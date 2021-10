O que faz o médico ginecologista e como é a sua rotina de trabalho

A ginecologia é uma especialidade abrangente, com um extenso programa de treinamento que abre muitos caminhos de carreira diferentes (foto: Pexels)



Os ginecologistas, que geralmente são certificados como obstetras e ginecologistas, são médicos especialmente treinados que se concentram na saúde reprodutiva da mulher, gravidez e parto. Eles são treinados para prevenir, diagnosticar, tratar e gerenciar doenças e condições do sistema reprodutivo.





Esses especialistas diagnosticam e tratam as pacientes, monitoram as mulheres durante a gravidez, realizam exames e procedimentos preventivos, auxiliam no parto e aconselham mulheres com depressão pós-parto.





Os problemas sérios que exigem um ginecologista incluem câncer de mama, útero e cervical, distúrbios pélvicos, distúrbios hormonais, doenças sexualmente transmissíveis e problemas reprodutivos.





O trabalho pode incluir aconselhamento de pacientes sobre planejamento familiar, contracepção e menopausa, bem como realização de exames como câncer cervical e exames de doenças sexualmente transmissíveis.





Eles também estão qualificados para prescrever medicamentos e fornecer referências a especialistas em outras áreas da saúde da mulher. Alguns ginecologistas se especializam em um subcampo particular, como oncologia ginecológica, endocrinologia reprodutiva ou cirurgia reconstrutiva.





Se você está procurando um emprego com foco específico em saúde da mulher, pode fazer um curso de ginecologia . Com isso, além de se especializar em áreas como ultrassonografia, é possível se atualizar em temas como anatomia e fisiologia ginecológica, ciclo menstrual e suas intercorrências, puberdade, anticoncepção, malformações uterinas, síndromes de transmissão sexual e complicações gravídicas.





Trabalho em Ginecologia e Obstetrícia





A ginecologia é uma especialidade abrangente, com um extenso programa de treinamento que abre muitos caminhos de carreira diferentes. Ao escolher esta área, o estudante ou profissional da área da saúde tem muitas oportunidades de desenvolvimento de carreira pessoal, tanto médica quanto cirúrgica.





Além disso, trabalhar na saúde da mulher é uma carreira estimulante e gratificante. O parto é um evento importante para qualquer mulher, e os obstetras são fundamentais para fornecer apoio e garantir a segurança na assistência à maternidade.





Mas G.O vai além do parto, e se você escolher esta carreira, se concentrará em melhorar a saúde das mulheres em todas as fases de suas vidas – desde a adolescência, quando geralmente ocorre a primeira menstruação, até os últimos anos da menopausa.