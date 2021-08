É possível recuperar conversas apagadas no WhatsApp? Descubra!

(foto: Pexels)

Acessar o seu WhatsApp e, de repente, perceber que todos os seus registros foram perdidos! Essa descrição pode até parecer um pesadelo, mas acontece frequentemente na vida real.

Diante dessa situação, a pergunta mais comum é: será que é possível recuperar conversas apagadas no WhatsApp?

Felizmente, existe solução para esses casos! Com o auxílio de softwares especializados no assunto, todos os seus registros podem voltar à memória do equipamento.

Saiba como recuperar conversas apagadas no WhatsApp e veja dicas de segurança para nunca mais passar por isso!

Conversas apagadas no WhatsApp

WhatsApp é um aplicativo de comunicação que se enquadra na categoria de rede social, com uma popularidade imensa em vários países.

Somente no Brasil, são mais de 2 bilhões de usuários, o que coloca o app entre as plataformas mais populares do país.

O sistema do WhatsApp foi desenvolvido para armazenar milhões de mensagens todos os dias. Porém, diferentes falhas podem acontecer, provocando a perda desses registros.

Nesse sentido, as falhas mais comuns são os bugs nos smartphones e a exclusão acidental de todas as conversas por parte do usuário.

Como o WhatsApp é uma ferramenta de comunicação pessoal e profissional, perder esses registros se torna um grande problema – e a recuperação de conversas apagadas é a solução ideal.





Como recuperar conversas apagadas do WhatsApp?





Quando esse tipo de falha acontece, a plataforma do WhatsApp pouco pode fazer para ajudar seus usuários.

Assim, a solução mais prática e funcional é contar com um programa capaz de resgatar registros da memória do seu dispositivo.

O Dr.Fone é uma das melhores opções, com recursos capazes de recuperar dados de Android e iOS em poucos minutos.

(foto: Freepik)

Além disso, o Dr.Fone é uma ótima opção para transferir dados de um celular para o outro , mesmo que os equipamentos não sejam do mesmo sistema operacional.

Para recuperar conversas apagadas do WhatsApp, com o auxílio do Dr.Fone, basta seguir os passos abaixo:

1. Instale o Dr.Fone no seu computador e abra o programa. Selecione a opção Recuperar Dados no menu inicial, conectando o seu celular ao computador via cabo USB.

2. Permita que o software reconheça o seu equipamento. Na sequência, você pode selecionar quais são os dados que deseja recuperar, clicando em Seguinte ao final.

3. Confirme o início do processo de recuperação e aguarde alguns minutos. Quando a verificação do Dr.Fone for concluída, você vai visualizar uma lista de resultados com itens recuperados.

4. Selecione os itens que forem de seu interesse restaurar na memória do dispositivo, clicando em Recuperar para finalizar o processo.

E é isso! Em poucos minutos, suas conversas apagadas do WhatsApp podem voltar ao dispositivo, permitindo que você continue a se comunicar, com o banco de dados em dia!





Dicas para não perder seus registros





Perder uma conversa ou um registro no WhatsApp é algo que ninguém quer passar. E por mais que existam programas como o Dr.Fone, que conseguem recuperar esse tipo de mídia, alguns cuidados podem ser tomados para evitar a situação.

(foto: Freepik)

Uma das causas frequentes para a perda de conversas é a falta de atualização do aplicativo. É importante lembrar que os sistemas operacionais deixam de manter atualizações após certo período (o iPhone 6S ainda recebe updates, por exemplo, enquanto modelos anteriores não).

Por isso, sempre que possível, verifique se os seus aplicativos estão atualizados ou se existem novas versões – incluindo atualizações do sistema operacional.

Outra dica para evitar perder registros do WhatsApp é fazer backups com uma certa frequência. O próprio Dr.Fone conta com uma área para backup, o que torna esse processo muito mais simples e automatizado.

Por fim, nunca deixe que a memória do seu smartphone fique sem espaço disponível. Quando isso acontece, alguns aplicativos deixam de registrar dados ou apagar registros mais antigos.

Conversas do WhatsApp na mão





Recuperar conversas apagadas do WhatsApp é uma possibilidade ao alcance de poucos cliques, principalmente ao contar com recursos especializados no assunto.

Essas ferramentas permitem que nós, usuários, tenhamos mais tranquilidade no nosso dia. Afinal, mesmo que você não siga as dicas de segurança, conseguirá acessar suas conversas ao contar com bons recursos.

E aí, com as conversas do WhatsApp na mão, é só continuar uma troca de ideias, uma negociação ou a diversão entre amigos.