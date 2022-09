Juntar um PDF: aprenda a unificar arquivos de forma simples e rápida

PDF. (foto: Freepik)

Desenvolvido pela Adobe Systems há quase 30 anos, o arquivo PDF (Portable Document Format) foi criado para ser um formato de arquivos padrão, universal, estável e portátil de visualização e impressão de documentos a partir de qualquer computador.





Mesmo depois de vários anos da sua criação, o PDF continua sendo um formato de arquivo com muitas vantagens: é compacto, flexível, seguro, durável, popular e gratuito (o Adobe Acrobat Reader, o programa para abrir PDFs costuma vir pré-instalado em todos os dispositivos).



O PDF: um formato amplamente utilizado





Pela facilidade para compartilhá-lo com agilidade e sem reduzir sua qualidade, o PDF é sem dúvidas o formato mais utilizado por empresas, designers e alunos das universidades para digitalizar e visualizar arquivos que incluem textos, imagens e até vídeos.





Dada a importância do formato PDF para o público geral, e dos benefícios que proporciona para o desenvolvimento de qualquer profissional, vale a pena conhecer e explorar as melhores possibilidades e recursos do seu uso para obter o máximo proveito.



Combinar arquivos PDF





Uma dessas ações é a combinação ou junção de arquivos em um único documento PDF, que permite que mesmo arquivos muito detalhados e pesados no seu formato ou programa original possam ser convertidos em um tamanho e resolução mais adequados para sua visualização e impressão.





Além disso, combinar múltiplos arquivos em um só PDF permite manter o tamanho e a orientação de todas as páginas dos documentos originais, como também alterar sua ordem e eliminar as que não sejam necessárias na cópia final.





A boa notícia é que não é preciso ser um especialista em informática para saber juntar um pdf . O procedimento é muito simples de aprender. Geralmente é questão de acessar um aplicativo, escolher os arquivos e dar clique em um botão, mas sempre garantindo que o serviço ou programa que esteja sendo utilizado seja legítimo e não instale um vírus no seu dispositivo. Confira as informações abaixo e aprenda a juntar um pdf!



Como juntar um pdf online





Para converter e editar arquivos em formato PDF costumam ser utilizados programas especiais, já que o Adobe DC exige um custo adicional para a função. Nesse sentido, uns dos programas mais recomendados é o Smallpdf, já que permite juntar um número de arquivos ilimitados em qualquer navegador ou dispositivo.





Pensando nisso, vamos listar abaixo os passos necessários para que possa aprender a juntar arquivos PDF em Smallpdf , uma ferramenta web segura e vantajosa que facilita muito na hora de realizar trabalhos mais profissionais.





Vale ressaltar que o Smallpdf é um aplicativo gratuito para algumas funções, como unificar arquivos em PDF, mas também oferece planos de assinatura anual para Equipes ou Profissionais independentes com recursos avançados como editar documentos convertidos do Word. De qualquer forma, as funções da versão gratuita são perfeitas para usuários comuns, que não precisam processar muitos documentos por dia (existe a limitação de dois documentos).





1. Acesse o Smallpdf





Primeiramente, baixe o aplicativo gratuito Smallpdf no seu dispositivo, seja Android, iOS ou Web (macOS, Windows ou Linux). O download do aplicativo pode ser feito em segundos, basta apenas uma conexão estável à internet.





Uma vez finalizado o descarregamento, acesse o Smallpdf (o programa não requer registro) e explore sua interface limpa e mínima, que conta com seções específicas para cada função, ao contrário de muitos programas que parecem esconder as ferramentas em menus e submenus. Com isso, desça a tela e clique na opção “juntar PDF”.



2. Escolha seus arquivos





Converter arquivos em Smallpdf é simples e de graça. Para começar com o processo, dê um clique no botão “Escolher arquivos” e procure e selecione os arquivos no seu dispositivo, sejam PDF, imagens ou documentos de Word ou Excel. Assim, arraste as páginas que deseja mesclar e solte-as na caixa roxa, para criar um arquivo PDF unificado.





Leve em consideração que antes de começar o processo é recomendável fazer uma cópia ou duplicata dos arquivos a serem combinados, para preservá-los em caso de algum erro ou caso for precisar do arquivo no futuro.



3. Reorganize os arquivos escolhidos





Uma vez escolhidos todos os arquivos, fazendo as cópias necessárias, é hora de reorganizar as páginas na ordem e na direção desejada (podem ser giradas), excluindo as que não forem necessárias. Além disso, nessa etapa podem ser adicionados novos documentos.



4. Combine o PDF





Tendo escolhido a ordem das páginas e visualizando como ficaria o resultado final, dê um clique no botão “Juntar PDF! ” Para finalizar o processo e combinar seus arquivos em um documento PDF unificado.



5. Salve o documento PDF





Quando finalizar de juntar um pdf, pode baixar e salvar o documento diretamente no programa Smallpdf, no Dropbox ou no Google Drive. O arquivo final PDF criado pelo Smallpdf não tem limite de tamanho e não contém marcas d’água.



O arquivo convertido em PDF é seguro?





Sim! O arquivo PDF unificado em Smallpdf é completamente seguro. A ferramenta é reconhecida em fóruns específicos da comunidade por seu compromisso com a segurança e por sua estrita política de privacidade, já que todos os arquivos enviados ou gerados pelo servidor são eliminados por completo no período de uma hora



Considerações finais





Em conclusão, o Smallpdf é um aplicativo excelente que atende tanto o público geral como também equipes e profissionais experientes. Sua interface simples, intuitiva e fácil de usar é um aspecto chave, já que significa que a ferramenta não envolve nenhum processo longo de aprendizado.





Além disso, o Smallpdf é muito conveniente para usuários comuns, porque não é preciso se registrar nem pagar para utilizar suas as funções básicas. Além de combinar arquivos para criar um único documento PDF, a versão gratuita inclui dividir arquivos PDF em vários documentos e inclusive protegê-los com senha para arquivá-los a longo prazo e garantir a segurança dos mesmos.





De qualquer forma, para quem quer testar a assinatura Profissional, está disponível um período de teste gratuito, no qual o programa permite ser descarregado no computador.