo digital ganhou uma nova forma.





Fintech – programas de computador e outras tecnologias usadas para apoiar ou habilitar serviços bancários e financeiros – é uma dessas indústrias que não se esquivou de experimentar e inovar.

Digital (foto: Divulgação)



No Brasil, existem muitas delas que estão se destacando e tornando os serviços financeiros facilmente acessíveis às pessoas.





Vamos falar sobre Lanistar e Banco Original, as fintechs que estão realmente fazendo a diferença.





Lanistar: rápida, segura, simples





Cartão (foto: Divulgação)



Uma das características da fintech é que ela evolui e a Lanistar é uma marca que se desenvolve conforme o tempo exige. Na superfície, é um cartão digital pré-pago tradicional que permite fazer pagamentos online por meio de transferência direta, PIX ou boletos. Mas, quando esses recursos são incorporados ao atendimento ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, você recebe um cartão digital que faz a diferença em suas necessidades financeiras diárias.





As inovações das fintechs também reduzem os custos, tornando-as mais benéficas para empresas e indivíduos. A Lanistar apresenta uma opção de 'enviar para um amigo' que não cobra taxas de transação entre duas contas da marca.





Desde a última década, à medida que a tecnologia avançou, a Fintech tornou-se um termo abrangente para abordar qualquer produto financeiro que use tecnologia. Com o aumento do uso e a mania de criptomoedas entre os Millennials e a Geração Z, a fintech também adotou as criptomoedas.





Olhando para seu escopo, a Lanistar fará parceria com uma exchange regulamentada para lançar uma carteira de criptomoedas totalmente integrada e que permitirá enviar e receber moedas com facilidade. Esse recurso é inédito e nunca foi visto em nenhuma das marcas.



Banco Original: seus dados, suas regras

Original (foto: Divulgação)



O Banco Original é uma instituição financeira brasileira que apoia o setor do agronegócio por meio de empréstimos, capital de giro e consultoria financeira e estratégica.





Seu princípio fintech é – seus dados, suas regras. O Banco Original orgulha-se de dar liberdade financeira a todos os seus clientes através de tecnologias e sistemas de pagamento da nova era.





Muitas fintechs podem oferecer empréstimos no mesmo dia para seus clientes, o que ainda não é possível no banco tradicional. O Banco Original oferece mais crédito aos seus clientes do que anteriormente, os prazos são flexibilizados e o serviço é globalmente mais eficiente.





Com seu sistema Open Banking, o cliente pode levar seu histórico financeiro para qualquer outro banco e aproveitar as melhores ofertas e serviços — tudo digital e gratuito; é como uma portabilidade de rede telefônica, pois os dados permanecem seus, mas você pode levar para onde quiser, onde quer que os benefícios sejam maiores.



Fintech é o futuro?





Em poucas palavras, é. A portabilidade e o conforto proporcionados pela fintech são incomparáveis. Em breve, os bancos tradicionais terão que repensar sua filosofia de negócios, pois cada vez mais clientes estão recorrendo a novas tecnologias financeiras. A carteira de criptomoedas da Lanistar e o sistema Open Banking do Banco Original são recursos que merecem serem observados.

Banco (foto: Divulgação)



Para aproveitar ao máximo seu cartão digital, confira os links abaixo e faça parte do futuro.