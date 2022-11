Saiba como Neon e Lanistar estão simplificando os gastos diários

Solução de pagamento (foto: Divulgação)

No século 21, a vida costuma ser bastante agitada. Nossas experiências cotidianas raramente são simples e, com isso, vem a frustração com os pequenos assuntos, como fazer pagamentos.





Portanto, para aqueles com pouco tempo disponível, encontrar uma solução de pagamento que não o desperdice é crucial. Duas opções atualmente disponíveis no mercado são Neon e Lanistar, cujas soluções de pagamento virtual fornecem aos usuários tudo o que eles precisam para facilitar os gastos do dia a dia.





Neon, para trabalhadores brasileiros





Embora o Nubank tenha conseguido capitalizar no mercado de neobancos de forma esmagadora no Brasil, o Neon é um concorrente a ser observado, cujo crescimento contínuo e ampla gama de serviços que oferece o tornaram um verdadeiro adversário nesse mercado.





Fundada em 2016, a empresa fez com que os gastos diários e os serviços financeiros ficassem incrivelmente acessíveis por meio de seu aplicativo. Sua conta digital disponibiliza aos usuários acesso a soluções de cartão de crédito e débito, oportunidades de investimento e até empréstimos pessoais. Existem poucos serviços financeiros que os filiados do Neon não podem acessar, tornando-o uma ótima opção para quem deseja evitar dor de cabeça ao usar suas facilidades.





A Neon também oferece cartões de pagamento físicos, que podem ser usados em caixas eletrônicos de todo o país. Dessa maneira, seus membros poderão sacar dinheiro sempre que precisarem, com o bônus de três saques gratuitos por mês, graças a um excelente esquema executado por sua equipe.





Precisa de um aplicativo neobank que tenha tudo isso? Então considere dar uma olhada no Neon.



A luta de Lanistar pelos gastos ficou simples





Apesar da startup de tecnologia financeira Lanistar ter sido lançada há pouco tempo, o projeto já conseguiu gerar um grande burburinho, graças às suas persistentes campanhas de marketing de mídia social em plataformas como Twitter e Instagram.

Além disso, há muito mais em Lanistar do que apenas rostos famosos. A marca é um aplicativo de pagamento móvel completo que oferece tudo o que um indivíduo precisa para gastos diários, com uma interface simples que ajuda a evitar o constrangimento de se atrapalhar com seu telefone.





Por exemplo, os pagamentos PIX. Com o app Lanistar, o acesso a este serviço pode ser feito em apenas três cliques. Basta selecionar a guia 'Pagamento' do aplicativo, em seguida 'PIX' e escolher a opção 'Pagar com código QR'. Isso colocará o smartphone no modo de câmera, com um código QR pronto para digitalizar qualquer chave PIX apresentada. Uma vez digitalizada, a transação será concluída quase instantaneamente.





Para pagamentos ainda mais rápidos, a Lanistar planeja tornar seu cartão virtual compatível com o Google Pay muito em breve, o que significa que tudo o que você precisa para fazer um pagamento com seu cartão, é um login pelo telefone, como uma impressão digital.





Outro recurso simples projetado para ajudar a aliviar a dor de cabeça das finanças é o recurso 'Enviar para um amigo'. Assim, o aplicativo Lanistar pode escanear o smartphone de um usuário para encontrar contatos que também tenham conta na empresa e ao clicar em “permitir”, as transferências ocorrem sem tirar nenhum de seus dados. Basta tocar no nome, digitar o valor a ser transferido e pronto.





Além de todos esses privilégios, as transações entre contas Lanistar são totalmente gratuitas. Desse modo, os usuários podem fazer todas as que desejarem sem ter que lidar com taxas.

Este é um momento muito importante para a Lanistar, pois a startup de tecnologia financeira continua em seu atual estágio de crescimento. Nesta fase, no entanto, a equipe ainda busca seu feedback para melhoria do aplicativo, objetivando que sua voz tenha o potencial de remodelar completamente o futuro da marca.





