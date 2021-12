Pesquisa de preços: veja quanto custa uma mudança em Belo Horizonte

(foto: Freepik)

Mudanças residenciais podem ser complexas. Exigem planejamento, embalagem e transportes profissionais. Por este motivo os preços de mudanças podem surpreender pelos altos valores.





O portal Mudanças Econômicas realizou pesquisa de preços entre transportadoras de BH e respondeu à pergunta: Quanto custa uma mudança em Belo Horizonte?

Em média o custo de uma mudança em BH é de R$1.120,00. O menor preço encontrado foi de R$870,00 e o maior de R$1.695,00.





Foi considerada a lista de bens abaixo na simulação:





1 sofá 2 lugares;

1 poltrona;

1 mesa de centro;

1 tapete;

1 abajour de pé;

1 rack;

1 tv 55 polegadas;

1 mesa de jantar com tampo de vidro redondo com 4 cadeiras;

1 aparador;

1 cama Queen com colchão;

2 mesas de cabeceira;

1 abajour de mesa;

1 cama de solteiro com colchão;

1 armário de 4 portas;

1 penteadeira com cadeira;

1 geladeira;

1 máquina de lavar roupa;

12 caixas com itens diversos.





Os serviços contemplados incluem transporte, embalagem, e desmontagem do armário. Não foram incluídos a desembalagem no destino e a montagem do armário na residência nova. A equipe de mudanças é composta pelo motorista mais 3 ajudantes, sendo um deles um embalador profissional. Não foi incluso serviços de içamento e transporte de objetos e móveis pesados como cofres e pianos, assim como obras de artes, cristaleiras e móveis com tampo de vidro.





“Apesar da diferença de preços ser grande, os serviços e a qualidade deles são os mesmos, mas sugerimos que peçam um contrato especificando todas obrigações da transportadora e detalhando todo o serviço antes de contratar", observa Wagner Cunha do Mudanças Econômicas.





Cuidados antes de contratar





Na hora de contratar uma empresa de mudança, é preciso ficar atento a alguns detalhes. "Prazo de entrega, de retirada, seguro em caso de avarias, materiais usados na embalagem, número de horas previsto para o serviço. É importante procurar referências da empresa junto aos órgãos de defesa do consumidor, na internet, com conhecidos e não pagar 100% do valor adiantado. Negociar um sinal e o restante na finalização da mudança é altamente recomendável", diz Roberto Dias, advogado especializado em direito do consumidor.





Orçamentos muito abaixo da média podem significar serviços abaixo da média também. “Aconselhamos às pessoas a ignorarem valores muito baixos, normalmente carreteiros informais conseguem fazer um preço abaixo da média do mercado mas não oferecem segurança e qualidade para a mudança.





Alguns destes inclusive não irão fazer o serviço, podendo terceirizar a mudança para outros carreteiros e no caso de ocorrer algum problema a culpa pode ser empurrada para o terceiro. Os dados detalhados da transportadora devem constar no contrato com todas as suas obrigações. Tomando todos estes cuidados o fator de decisão final passa a ser o preço", completa Dias.





O portal Mudanças Econômicas cadastra transportadoras de mudanças de Belo Horizonte e todo o Brasil. Através dele consegue-se receber orçamentos para mudanças de várias empresas.