Entenda porque o brinco de cruz é tendência entre homens e mulheres

(foto: Reprodução/ Piuka)



No mundo dos famosos, já faz algum tempo que os brincos de cruz são os queridinhos entre os acessórios. Seja em homens estilosos da música e do esporte, como Lil Nas X e Lewis Hamilton, ou entre as mulheres fashionistas como Amanda Steele e Kylie Jenner, o que não faltam são exemplos de que essa peça veio para ficar.





A cada ano, esse modelo de brinco, que é a cara do streetwear, entra ainda mais em evidência e mostra toda sua versatilidade para vestir homens e mulheres de diversos estilos. Talvez a opção mais famosa entre os brincos masculinos, o de cruz faz sucesso tanto entre as pessoas que têm um estilo mais rocker, quanto os que buscam manter o visual tradicional.

Seja nas ruas ou nas passarelas, principalmente os mais jovens estão investindo nesses acessórios para incrementar o visual cotidiano. E, atentos aos lançamentos da moda, estão cada vez mais combinando-os com roupas e sapatos despojados, criando um visual moderno e estiloso.

É importante ter em mente que, embora seja um símbolo religioso, a cruz hoje está totalmente incorporada ao mundo da moda, inclusive entre os acessórios, podendo aparecer tanto em pingentes de colares e pulseiras, quanto nos brincos. Isso significa que a peça já é um ícone fashionista que pode ser utilizado por qualquer pessoa, independente de seguir ou não alguma religião.

5 motivos que mostram que brinco de cruz é tendência

A seguir, listamos cinco motivos que comprovam toda sua versatilidade:





Agrega personalidade ao estilo





Apesar de ter ganho muito mais adeptos desde os anos 1990, quando era sinônimo de rebeldia, o brinco de cruz segue trazendo uma forte personalidade para o estilo. Ou seja, desde as versões mais básicas até as mais fashionistas, tenha certeza de que esse é um acessório que vai agregar atitude e deixar qualquer produção mais moderna.

Combina com outros brincos

Aproveitando a tendência dos mix de acessórios, o brinco de cruz pode ser utilizado com outros tipos de brincos e piercings. Invista em uma combinação do tradicional modelo com argolinha com um piercing no Tragus para criar um visual despojado e jovem.

Vale também combinar o acessório com outra grande estrela entre os brincos: as argolas. Existem desde as versões mais discretas e delicadas, principalmente em prata, até aquelas com detalhes ricos que integram à cruz dentro da meia argola, deixando-a ainda mais charmosa.

Estão disponíveis em diversos tamanhos





Os brincos de cruz hoje podem ser encontrados desde os tamanhos típicos até os maxi brincos, que seguem bombando entre as mulheres em mais uma temporada. Portanto, têm opções para todos os gostos!





Têm detalhes que incrementam o look





Quem deseja complementar o visual com um acessório mais extravagante também pode apostar no brinco de cruz como aliado. Hoje, é possível encontrar versões da peça com pedrarias coloridas e formatos mais chamativos, que combinam perfeitamente com uma produção de festa , por exemplo.





Pode ser usado solo ou em pares





O brinco de cruz também é uma opção perfeita para quem deseja entrar na tendência dos brincos únicos. Inclusive, as versões mais compridas e que tenham algum detalhe em corrente são as mais indicadas para isso.