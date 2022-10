Lanistar x Banco Original: qual tem maior potencial na economia brasileira?

Banco (foto: Divulgação)

Fintech é uma indústria próspera no Brasil. No momento da redação deste artigo, o país é o maior mercado de tecnologia financeira da América Latina, com aproximadamente 700 diferentes empresas. Isso não é surpresa devido aos avanços tecnológicos que estão sendo introduzidos. A criptomoeda, por exemplo, está em ascensão e gradualmente sendo aceita como uma forma legítima de pagamento em muitos setores diferentes.





Portanto, é justo que o banco tradicional evolua para oferecer a todos os usuários uma experiência melhor e permitir que eles acompanhem suas finanças sem problemas.





Em poucas palavras, é exatamente esse o papel da Fintech. Com a ajuda do Pix, os usuários podem transferir e receber pagamentos 24 horas por dia, 7 dias por semana e não precisam esperar por longos períodos para ver o resultado.





Além disso, a Fintech elimina a necessidade de serviços bancários presenciais. Tudo pode ser feito a partir da comodidade do seu telemóvel sem ter de sair de casa.





Esse avanço financeiro é especialmente vantajoso para os inúmeros influenciadores no Brasil. Agora eles podem manter um alto nível de privacidade enquanto se concentram no desenvolvimento de seus negócios on-line.





A questão agora é, qual fintech vai subir ao topo da montanha, Lanistar ou Banco Original?



É sempre difícil bater o Original





Como o próprio nome sugere, o Banco Original foi uma das primeiras fintechs do mercado. Fundada em 2011, a empresa é uma opção atraente para muitos usuários por não cobrar taxas na abertura e manutenção de conta e nem para a transferência de fundos. No entanto, há uma taxa de assinatura mensal de R$ 19,90 ou R$ 238 por ano.





Independentemente disso, a variedade de vantagens do Banco Original o torna um investimento que vale a pena. Os clientes podem fazer investimentos acessíveis a partir de R$ 100, emprestar crédito diretamente pelo aplicativo e obter cashback em todas as suas compras.



Aumente o nível financeiro com Lanistar





A Lanistar é a mais nova marca de fintech a estourar e está aqui para oferecer grandes oportunidades a todos os seus clientes no Brasil.





Um ponto de venda interessante é o plano para otimizar e integrar pagamentos de criptomoedas no aplicativo. A fase 1 do desenvolvimento está pronta para meados de novembro no Brasil, onde os usuários poderão comprar, vender e manter várias criptomoedas.





Com o setor de criptomoedas cada vez mais próspero, a Lanistar pode ter uma enorme vantagem sobre seus concorrentes quando moedas digitais como Bitcoin e Tether eventualmente forem aceitas como formas de pagamento convencionais.





Além da criptografia, o aplicativo da Lanistar também é totalmente integrável em uma grande variedade de dispositivos móveis. Se você tem um iPhone 5 ou um Samsung Galaxy, o aplicativo funcionará sem erros.

Lanistar (foto: Divulgação)

Pensamentos finais





Lanistar e Banco Original são dois exemplos fenomenais de fintechs que estão fazendo mudanças positivas na economia brasileira.





O Banco Original permite que seus clientes realizem facilmente o essencial de qualquer conta bancária, como empréstimo e reembolso.





No entanto, a Lanistar está em um nível diferente com a introdução inovadora da criptomoeda em seu aplicativo. É apenas uma questão de tempo até que o ativo digital seja usado na vida cotidiana e a marca esteja pronta para colher os frutos.