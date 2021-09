Como o marketing digital ganhou tração e ajudou empresas durante a pandemia

(foto: Unsplash)



A pandemia do Covid-19 trouxe grandes mudanças para a vida e comportamento das pessoas. A grande maioria dessas mudanças afetaram consideravelmente o relacionamento entre os consumidores e as empresas, felizmente o marketing digital surgiu como uma base de apoio para as empresas.





As medidas de isolamento utilizadas como meio de controle do contágio durante a pandemia fizeram com que muitas empresas fechassem suas portas. Acontece que por apego a tradições, muitas empresas se mantiveram focadas em estratégias de marketing tradicional.





Essas empresas infelizmente foram severamente impactadas pelos efeitos do isolamento, e principalmente pela mudança no comportamento das pessoas. Mas o que foi que mudou no comportamento dos consumidores, e como o marketing digital acompanha essa mudança?

Como o marketing digital ganhou tração?

Uma das principais mudanças no comportamento dos consumidores está relacionada aos hábitos de informação. No passado, a maioria dos consumidores costumava buscar informações de fontes mais tradicionais como: rádio, televisão, jornais e revistas.





Entretanto, com o avanço tecnológico as pessoas estão cada vez mais adaptadas à coleta de informações dentro da internet. Não dá para negar que à medida que as gerações mais jovens ganham autonomia, os meios de comunicação tradicionais são desprezados, enquanto a internet recebe cada vez mais usuários ativos.





Por conta dessa mudança de comportamento, o marketing digital acabou se tornando a melhor opção para alcançar pessoas economicamente ativas.





Além de ser a melhor opção para alcançar pessoas por razões óbvias, o marketing digital também oferece aos empreendedores um índice de retorno sobre investimento alto, tendo em vista que as estratégias de marketing digital são consideravelmente mais acessíveis que as estratégias tradicionais de marketing.

Por que o marketing digital é a melhor opção da atualidade?

Mas o que torna o marketing digital a melhor opção para sua empresa? Diferente das estratégias tradicionais de marketing, o marketing digital favorece a um acompanhamento mais preciso dos resultados de cada campanha.





Em outras palavras, o marketing digital te ajuda a entender como as pessoas estão reagindo a suas campanhas de divulgação. Dessa forma, os profissionais do marketing digital estão sempre preparados para todo tipo de ação voltada para o cultivo do interesse dos consumidores.





As estratégias de marketing digital ajudam a trabalhar o relacionamento da sua empresa com os consumidores, trazendo efeitos positivos a curto, médio e longo prazo.

Quais as melhores estratégias de marketing digital durante a pandemia?

O marketing digital se divide em diversas estratégias. Cada estratégia é utilizada com um objetivo específico, de forma que para avaliar a melhor estratégia para seu empreendimento, você precisa ter objetivos bem claros em mente.





No atual cenário de pandemia, uma das melhores estratégias para estimular e desenvolver o interesse dos consumidores é o Inbound Marketing, ou marketing de atração.





Essa estratégia de marketing funciona através do cultivo do interesse do consumidor. Trata-se de um processo de educação dos consumidores para que eles entendam o valor da sua empresa e dos seus produtos ou serviços.





O mais impressionante dessa estratégia é que ela é capaz de transformar praticamente qualquer pessoa em um consumidor em potencial para seu negócio.

Como montar uma campanha de marketing digital para sua empresa?

Apesar de ser extremamente vantajoso, o marketing digital também exige um controle preciso de cada ação. Por essa razão, montar uma boa campanha de marketing digital exige conhecimento prático dentro da área.





A melhor forma de desenvolver uma campanha de sucesso é contando com o apoio de uma empresa de consultoria em marketing digital. Para identificar uma boa empresa de consultoria em marketing digital, você deve buscar sempre o suporte de uma empresa que te deixe ciente das métricas e resultados da sua campanha.

O que dizem os especialistas em marketing digital

Muitos especialistas entendem que as empresas de consultoria em marketing digital devem ter o compromisso de manter o cliente informado. Neste mesmo sentido, de acordo com Paulo Mariano, CEO da Go Prático, Agência de Marketing Digital em Sorocaba , a comunicação e a forma de como o trabalho é estruturado são fatores primordiais para que os melhores resultados sejam alcançados.





Para demonstrar a importância deste tipo de ação, Paulo Mariano diz: “Nossos clientes conseguem acessar o cenário do projeto a qualquer instante, quais são as demandas em progresso e o mais importante, conseguem visualizar as principais métricas que medem o sucesso do trabalho. Só habilidade não é o suficiente para alcançar os objetivos. Um programa de gerenciamento deve existir, e uma comunicação clara e direta deve estar disponível ao cliente final.”





Valendo-se dessa ótica, a Go Prático entende que nem todos conhecem como funciona o mundo digital. Portanto, preparar e ensinar o cliente a entender o propósito e dinâmica dos processos são tarefas que fazem parte de quem oferece esses tipos de serviços.





É exatamente por conta deste tipo de postura que o marketing digital tem se mostrado capaz de ajudar as empresas a crescerem mesmo durante a pandemia.