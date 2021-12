Jogos on-line: mercado de bolsas Axie Infinity no Brasil tem alta demanda

(foto: Pexels)



Lançada pela primeira vez em 2018, a Axie Infinity é um videogame on-line, baseado em blockchain, que cresceu rapidamente sua popularidade em 2021. Ele é o jogo Earn-to-Play (jogar para ganhar) mais conhecido e mais popular atualmente disponível no mercado. O jogo envolve jogadores criando e lutando contra Axies, criaturas digitais semelhantes ao Pokémon. Para começar a jogar, os jogadores precisam de três Axies. O custo inicial de compra desses Axies é uma barreira impeditiva de entrada no jogo para muitos jogadores potenciais do Axie Infinity aqui no Brasil.





Identificando uma lacuna no mercado, com centenas de pessoas querendo jogar, mas sem poder pagar pelos Axies, as guildas Play-to-Earn surgiram com a Yield Guild Games (YGG), lançando seu livro branco em junho de 2021. O modelo de negócios das guildas Play-to-Earn é recrutar e treinar jogadores para o jogo através das bolsas Axie Infinity, fornecendo Axie aos 'bolsistas' no Brasil e recolhendo uma parte de seus ganhos em troca.





Desde a chegada da YGG, muitas outras guildas surgiram rapidamente em cena, incluindo a Crypto Gaming United (CGU) , que recruta jogadores para bolsas Axie Infinity no Brasil. Essas guildas têm como objetivo funcionar como Organizações Autônomas Descentralizadas (DAOs), enquanto o número de jogadores cresce, a organização é cada vez mais descentralizada, pertencente e controlada pelos próprios jogadores.

O crescimento do mercado de bolsas





O mercado de bolsas Axie Infinity e as guildas Play-to-Earn de forma mais ampla estão passando por um período de rápido crescimento. A YGG levantou um financiamento de US$4.6 milhões no início deste ano, antes de sua venda simbólica em julho de 2021, que arrecadou US$12.5 milhões em menos de um minuto. Uma série de rodadas de financiamento para a CGU arrecadou US$15 milhões desde setembro de 2021, e a Oferta Pública Inicial de Organização Autônoma Descentralizada (IDO) para a CGU ocorreu no dia 18 de outubro, vendendo 10 milhões de tokens a $0.25 cada e arrecadado US$2.5 milhão.





Paralelamente, o número de membros e jogadores pertencentes a cada guilda está aumentando - a CGU tem atualmente mais de 100,000 membros em seu servidor Discord e mais de 6,000 acadêmicos jogando o jogo.





O sucesso inicial das guildas Play-to-Earn resultou da enorme atenção que as bolsas Axie Infinity ganharam no Brasil, onde o aumento do desemprego junto com os salários já muito baixos tornou a capacidade de ganhar um salário mínimo sentado em casa jogando on-line particularmente atraente.





Embora a Axie Infinity tenha sido o ponto de partida natural para a maioria das guildas, o livro branco da CGU demonstra que o objetivo das guildas vai muito além das bolsas Axie Infinity, com o objetivo de revolucionar a indústria de jogos descentralizando a propriedade de empresas de jogos, permitindo que os jogadores compartilhem os lucros do sucesso dos jogos. O objetivo inicial é dar aos acadêmicos acesso a uma variedade de jogos Play-to-Earn e, além disso, criar uma nova e poderosa comunidade internacional de jogadores experientes em criptomoedas que possam levar a economia a um futuro digital descentralizado.





Embora as bolsas Axie Infinity sejam muito conhecidas e muito populares em países como o Brasil, onde há longas listas de pessoas esperando para receber uma bolsa de estudos, o sucesso contínuo das guildas de jogadores provavelmente dependerá de sua capacidade de se conectar com jogadores em outros grandes mercados potenciais, como a Índia.





A CGU conta atualmente com uma equipe em expansão de participantes da bolsa Axie Infinity no Brasil e busca aumentar substancialmente o número de bolsas oferecidas no país nas próximas semanas e meses.