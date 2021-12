A plataforma DeFi Energyfi Ecológica será lançada em uma na MainNet

(foto: Freepik)





As finanças descentralizadas, que são geralmente denominadas DeFi, são uma forma de finanças baseadas em blockchain que não dependem de intermediários financeiros centrais, tais como corretores, bolsas ou bancos para oferecer instrumentos financeiros tradicionais, e em lugar disso utilizam contratos inteligentes em blockchain, sendo o mais comum o Ethereum.

Apresentando Energyfi

Como se pode perceber, recentemente, as finanças descentralizadas enfrentam dois grandes problemas: os elevados custos de transação e uma enorme emissão de carbono no ambiente devido ao consumo excessivo de energia, especialmente no Ethereum.

Energyfi vai abordar estas questões através da concepção de um conjunto abrangente de características de DeFi na Energy Web Chain, Avalanche, Near e Binance Smart Chain, o que ao mesmo tempo, irá acelerar a sua adoção. De fato, para avançar rumo à adopção massiva, uma blockchain precisa de mais usuários. E, para ter mais usuários, precisa de mais dApps.

A fim de fomentar a criação de aplicações descentralizadas (dApps) e de apoiar os programadores que desejem construir estas redes, é crucial uma plataforma integrada rápida e fiável como a Energyfi. Como base e catalisador, a Energyfi visa conduzir a indústria para: descentralização, transparência, consciência ambiental e interoperabilidade em cross-chain. Estes valores fundamentais podem ser vistos nas principais características da Energyfi.

Características da Energyfi

A plataforma Energyfi inclui uma vasta gama de características, todas concebidas para permitir a adoção de redes sustentáveis e a criação de finanças descentralizadas ecológicas.

Isto inclui:

Launchpad (plataforma de arrecadação de fundos sem permissão)

(plataforma de arrecadação de fundos sem permissão) Dex (plataforma de câmbio descentralizada onde você pode comprar e vender facilmente as suas criptomoedas na rede da sua escolha.)

(plataforma de câmbio descentralizada onde você pode comprar e vender facilmente as suas criptomoedas na rede da sua escolha.) Staking/Farming (produto de poupança)

(produto de poupança) Lending (emprestar e pedir emprestado criptomoedas)

Energyfi Token (EFI)

O token EFI terá casos de múltiplos usos, tais como administração e utilidade da plataforma. A posse do token EFI também será necessária para a utilização de alguns dos serviços da Energyfi. Além disso, para estimular os portadores do token EFI, está incluído um mecanismo de rendimento e consumo sem restrições.

Isto permitirá, respectivamente, um rendimento passivo e uma luta contra a inflação.

Energyfi arrecadou $ 200.000,00 dólares numa venda privada e a venda pública será agendada

A ronda de venda privada de token teve o apoio de vários investidores, incluindo a INBlock Ventures, Blu Ocean capital e investidores privados cotados na lista branca.

Foram arrecadados $200.000,00 durante a venda privada e num futuro próximo será organizada uma venda pública no EnergyPad, a plataforma de lançamento Energyfi.

