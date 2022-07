10 dicas de profissionais de informática para proteger os seus dados

Com a crise sanitária e o distanciamento social, muitas empresas fecharam e diversas pessoas ficaram desempregadas; enquanto outras começaram a trabalhar a distância.





Com isso, o consumo online aumentou significativamente, inclusive as compras pela internet, onde o consumidor compartilha os seus dados pessoais de cartões bancários em compras virtuais e corre risco de tê-los roubados.





Mas, não somente as pessoas correm esse perigo, as empresas também não estão livres dessa; podendo também terem os seus dados expostos, e assim, ocasionando a perda de dados importantes salvo nos seus instrumentos de trabalho, os computadores; colocando em risco informações confidenciais.





Os trabalhadores que usam o computador da empresa, e até mesmo o seu computador pessoal para trabalhar, correm risco de colocar seu trabalho em perigo; acessando links maliciosos, e até mesmo baixando links suspeitos, se não tiverem o cuidado necessário na hora de navegar.





Para se proteger contra essas invasões, confira dicas de profissionais de informática, mais precisamente da área de segurança da informação, que separamos para você. Acompanhe!





Perigos do acesso online





A praticidade que o computador e a internet nos proporciona atualmente, ficou ainda mais evidente com a maioria das empresas aderindo ao trabalho remoto; popularmente conhecido como home office.





Seja no seu trabalho ou na sua casa, com certeza você tem algum tipo de contato com o computador, e sua tecnologia.





Na hora de enviar um e-mail para a empresa, ou até mesmo passar horas em redes sociais, a internet está presente em boa parte da nossa rotina.





Com esse uso frequente, já pensou na exposição que você está correndo ao fazer quase tudo pelo computador, deixando seus dados vulneráveis, ao compartilhar suas informações privadas; em sites, seja fazendo uso de suas informações em preenchimentos de formulários, com compras online ou até mesmo em sites para uso da sua empresa?





Com seus dados expostos de forma tão vulnerável, você pode colocar sua segurança e do seu computador em risco, acarretando vírus e malwares; e até mesmo roubos de dados de cartão de crédito.





Os falsos anúncios de emprego também fizeram com que muitas pessoas que estão desempregadas, acessarem páginas duvidosas; fazendo com que caíssem em golpes, promessas de dinheiro fácil; clicando em links maliciosos, tendo suas informações pessoais vazadas.





Então, aqui estão as dicas para manter sua segurança online, seja na sua empresa ou no uso do seu computador no dia a dia. Aproveite e se mantenha seguro!





1. Utilize um antivírus confiável





O que não falta na internet são opções de antivírus para seu computador. Seja opções gratuitas ou pagas; com uma boa pesquisa, vale a pena deixar sua experiência na internet ainda mais segura.





BH Tech Informática para aprender Uma boa opção no mercado é o Kaspersky Antivírus, que possui uma excelente versão gratuita. Você pode utilizar o guia dapara aprender como baixar e instalar um antivírus no seu equipamento, utilizando como exemplo o próprio Kaspersky Security Cloud – Free.





Com uma ótima avaliação pelos usuários, oferece um bom nível de proteção mesmo na versão gratuita. As versões pagas, oferecem proteções adicionais e mais ferramentas de proteção, com um custo baixo, o que torna bastante atrativo.





2. Fortaleça suas senhas





Muitos usuários ainda insistem em senhas óbvias, e fácil de memorizar; deixando assim seus dados mais vulneráveis a hackers.





O uso de caracteres, frases curtas nada óbvias, ajuda o cérebro a memorizar; quanto mais inusitada a frase ou palavra, mais difícil será de invadir, e mais fácil será de lembrar.





Fazer analogia de palavras e objetos recorrentes do seu dia a dia, também é uma forma fácil e criativa na hora de criar sua senha.





3. Faça a verificação em duas etapas





Com a clonagem de dados tão recorrente acontecendo nos últimos anos, ficou mais fácil clonar a sua conta; roubando seus dados, e até mesmo se passando por você, tendo acesso aos seus contatos no seu e-mail e redes sociais, colocando outras pessoas também em risco.





Os invasores podem contatar a sua lista de contatos, pedindo dinheiro, recolhendo informações pessoais e do seu trabalho. A verificação em duas etapas é essencial para garantir sua segurança e do seu dispositivo.





4. Não abra e-mails de contatos desconhecidos





E-mails desconhecidos podem conter malwares e outros tipos de vírus, assim, quando abertos, são capazes de contaminar sua máquina.





5. Não abra links duvidosos





Recebeu um link que parece estranho por WhatsApp ou e-mail? Mesmo que de um contato confiável, na dúvida é melhor não clicar antes de se certificar.





O próprio usuário que envia, pode estar contaminado e enviando as mensagens sem o próprio conhecimento. Um bom antivírus também vai ajudar nesses casos, mas é sempre bom desconfiar.





6. Coloque senha em suas pastas





O uso de senhas em pastas de arquivos é uma boa alternativa para proteger seus documentos.





Desse modo, mesmo se o seu computador estiver em risco, seus arquivos estarão mais protegidos.





7. Salve seus documentos nas nuvens





Salvando seus documentos e arquivos importantes nas nuvens, você aumenta a sua segurança e de seus documentos; com a possibilidade de acessar seus arquivos de qualquer lugar, e usando a mesma conta.





Só é necessário ter alguma redundância com arquivos mais importantes, pois em caso de ataques de ransomware , é possível que os dados na nuvem também sejam sequestrados, se estiverem com a conta logada no equipamento infectado.





8. Atualize o sistema do seu computador





Com atualizações, seu computador coloca em dia todos os aplicativos necessários à sua segurança.





Desta forma, sua máquina estará mais preparada se precisar combater a futuras ameaças.





9. Assista a conteúdos em sites confiáveis





A procura do entretenimento nas plataformas de vídeos digitais, sendo em sites de streamers ou no próprio Youtube, aumentou significativamente nos últimos meses.





O uso de sites suspeitos para assistir filmes, contam com anúncios não confiáveis; deixando rastros maliciosos no seu computador; podendo deixar danos irreversíveis, e ainda colocando seus dados em risco.





Assim, opte por sites originais de streamers de filmes e vídeos, como a Netflix e o próprio Youtube.





10. Atenção ao conectar-se em uma rede pública





Ao permitir que seu aparelho se conecte a uma rede Wi-Fi pública, seus dados ficam vulneráveis.





Por isso, conhecer a rede que está autorizando seu dispositivo ter acesso, é primordial para sua segurança.





Cuidados adicionais com seus dados na internet





Parece ser uma dica óbvia, mas que muitos não fazem.





Verificar a autenticidade de sites, seja de lojas online, ou aplicativos usados para o trabalho, é um passo fundamental para a proteção dos seus dados.





Pesquisar a avaliação de seus consumidores, e pessoas que já passaram pela experiência de uso e compra, é uma boa atitude para decidir se vale a pena usar determinado site ou aplicativo.





Na hora de preencher suas informações, como cartão de crédito ou qualquer outro tipo de informação sigilosa, preste bem atenção a qual site você está confidenciando seus dados.





Qualquer descuido com a segurança dos seus dados pode dar uma baita dor de cabeça, mas seguindo essas 10 dicas, você estará mais protegido.