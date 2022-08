Jovem Aprendiz: veja como se inscrever no programa de grandes empresas

Aprendiz. (foto: Freepik)

Conseguir um emprego é um desafio para muitos profissionais experientes, imagine para quem ainda não possui experiência no mercado. Em vista disso, surgiu o projeto Jovem Aprendiz , criado pelo Governo Federal, com base na Lei da Aprendizagem.





Conforme essa Lei, empresas de médio e grande porte devem separar entre 5% a 15% de suas vagas para jovens entre 14 e 24 anos como aprendizes. Assim, o Governo pretende realizar uma inclusão mais efetiva desses jovens no mercado de trabalho.





O projeto capacita jovens e auxilia na sua preparação para iniciar sua carreira profissional. Mas, também entrega vantagem para as empresas que disseminam sua cultura empresarial, preparando novos talentos para o mercado de trabalho.





Então, saiba mais sobre este projeto e veja como se tornar um jovem aprendiz em duas instituições gigantes, a Assaí Atacadista e a Lojas Americanas. Confira!





Quem pode ser jovem aprendiz?





O programa Jovem Aprendiz possui como base a Lei da Aprendizagem. Isso quer dizer que existem regulamentos e decretos para se tornar um participante.





O maior objetivo do projeto é impulsionar a conquista do primeiro emprego e, assim, ajudar na formação profissional de jovens de todo Brasil. Em vista disso, o programa possui como foco os jovens entre 14 a 24 anos que ainda não possuem carteira assinada.





Segundo a Lei, além do direito ao trabalho remunerado, o jovem aprendiz deve receber capacitação específica para alguma função no local e continuar frequentando um curso técnico conveniado à empresa contratante.





Com base no regulamento do programa, nem todos podem ser um jovem aprendiz. Conheça os principais requisitos do programa:





ter entre 14 e 24 anos;

ser estudante do ensino fundamental ou médio;

apresentar boa frequência escolar;

não ter registro na Carteira de Trabalho;

nunca ter participado do programa antes;

possuir entre 4h a 6h diárias disponíveis para as funções da empresa.





Vale destacar que quem já concluiu o ensino médio pode participar do projeto, no entanto, precisa cumprir os demais requisitos.





Jovem Aprendiz no Assaí Atacadista





O Assaí Atacadista é uma das maiores redes brasileiras de atacado, fundada em 1974, em São Paulo. A empresa cresceu por conta do seu foco em atendimento aos clientes de micro e pequenas empresas.





Atualmente, possui 221 lojas espalhadas pelo país e continua em forte ritmo de crescimento. Já com 47 anos de história, se tornou o maior destaque do grupo francês Casino no mundo. Além disso, conta com mais de 60 mil colaboradores. Já pensou em ser o próximo?





O grupo Assaí valoriza a simplicidade, acredita no poder da diversidade e da inclusão e, neste ano, oferece algumas vagas para o programa Jovem Aprendiz. As vagas são em diferentes lugares e com funções variadas.





No entanto, o cargo de operador de caixa é um dos que mais buscam jovens aprendizes. Nesta função, o jovem deverá atender os clientes conferindo suas compras, efetivar o pagamento e oferecer outros serviços, como recarga de celular, por exemplo.





Além disso, o aprendiz deverá realizar a abertura e o fechamento de caixa. Mas, será acompanhado e orientado em todas essas funções, afinal, estará ali para aprender a executar uma nova atividade.





Desta forma, além de iniciar a carreira em uma empresa reconhecida, o aprendiz ainda receberá um bom salário trabalhando somente meio período e contará com todos os benefícios da empresa, como assistência médica, vale-transporte e refeição.





Sem contar que a empresa oferece um plano de carreira para o aprendiz, que terá todo o apoio para crescer dentro da organização.





Os jovens que estiverem interesse em fazer o cadastro e se candidatarem às oportunidades do Assaí Atacadista precisam acessar aqui e seguir o passo a passo.





Jovem Aprendiz nas Lojas Americanas





Gigante em seu segmento, dificilmente você encontrará quem não conhece uma das Lojas Americanas. Isso porque a rede possui mais de 3800 lojas espalhadas pelo país. Assim, é considerada a quarta maior empresa varejista do Brasil, segundo o ranking do Ibevar de 2015.





Com toda essa representatividade, iniciar sua carreira em uma empresa deste porte, de fato, é um ótimo começo. Além disso, a Lojas Americanas acredita no potencial e dedicação de quem se esforça em suas atividades, apresentando também um plano de carreira para o aprendiz que se destaca em sua função.





Que atividade são essas? Depende de qual cargo você se inscrever. No entanto, algumas das responsabilidades dos jovens aprendizes são:





acompanhar e dar suporte a processos seletivos;

afazeres administrativos;

controle de processos por meios digitais, como Excel e pacotes Office.





No entanto, o aprendiz é orientado em todos os procedimentos que realiza. Além de receber apoio nas atividades, conta com remuneração das horas trabalhadas e todos os benefícios dos colaboradores, já que isso é regra do projeto Jovem Aprendiz.





Isto quer dizer que o estudante terá direito às férias remuneradas e ao 13.º terceiro salário, assim como o vale-transporte, vale-refeição, assistência médica e odontológica, entre outros.





Se você deseja ingressar na área de trabalho nas Lojas Americanas, acesse aqui, siga o passo a passo e faça seu cadastro de acordo com as vagas disponíveis na sua região. , siga o passo a passo e faça seu cadastro de acordo com as vagas disponíveis na sua região.





Vantagens do programa Jovem Aprendiz





Ser um Jovem Aprendiz é uma grande oportunidade. Por meio do projeto, é possível conciliar trabalho e estudos e ainda iniciar uma carreira profissional em grandes e renomadas empresas, que oferecem cursos e treinamentos profissionalizantes.





Isto quer dizer que a maior vantagem do programa é a possibilidade de conseguir trabalhar e ainda assim não parar de estudar. Pelo contrário, terá ainda mais oportunidade de conhecimento, unindo prática e teoria por conta das funções exercidas na empresa.





Além disso, os jovens aprendizes recebem uma série de benefícios, conforme a Lei, conheça alguns:





remuneração conforme horas trabalhadas;

plano de saúde e odontológico;

direito ao FGTS;

vale-refeição e alimentação;

13.º salário;

férias remuneradas no mesmo período escolar;

desenvolvimento de habilidades;

capacitação profissional por meio da empresa contratante.





Sem contar as chances de ser efetivado, após o término do contrato do jovem aprendiz, que possui duração de dois anos. Afinal, as empresas preferem contratar esses aprendizes que já estão preparados e capacitados para os desafios do cargo.





Portanto, atuar como jovem aprendiz vale a pena, uma vez que o projeto desenvolve habilidade valorizada pelo mercado de trabalho, como a comunicação, a criatividade e a análise de problemas.





Este artigo foi útil para você? Então, confira o site Classificados de Emprego e fique por dentro das tendências do mercado de trabalho, assim como cursos profissionalizantes e vagas disponíveis de emprego, tanto para trabalho online e presencial.