Veja quais são as empresas com referências globais em sustentabilidade

Muitas empresas têm como premissa a sustentabilidade. Existem aquelas que oferecem diferentes modelos de carros , aquelas do setor de tecnologia, do varejo e muitas outras. Investir em sustentabilidade é muito importante, pois ela gera benefícios a curto e a longo prazo.





Ainda, ela agrega valor à marca e chama a atenção dos consumidores. Inclusive, muitos deles dão preferência a empresas sustentáveis na hora de realizar suas compras. Tenha em mente que os clientes estão cada vez mais exigentes em relação à proteção do meio ambiente e, por essa razão, estão constantemente em busca de empresas engajadas com a causa.





A seguir, mostramos a você quais são as referências globais quando o assunto é sustentabilidade — mas antes, você precisa entender o que é a sigla ESG. Vamos lá?

O que significa a sigla ESG e qual a sua importância?

ESG (Environmental, Social and Governance) se refere a um conjunto de regras e padrões que definem se as operações de uma empresa podem ser consideradas socialmente sustentáveis, conscientes e gerenciadas de maneira correta.





Os três pilares que regem esse conjunto de padrões — meio ambiente, social e governança — têm como objetivo entender se o negócio possui sustentabilidade empresarial. Isso significa que eles identificam se a empresa realmente é capaz de gerar impactos positivos sociais, ambientais e financeiros.





De forma geral, as empresas costumam ser avaliadas nos seguintes aspectos ambientais:





gestão de resíduos;

política de desmatamento (caso aplicável);

uso de fontes de energia renováveis;

posicionamento sobre as mudanças climáticas;

processos voltados para reduzir ou eliminar a poluição do ar ou da água, em virtude de suas operações;

logística reversa de produtos, etc.





No que se refere aos aspectos sociais, temos os seguintes critérios:





a taxa de turnover;

plano de previdência para os colaboradores;

política corporativa que incentive a diversidade e a inclusão;

benefícios oferecidos aos colaboradores — além do salário, etc.





Por fim, temos os aspectos que são avaliados sobre a governança:





transparência administrativa;

transparência financeira e contábil;

práticas anticorrupção;

gestão de riscos, etc.





Quais empresas são referências globais em sustentabilidade?

Agora que você já sabe o que significa ESG, precisa conhecer as empresas consideradas referências globais em sustentabilidade. Veja quais são as principais delas!

Toyota

A Toyota é um dos grandes destaques globais quando o assunto é sustentabilidade. Operacionalmente, ela conseguiu reduzir o consumo de água e energia. Além disso, também diminuiu as emissões de gases de efeito estufa.





A empresa não parou por aí. Ela evitou o envio de milhões de quilos de madeira e papelão para aterros com a utilização de recipientes de metal — que são reutilizáveis — na distribuição e no transporte de suas peças.





A Toyota também investe no plantio de árvores nas suas fábricas, a fim de estimular a conservação ambiental próximo às suas instalações.

Google

Desde de 2007, o Google não faz uso da energia proveniente da queima do carbono e é a empresa que mais compra energia limpa no planeta. O Google tem a responsabilidade socioambiental como algo que vai além de uma oportunidade no mercado. A empresa mostra que se responsabiliza pelo impacto de suas ações no meio ambiente.

Amazon

Com a intenção de tornar as suas entregas mais sustentáveis, a Amazon planeja reduzir as emissões de gases do efeito estufa em suas operações. Com isso, a empresa já anunciou que reduzirá o uso de aviões — meio de transporte mais poluente — com a construção de mais armazéns locais.

Nestlé

Embora já apresente excelentes resultados quando o assunto é sustentabilidade, a Nestlé ainda tem metas ambiciosas. Seu objetivo é encontrar uma alternativa de reaproveitamento para zerar o envio de resíduos. Compostagem, recuperação energética e reciclagem são algumas das opções da empresa, a fim de dar novos usos para materiais que seriam destinados à incineração e aos aterros sanitários.





Essas são apenas algumas empresas exemplos de sustentabilidade e responsabilidade social. Entender o impacto de nossas ações no meio ambiente é fundamental para evitarmos o desperdício e incentivar o uso consciente dos produtos.