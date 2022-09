Porto Seguro ou São Paulo? Destinos diferentes, mas igualmente apaixonantes

Porto. (foto: Divulgação)

Porto Seguro é um dos destinos da Bahia mais escolhidos por turistas brasileiros e estrangeiros. O litoral baiano é de uma beleza natural impressionante e essa cidade oferece uma grande variedade de atrações.





As famosas praias e a vida noturna badalada convidam a procurar um hotel em Porto Seguro para passar férias inesquecíveis. No entanto, é muito importante uma boa organização para que a viagem dê certo.





A Bahia tem praias espetaculares em todo o seu litoral, portanto achar um hotel em Porto Seguro é o primeiro passo para curtir o Patrimônio Histórico do Brasil que é essa cidade com uma natureza típica da Mata Atlântica.





Já a cidade de São Paulo não tem praia, mas sendo a maior cidade brasileira, tem uma enorme diversidade de atrações. Como todas as metrópoles do mundo, procurar um bom hotel em São Paulo é fundamental. A localização dependerá do tipo de atividades que você for fazer.





hotel em São Paulo em primeiro lugar permitirá que você possa se dedicar depois com calma à eleição dos passeios. Sem dúvida, Sampa –como é carinhosamente chamada– é uma cidade que merece ser visitada mais de uma vez devido a quantidade de ofertas de diversão e entretenimento. Reservar umem primeiro lugar permitirá que você possa se dedicar depois com calma à eleição dos passeios.





As vantagens de escolher Porto Seguro





Esta bela cidade baiana proporciona a possibilidade de curtir a praia, de visitar lugares com muita história e de desfrutar uma badalada vida noturna. Sendo parte da conhecida Costa do Descobrimento, composta também pelas cidades de Santa Cruz de Cabrália e Belmonte, Porto Seguro tem transporte público circular com opções para trajetos intermunicipais.





Os turistas em Porto Seguro podem curtir todas as praias paradisíacas nos 85 quilômetros de extensão litorânea. Por conta desse ambiente praiano, a cidade ganha alegria e bom humor. Não é por acaso que neste destino há festas e shows o ano inteiro!





Há diversas atrações, passeios e atividades para fazer em Porto Seguro, portanto os visitantes terão sempre o que fazer, além de curtir dias de muito sol e mar nas praias. Os pontos turísticos neste destino oferecem a possibilidade de curtir uma temporada inesquecível.



As vantagens de escolher São Paulo





A capital paulista vive de braços abertos para todo aquele que quiser visitá-la. Mesmo sendo uma metrópole que impressiona pelo seu tamanho –é a cidade com maior quantidade de habitantes de todo o continente americano– é um destino que abraça a quem quiser conhecê-lo.





São Paulo tem pontos turísticos que são verdadeiros cartões postais, parques, museus, shoppings, restaurantes, centros culturais, teatros, casas noturnas e muito, muito movimento que inspira a percorrer a cidade e a querer voltar sempre.





Na verdade, uma única viagem nunca será suficiente para conhecer bem a capital do estado, e talvez essa seja uma das maiores vantagens, porque cada viagem será sempre diferente da anterior por conta das diferentes atividades que podem ser feitas à vontade.

Hotel. (foto: Divulgação)





Algumas atividades para fazer em Porto Seguro





Embora algumas pessoas procuram hotéis em Mazatlan ou hotéis em Cancun a procura de praias e vida ao ar livre, a verdade é que Porto Seguro oferece as mesmas opções sem a necessidade de sair do país. Dois bons exemplos:





1. Praia de Taperapuã





Mar calmo de águas mornas, esta praia é a mais frequentada por moradores e turistas. Como na orla há muitas barracas que oferecem diversos serviços, dá para ficar tranquilamente o dia inteiro na praia, até o pôr do sol. Durante o verão, há shows que atraem muito público.





2. Praia do Mutá





Quem quiser curtir uma praia bem tranquila, com pouco movimento e um mar sem muita agitação, esta praia é a indicada. É ideal para curtir com o grupo familiar para brincar com as crianças à beira mar.





Além das praias, o Centro Histórico é um belo passeio para voltar no tempo e conhecer o período colonial. A Passarela do Descobrimento, popularmente chamada de Passarela do Álcool, merece ser conhecida. Lá há bares, restaurantes e lojas. Tudo convida a noites divertidas.





A Observação de Baleias Jubarte é outra atividade interessante que conscientiza sobre a necessidade da preservação da fauna marinha, pois essas baleias estão em extinção infelizmente.



Atividades para fazer em São Paulo





Como já foi dito, há muito o que fazer na capital paulista e uma única viagem nunca será suficiente. Mas algumas das atividades mais procuradas numa primeira viagem são:





1. Parque do Ibirapuera





É o parque mais visitado da América do Sul. Além de uma boa caminhada, lá há atividades relacionadas com a natureza como a volta no lago, o Bosque das Araucárias, o Planetário.



2. Avenida Paulista





É um dos pontos turísticos mais importantes da cidade. Lojas, shoppings, prédios históricos, museus, bares e restaurantes, transformam esta avenida em um destino que todo turista deve percorrer.



3. Zoológico





Criado no ano 1957, o Parque Zoológico de São Paulo é o maior do Brasil e uma grande atração turística que tem como objetivo conscientizar sobre a responsabilidade que deve se ter com a fauna.



4. Memorial da América Latina





Fica no bairro de Barra Funda e é um centro de cultura e lazer que foi criado em 1989. No Memorial há um acervo permanente de obras de arte, além de uma biblioteca que tem aproximadamente 30 mil livros. Lá acontecem exposições, espetáculos de dança, música e teatro.



5. Teatro Municipal





Foi inaugurado em 1911 e é um dos mais importantes do país. A sua arquitetura foi inspirada na Ópera de Paris. Desde 1981 é considerado Patrimônio Histórico do Estado. Em 1922 aconteceu lá a Semana de Arte Moderna que deu início ao Modernismo no Brasil.



6. Catedral da Sé