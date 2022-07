Como combinar papete com looks despojados e modernos; confira as dicas

Papete. (foto: Divulgação)

Apenas alguns anos atrás, você provavelmente não classificou as sandálias esportivas como elegantes de forma alguma. Mas, assim como toda tendência de sapato "feio" (como as Birkenstocks e os tênis grossos), os criadores de tendências consideraram o visual popular mais uma vez, e o resto do mundo da moda rapidamente saltou a bordo. De polêmicas a queridinhas das fashionistas, as papetes entraram de vez no mundo dos acessórios e parece que vieram para ficar.





Elas são a cara das tendências dos anos 1990 e 2000 que voltaram com tudo e devem permanecer em alta nas próximas estações quentes. As papetes são modernas e confortáveis , além de combinarem com produções para diversas ocasiões, desde um passeio no calçadão da praia até um almoço com as amigas.





Porém, ainda quem está planejando aderir a essa tendência pode ter algumas dúvidas sobre como utilizar esse tipo de sandália para criar um visual estiloso e cheio de personalidade.





Com tiras de velcro, solas de trator leves, mais resistentes, as sandálias utilitárias continuam conquistando fãs em todos os lugares. Da geração Z com seus jeans largos e roupas esportivas oversized às classes suburbanas com separações sob medida, agora todos podem abraçar a sandália.





E, na hora de criar o look, existem algumas dicas que podem ser bastante úteis. A primeira delas é utilizar a papete em uma produção hi-lo, ou seja, que mistura peças de tecidos nobres ou com modelos mais sofisticados com outras mais despojadas.





Nesse sentido, vale combinar a sandália com bermuda de alfaiataria e t-shirt muscle tee, por exemplo. Ou então com uma wide leg em tecido estruturado e um top cropped em tons monocromáticos.





Outra ideia é utilizar as papetes com os vestidos slip dress, que parecem uma camisola. Por terem uma pegada mais pesada, as sandálias desse tipo vão quebrar o visual romântico/sexy desse tipo de roupa, deixando-as mais modernas e versáteis.





Para um look bastante jovem e descolado, você pode apostar na combinação de camiseta estampada com mini-saia jeans tie-dye e papete em tons pastéis. Complete com acessórios como mix de colares e pulseiras coloridas para finalizar o estilo.





Se a ideia é dar um up no casual, vale escolher uma sandália em couro ou camurça. Uma opção de couro grosso também vale a pena considerar, principalmente para aqueles que vão para o escritório em ambientes menos formais.





Por fim, para fugir do óbvio, também é possível harmonizar as papetes com um macacão ou macaquinho. Juntas, essas peças vão criar um look cool e bem fresco para curtir o verão. Para os tecidos mais fluidos, contraste com as sandálias pretas com tachas; enquanto, para as clássicas jardineiras jeans, vale ousar em tons vibrantes e até neon.





Hoje, com a ajuda de designers de luxo como Chanel, Prada e Cecilie Bahnsen, as sandálias esportivas estão ganhando um toque de sofisticação. Por sua vez, os desfiles e influenciadoras de moda estão mostrando ao mundo como usar as papetes. Como nota, o estilo é um componente essencial para fazer com que suas sandálias práticas pareçam menos que você está prestes a fazer uma caminhada e mais em alta moda.