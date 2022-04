Evento da iGaming, ICE London 2022 tem participação de 158 países

(foto: Ice London)



A ICE London, um dos maiores eventos de iGaming no mundo, ocorreu nesta última semana, tendo se iniciado na terça-feira (12). E profissionais da indústria da jogatina no mundo inteiro se juntaram em Londres pela primeira vez após uma ausência de 26 meses forçada pela pandemia do COVID-19 . Um dia antes do evento, o programa ICE VOX coletou um conjunto de dados pré-show indicando que a feira receberia visitantes de um total de 158 países, que se registraram para participar da exposição business-to-business no decorrer de três dias, entre 12 e 14 de abril. O número supera as 155 nações representadas na ICE London 2020.





O diretor administrativo da organizadora do evento, a Clarion Gaming, Stuart Hunter, comentou na segunda-feira: “É muito encorajador ter experimentado um interesse sustentado em participar da ICE de visitantes de todos os cantos do mundo. Embora a composição real do público ainda não tenha sido vista, a ICE 2022 contará com fornecedores de 59 países, o que é uma estatística notável e vai um pouco contra as tendências no espaço de eventos ao vivo. Em 2020, o número de jurisdições foi de 65 – um número recorde para o ICE”.





Setor de apostas do Brasil





Quanto à presença do mercado brasileiro de jogos, ela esteve bastante forte durante o evento de iGaming. Empresas relevantes do cenário nacional participaram da ICE London para conhecer as últimas tendências e inovações do segmento e criar um relacionamento com os grandes nomes da indústria e com outras empresas que estão participando pela primeira vez.





Até mesmo nos veículos oficiais do evento, a participação do Brasil no mercado de apostas virou tema recorrente. Em 2020, por exemplo, o país ganhou certo destaque, sendo abordado na matéria da capa no ICE Daily, jornal da convenção. A chamada trouxe “All systems go for Brazil”, se remetendo ao enorme potencial da indústria por aqui.





Na edição de 2022, a revista oficial publicou um artigo sobre o processo de regulamentação dos jogos no país e a tramitação do projeto de lei que prevê a legalização da jogatina. O texto publicado na revista foi intitulado ‘Brazilian Sports Betting: The Final Countdown?’ (‘Apostas esportivas brasileiras: a contagem regressiva final?’), e discute todo o processo e expectativa de legalização. O projeto de lei já foi aprovado pela Câmara dos Deputados, mas vem sendo analisado pelos senadores.





Por fim, a legalização também foi discutida amplamente durante a exposição, tendo sido o tema de várias reuniões e conversas nos corredores, assim como de uma mesa redonda focada na América Latina, chamada de “Masterclass LatAm: Os ‘musts’ operacionais, estratégicos e regulatórios de fazer negócios na América Latina”.





Mudanças





A ICE 2022 recebeu muitos líderes da indústria da jogatina. Hunter comentou, porém, que a experiência foi ligeiramente diferente nesta edição, “devido em grande parte à nossa mudança forçada de datas, os principais expositores incluindo Pronet, Betconstruct, Pragmatic Play, Soft2Bet, Paysafe, IQ Soft e Dealasport aumentaram ainda mais a sua presença”, afirma.





Vale destacar algumas reuniões importantíssimas que foram feitas entre órgãos estratégicos da indústria, como a EUROMAT; European Casino Association; Gaming Regulators European Forum; a Danish Online Gambling Association; Global Gaming Women; International Association of Gaming Advisors; International Association of Gaming Regulators; International Masters of Gaming Law; Responsible Gambling Trust; Society for the Study of Gambling, e YGAM.