Conheça a história do Museu de Arte e Cassino da Pampulha em Belo Horizonte

Cassino. (foto: Bruno Germany/Pixabay )

Localizado em Belo Horizonte, o Museu de Arte da Pampulha foi definido como museu em 1957 pelo consagrado Oscar Niemeyer, mas era um cassino antes disso, sendo inaugurado em 1943. Como parte do Conjunto Arquitetônico da Pampulha, esse museu atrai diversos turistas para visitar essa obra incrível da arquitetura brasileira, além de conhecer a sua história.





A construção do museu veio em meio a um pedido do então presidente da república Juscelino Kubitschek. Entretanto, em toda a sua estrutura foram explorados diferentes eventos ao longo da sua história. E um deles foi justamente o uso do espaço para celebrar festas, bem como disponibilizar jogos de cassino.





Um cassino antes de ser um museu





Fazendo parte de uma história diferenciada, o Museu de Arte da Pampulha também já foi um cassino no passado. Diferentemente de um cassino online como os disponíveis no Cassino da Pampulha, disponibiliza muitos jogos para os seus visitantes.





O cassino contava com diversos visitantes. As pessoas vinham não só da cidade de Belo Horizonte, mas de outros estados e até mesmo outros países para visitar esse local e se divertir. As festas aconteciam mais no período noturno, onde muito luxo era exibido pelos visitantes.





Muito além dos jogos, o espaço também serviu como local para atrair diversos shows históricos que contavam com uma multidão de fãs. Apesar de ter muito glamour e luxo envolvido em toda a sua história, o Cassino da Pampulha teve uma história extremamente breve.

Jogos de cassino. (foto: Thorsten Frenzel/Pixabay)

No ano de 1943 ele foi inaugurado, mas foi em 1946 que as leis se tornaram mais estritas para os jogos de cassino . Com isso, o Cassino da Pampulha teve que ser fechado e suas atividades que atraiam tantos turistas tiveram que ser revistas para se adequarem à nova legislação vigente no país.





A chegada do museu





Foi em 1957 que Juscelino Kubitschek resolveu criar o Museu de Arte da Pampulha para promover mais a cultura do país. A inauguração foi um sucesso e, desde então, o museu se tornou um ponto de referência para turistas que visitam Belo Horizonte e buscam mais cultura quando estão nessa cidade.





O local também serve como oportunidade para que artistas mostrem suas obras e consigam mais exposição no cenário nacional. Ao longo de sua história, passou por diversas reformas e nunca chegou a ficar totalmente abandonado como outras construções históricas no Brasil.





A volta do cassino?





Ao longo dos últimos meses, as autoridades brasileiras têm conversado sobre a possibilidade de legalizar os jogos de azar em território nacional. Isso movimentou diversos especialistas da área de entretenimento e até mesmo profissionais de finanças , pois são ótimas oportunidades de investimentos no Brasil.





Além disso, trouxe novamente ao palco a história de cassinos no Brasil, os quais trouxeram momentos históricos e inesquecíveis para quem os frequenta. A expectativa é de que os cassinos voltem a ser disponibilizados para os brasileiros. Enquanto isso, o ideal é relembrar dos bons momentos que locais como o Cassino da Pampulha já proporcionaram.