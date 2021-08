Mercado de trabalho: saiba 7 áreas de trabalho promissoras em 2021

(foto: Freepik)



Já ultrapassamos a metade de 2021, mas ainda é possível obter uma boa colocação no mercado, especialmente ao optar por uma das áreas de trabalho mais promissoras da atualidade.

As áreas promissoras são aquelas que apresentam um grande potencial de crescimento para os próximos anos, com alta demanda de profissionais e baixa concorrência. E saiba que não faltam vagas com essas características!

A seguir, conheça 7 áreas de trabalho promissoras em 2021!

1. Ciência de dados

Um cientista de dados é um profissional responsável por coletar uma grande quantidade de dados, organizando-os de modo que possam ser utilizados em diferentes estratégias.

Esse profissional costuma lidar com dados online, como aqueles obtidos em sites ou softwares. A partir desses dados, realiza apontamentos, para identificar perfis de usuários e até tirar insights para o desenvolvimento de novos produtos.

É uma área promissora pois as informações das pessoas são cada vez mais importantes para a criação de estratégias de marketing.





2. Edição de vídeo

Quanto conteúdo você consome, diariamente, pela internet? E quanto deste conteúdo aparece em formato de vídeo?

A área de edição de vídeo tem se mostrado um mercado promissor. Um editor de vídeo consegue trabalhar para diferentes canais, com produções direcionadas para plataformas variadas.

Quem quer começar na área pode usar um editor de vídeo online para desenvolver as habilidades, criar um portfólio e começar a oferecer seus serviços. Esse momento de aprendizado é fundamental para ter bons resultados no mercado.

(foto: Freepik)

3. Direito Digital

Outra das áreas de trabalho promissoras em 2021 é o Direito Digital, uma ramificação do Direito que procura lidar com os interesses das pessoas no mundo online.

O Direito Digital cresceu consideravelmente neste ano graças a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que prevê uma série de exigências para coleta e manutenção de dados de terceiros.

Além disso, o Direito Digital cuida de situações de humilhação e desmoralização na internet.

4. Business Intelligence

Business Intelligence é uma área do marketing que busca formas de se relacionar com os clientes, criando laços de confiança.

A ideia é desenvolver estratégias para manter o cliente fiel, com ações e métodos de comunicação que incentivem esse tipo de sentimento.

Segundo pesquisas, para 94% dos brasileiros, o bom atendimento é fundamental no momento da compra, mesmo em ambientes virtuais. Isso justifica a importância do Business Intelligence.

5. Gerenciamento de Drones

Quando chegou ao mercado, poucas pessoas imaginavam que os Drones poderiam se transformar em campo profissional – mas isso aconteceu e é uma das áreas de trabalho promissoras em 2021!

Quem sabe pilotar Drones pode atuar de diferentes formas. Um exemplo é a captação de imagens aéreas para produções institucionais.

Além disso, os Drones também podem ser usados em lavouras e plantações, como uma ferramenta útil no controle de pragas ou na distribuição de defensivos.

(foto: Freepik)

6. Gestão de tráfego pago

Quando você faz uma pesquisa no Google, tem no primeiro resultado um anúncio que foi pago para aparecer. Esse mesmo tipo de anúncio aparece nas redes sociais, ao rolar o feed.

Quem cuida da distribuição adequada desses anúncios é o gestor de tráfego pago. É ele que vai coletar dados, criar estratégias e identificar oportunidades para inserir publicidade em portais.

Essa é uma das áreas de trabalho promissoras em 2021 porque o marketing digital continua a crescer e, uma boa estratégia de tráfego pago, é capaz de trazer ótimos resultados financeiros.

7. Motion graphic

Motion graphic pode ser definido como um recurso capaz de animar o design gráfico, por meio de conceitos do cinema e da animação.

Quem trabalha com isso, desenvolve itens como vinhetas e pequenas animações que são inseridas em vídeo, por meio de um programa de edição, como o Wondershare Filmora

Com a criação de conteúdo em alta, profissionais especializados nesse tipo de material conseguem uma vantagem no mercado de trabalho.

Qualificação é fundamental

Ainda que existam áreas de trabalho promissoras em 2021, todas elas possuem uma exigência em comum: qualificação.

Os profissionais que querem atuar nessas áreas precisam ter um conhecimento prévio, seja por meio de cursos ou de experiências práticas.

Isso porque, nesse tipo de negócio, não costuma haver espaço para o aprendizado. É algo que o profissional precisa estar preparado para realizar.

Por isso, busque qualificação e se prepare para entrar em uma dessas áreas de trabalho promissoras. Afinal, mesmo que 2021 passe, elas têm tudo para continuarem relevantes nos próximos anos!