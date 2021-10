Jeitinho mineiro ganha destaque em roupas cheias de criatividade; conheça

(foto: Bendizê/ Divulgação)

Durante muito tempo, a cultura mineira foi alvo de preconceito e estereotipagem pela mídia de todo o Brasil. Era possível ver na TV, por exemplo, personagens fazendo humor com o sotaque típico do estado de uma forma exagerada.

Porém, as coisas mudaram: o sotaque que antes era zombado, hoje é motivo de orgulho. O estilo de vida e o jeitinho mineiro fazem parte da vida de um povo talentoso, bom nos negócios, nas artes e em muitas outras áreas diferentes.

E é exatamente isso que a marca de moda Bendizê vem mostrar: por meio de seus produtos, ela valoriza e ressalta a linguagem e as gírias de um povo muito rico em história, cultura e talento.

O mineirês (ou o nosso jeito de falar com o mundo)

A fala carregada de sotaque, gírias e trejeitos dos mineiros já deixou de ser piada e passou a ser tema de poesia, de livros, de pesquisas e agora, de roupas. Em cada região do estado, é possível encontrar expressões e sotaques diferentes para o mesmo “mineirês”.

Mas o que é o “mineirês”? Bom, o jeito de falar, as gírias e expressões que só o mineiro entende definem o vocabulário mais charmoso do Brasil. Dentre as palavras mais comuns do dicionário mineiro, é possível destacar o “uai”, que teve origem na Inconfidência Mineira; o “trem”, que pode representar (literalmente) qualquer coisa e o “arreda”, que, por incrível que pareça, vem do latim ad retro (“para trás”), por exemplo.

Para saber mais, confira o dicionário completo do “mineirês” produzido pela Bendizê!

E para valorizar ainda mais a cultura mineira, foi criada a Bendizê, loja mineira que leva em suas estampas muitas dessas expressões tão caricatas do nosso povo. Leonardo Goulart, sócio da marca, diz que “o mineirês é um estilo de vida, um estado de espírito, um patrimônio, um exemplo do que é ser mineiro. É saber levar a vida com “jeitim", coisa que a Bendizê faz desde sempre: ter valores reais, acreditar neles e executá-los ao atender o cliente, fazer o produto e resolver as coisas”.

A Bendizê: inspiração veio de terras mineiras

Para valorizar nossas raízes e empoderar cada vez mais os mineiros, Leonardo e seu sócio Breno criaram a Bendizê, uma marca de moda com identidade 100% mineira. Fundada em 2017, ela se posiciona por meio de produtos de alta qualidade que trazem os mesmos valores mineiros que são reconhecidos no Brasil e no mundo: de um povo acolhedor, receptivo, simpático e, sobretudo, muito positivo, sempre com um “jeitin” especial de levar a vida.

De acordo com Leonardo Goulart, sócio da marca, “a ideia da Bendizê surgiu quando percebemos que havia, no Brasil, um movimento de marcas regionais de moda com uma comunicação mais jovem. Aqui em Minas, o público é muito grande e as marcas que faziam coisas mineiras não investiam em design diferenciado e nem tinham comunicação e marketing bem desenvolvidos”. Então, surgiu a oportunidade de sermos uma marca de moda com identidade mineira que ressalta nossos valores em roupas bonitas”.

No “mineirês”, “bendizê” significa “em outras palavras, por bem dizer, dizendo melhor”. A loja de roupas criativas, coloridas e cheias de estilo traduz a mineiridade tanto dos criadores, Leonardo Goulart e Breno Penoni, quanto do seu público, e traz nosso estado aos holofotes.

(foto: Bendizê/Divulgação)



A Bendizê possui dois nichos de mercado: o primeiro é o tema Minas Gerais (no qual se posiciona como uma marca premium com boa modelagem e qualidade de produto) e o segundo é a moda (na qual pretende estar nas opções de escolha do cliente por ter o estilo que o representa). “ Queremos que as pessoas se sintam confiantes e que, ao se identificarem com a marca, ela faça sucesso entre o público. Para isso, passamos muito tempo construindo o nosso tom de comunicação, nossos valores e valorizando os arquétipos mineiros”.

E não pára por aí - a marca tem, sim, o objetivo de se expandir em relação à gama de produtos: “recentemente, ampliamos o mix de modelagens para bermudas, calças, t-shirts de moletom, blusas de manga longa e dois tipos de blusas de moletom. Para o verão, também teremos croppeds e vestidos”, afirma Leonardo.

Geraes Podcast: papos gerais com gente das Geraes

Além de vender produtos com muita personalidade, o pessoal da Bendizê teve outra ideia incrível para propagar a palavra mineira por todo o Brasil: o Geraes Podcast

O Geraes Podcast se aproveita de uma máxima mineira que todo mundo conhece: todo mundo que nasce em Minas Gerais já é bom de prosa por natureza.

O programa ressalta mineiros talentosos em várias áreas distintas e que possuem destaque em Minas, no Brasil ou no mundo, cujas histórias, muitas vezes, o público não teve a oportunidade de conhecer por estarem fora do eixo Rio-São Paulo e não conseguirem atingir o grande público.

“A Bendizê percebeu que está criando uma comunidade mineira moderna e várias marcas começaram a entrar na onda. Já fizemos, até mesmo, colaboração com grandes marcas que começaram a entender esse movimento de valorização do que vem de Minas Gerais. Da mesma forma, o Geraes Podcast traz Minas como protagonista e dá voz a quem é daqui, mas em forma de uma prosa descompromissada e enriquecedora”, ressalta Leonardo.

A dinâmica do Geraes Podcast é similar a uma típica mesa de buteco ou a um “cafezim” com os amigos: risadas, bate-papos descontraídos e uma galera (mineira, uai!) muito bacana sendo entrevistada pelos hosts Leo e Breno, sócios da marca Bendizê.

Para ouvir os episódios semanais do podcast mais mineiro de todos os tempos, você pode acessar o canal do YouTube ou alguma das plataformas de áudio streaming: Spotify, Deezer, Apple Cast, Google Podcasts e Twitch.

(foto: Geraes/Podcast)



Onde encontrar os produtos da Bendizê?

De acordo com Leonardo, “a Bendizê existe para evidenciar Minas do jeito que ela é: queremos ser o melhor amigo do cliente, seja para o café da manhã, a cerveja com os amigos ou a balada da madrugada, promovendo a estética e a qualidade que ele busca e trazendo a identificação que a marca propõe”. Portanto, conte com a Bendizê para colocar Minas Gerais como protagonista para o Brasil e para o mundo!

Saiba onde encontrar os produtos da marca:

E-commerce

Entrega para todo o Brasil.

Mercado Novo

Avenida Olegário Maciel, 742, 2° andar, Corredor C - Centro, Belo Horizonte (MG).

De quinta a sexta : 12h às 20h

: 12h às 20h Sábado : 10 às 20h

: 10 às 20h Domingo : 11h às 16h

Savassi

Avenida Getúlio Vargas, 1611 - Funcionários, Belo Horizonte (MG).