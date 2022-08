O jogo da sorte: aprenda a melhor forma de apostar na loteria

Loteria. (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Antigos e novos jogadores das loterias buscam constantemente formas e macetes para ganhar o tão sonhado prêmio. Sabia que é possível aprender a jogar e, finalmente, dobrar suas chances de vitória?





Todos os dias, as loterias de muitos estados ao redor do Brasil conquistam mais apostadores. Muitos deles, além de pagarem suas contas, ganham prêmios de milhões.





Estes prêmios são oferecidos todas as semanas, conquistando muitos brasileiros pelas quantias ofertadas e acumuladas. Quando não há vencedor, a loteria aumenta o valor disponibilizado, chamando a atenção de novos apostadores.





Através da sorte, muitos conseguem atingir os números preteridos e, assim, adquirir o valor desejado. Para facilitar este processo, é necessário jogar com bastante atenção e dedicação.





Dessa forma, a probabilidade de conseguir o que deseja pode aumentar. Analisando as estatísticas dos jogos, o apostador pode se tornar o novo milionário brasileiro.





Por essa razão, os cidadãos costumam preencher várias cartelas (ou vários números) em busca da conquista dos sonhos.





Sendo assim, algumas sugestões são importantes para aprender a apostar na loteria. As informações essenciais são seguidas por muitos apostadores.





Como jogar no SorteSorte





Acesse o https://sortesorte.com.br e faça as suas melhores apostas. Clicando em “Cadastre-se”, o novo usuário escolhe qual loteria deseja efetuar o seu jogo. Algumas informações serão necessárias, como nome, e-mail e telefone.





Após efetuar o cadastro, o jogador estará livre para apostar os números desejados. Veja a seguir, as loterias disponíveis na plataforma.





Mega-Sena





O dia 9 de julho de 2022 foi marcado pelo sorteio de R$ 3 milhões na Mega-Sena. Ela é uma das loterias mais populares do país, recebendo milhares de participantes todos os dias.





Lotofácil





Muito popular, o sorteio de R$ 1,5 milhão da Lotofácil foi ofertado em 6 de julho de 2022. Através deste valor, muitas famílias pretendem mudar a sua qualidade de vida, conquistando, assim, as suas metas.



Lotomania





Não ficando para trás, a Lotomania disponibilizou um prêmio de R$ 5,7 milhões em 8 de julho do mesmo ano. Há muitos jogos e valores altíssimos, como esse, na Lotomania, chamando a atenção de novos jogadores.



Timemania





A Timemania sorteou R$ 45 milhões em 7 de julho de 2022, marcando também sua forte presença no ranking das apostas.





Com altos valores em jogo, muitos participantes criam expectativas de conquistar o prêmio da loteria.



Dupla Sena





Oferecendo R$ 800 mil para o vencedor, a Dupla Sena atraiu centenas de apostadores no início do segundo semestre de 2022. Analisando o valor imobiliário atual, o prêmio possibilitaria a compra de apartamentos em bairros em várias partes do país.



Quina





A popular Quina é a única loteria que tem sorteios todos os dias. Escolhendo apenas entre 5 e 15 números, o jogador pode levar R$ 3,3 milhões para casa no mês de julho. Caso não haja vencedor, o valor aumenta ainda mais.





Além dessas loterias, também é possível jogar na Loteria Federal, Super Sete e Dia de Sorte.





Para participar, basta selecionar a cartela da sua loteria favorita e escolher os números que concorrerão ao sorteio. O pagamento pode ser realizado via débito, crédito ou pix.





Caso o participante deseje apostar presencialmente, é importante direcionar-se à casa lotérica mais próxima para participar dos concursos.





Após essa decisão, é necessário efetuar o pagamento do jogo e assim, finalmente, concorrerá a muitos prêmios de milhões de reais!