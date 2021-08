Educação: saiba como fica a aplicação da prova do Enem durante a pandemia

(foto: Carla Cruz/Mais Minas)





Uma das muitas dúvidas que tem rodeado a cabeça dos estudantes que vão fazer a prova do Enem é: como ficará a aplicação da prova em meio a pandemia do Covid-19? Muitos estudantes têm se preocupado não somente com a aplicação, mas também com o fato de que residem com os pais e membros da família idosos.





Assim, como se não bastasse as preocupações regulares com as matérias das provas, e o possível tema da redação do Enem sobre Educação, ou outra área, ainda há a questão do local de prova, se haverá vacinação, o uso de máscara e a proibição de lanches no local. Para auxiliar você nesse momento, preparamos este artigo para te ajudar a se preparar para a prova, quer ela aconteça ou não.

Não abandone os estudos nesse momento

Em conversa com alguns estudantes, notamos que uma parcela destes tem desistido dos estudos devido às dificuldades da pandemia, ou pela falta de certeza se ocorrerá ou não a prova. Contudo, essa não é a atitude correta a ser tomada, ao contrário, esse é um momento de dar continuidade aos estudos, inclusive dando continuidade a leitura e estudos.





Ler durante o período de isolamento social tem ajudado diversas pessoas a manter a saúde mental em um período de extremo estresse e desconforto a todos, seja como uma maneira de dar continuidade aos estudos, ou de simplesmente passar o tempo, o hábito de ler faz bem e traz conforto mental.









a leitura ajuda a escrever e falar melhor, quanto mais leitura melhor será seu vocabulário;

melhora a ortografia, de tanto ver palavras novas e a grafia correta, você aprende a escrever melhor;

estimula a criatividade, nada melhor para elaborar a redação do que estar com a criatividade fluindo;

auxilia no relaxamento mental, ler algumas páginas do livro que gosta pode ser o suficiente para te levar ao estado de relaxamento do corpo e da mente;

melhora a paciência, uma vez que você cria o hábito de sentar para ler, isso ajuda a seu corpo a se acalmar e relaxar.





Assim, como vocês podem ver, são diversos os benefícios de manter o hábito da leitura, principalmente em um período tão caótico quanto a pandemia.

Como ajudar seu filho a se manter motivado?

Muitos pais tem se feito essa pergunta, com o isolamento social obrigatório para a contenção do vírus, o fechamento das escolas, universidades e quaisquer outras atividades extracurriculares, muitos pais se viram na situação de se tornarem os professores de seus filhos, ajudarem nas tarefas, dentre outras coisas.





Mas como realizar essas atividades e manter os estudantes focados, sendo que há tantas distrações em casa? Para te ajudar montamos esses passos com dicas úteis, vejamos:





PRIMEIRO PASSO





Torne a tarefa de auxiliar seu filho numa atividade divertida e familiar, envolvendo os demais membros da família na atividade. Assim, além de ajudá-lo a manter a motivação, estarão passando um tempo em família.





SEGUNDO PASSO





Busque na internet dicas e tarefas para serem elaboradas por toda a família, são várias as dicas de atividades que possam envolver todos os membros da família e ainda ajudar no desenvolvimento mental e físico, como coordenação motora e etc.





TERCEIRO PASSO





A prática de elaborar redações auxilia e muito a capacidade criativa, assim propor o desenvolvimento de redação com temas variados como educação, saúde, dentre outros é uma boa oportunidade de prática.





QUARTO PASSO





Aproveite o momento, desfrute com sinceridade, além de ajudar seu filho a se manter motivado estará passando um tempo de qualidade em família.





E quanto ao tema da redação do Enem?

Essa é a pergunta que todos nós gostaríamos de saber a resposta. Há apostas de que o tema da redação do Enem é sobre educação, mas poderá ser sobre saúde ou outro contexto, o importante para se dar bem na prova é estudar bastante e dar continuidade a leitura de jornais, revistas e demais obras.





Assim, independente do tema você estará preparado. Esperamos que tenham gostado das nossas dicas e sugestões. Boa sorte na prova, um abraço e até a próxima.









Trouxemos aqui uma lista com alguns dos benefícios da leitura: