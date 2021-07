Conheça os 4 carros off-road mais indicados para quem adora ralis e trilhas

(foto: Pixabay)



Quem é apaixonado pelo mundo dos carros sabe quão impressionante é ver um 4x4 andando nas ruas. Com design imponente e robusto e um motor de dar inveja a qualquer outra categoria, esse tipo de carro é daqueles dignos de cenas cinematográficas.





Outras vantagens da tração 4x4 são os seus eficientes sistemas de freio, suspensão e direção. As quatro rodas também se movimentam ao mesmo tempo, o que facilita na hora de curvas mais intensas, pois isso distribui o peso do veículo de maneira mais equilibrada e distribuída.





Esse modelo é especialmente indicado para quem curte ralis e trilhas, mesmo que seja apenas por diversão. Por isso, se você é fã desse tipo de carro e está disposto a investir em um modelo, veja algumas sugestões, sobretudo entre os carros novos da Ford





Os 4 melhores carros off-road





Toyota Hilux





Esse carro é um dos queridinhos para o público que adora investir nos modelos 4x4. As versões mais recentes apresentam reformulação nas molas e suspensão, o que garante mais conforto do que os concorrentes, especialmente para quem vem no banco traseiro.





O design do Toyota Hilux também impressiona, pois ele possui para-choques grandes, lanternas e faróis de LED, o que confere um visual mais sofisticado e despojado. No que se refere aos recursos tecnológicos, esse carro possui uma central de mídia touchscreen que traz inúmeras funcionalidades como DVD, GPS e TV digital.





O modelo SW4 2.8 apresenta uma potência que pode variar entre 163 e 159, um câmbio automático de seis marchas, com tração traseira e um torque de 25 kgfm a 4.000 rpm.





Ford Ranger





Esse é um dos 4x4 mais conhecidos do país e a fama não é à toa: com um porte imponente, o carro pode rodar por todo tipo de solo — desde os sólidos e retos até os alagados e completamente irregulares.





O carro também acerta na suspensão e oferece uma potência impressionante: motor turbodiesel de até 200 cavalos com câmbio automático de seis marchas.





O Ford Ranger também possui um piloto automático adaptativo e um alerta de colisão frontal. O modelo também garante bastante conforto ao trazer banco do motorista com ajustes elétricos. Por fim, o painel possui telas digitais de fácil configuração, o que garante boa usabilidade dessa tecnologia.





Suzuki Jimny





Esse é o tipo de carro para todos os contextos — rural, urbano ou rodoviário. Com uma mecânica durável e simples, esse carro não precisa de grandes complicações na hora da manutenção, o que o torna bastante prático nesse aspecto.





Outra vantagem é que esse modelo da Suzuki oferece uma ótima visão para quem está dirigindo, o que é importante especialmente para quem dirige à noite. Embora tenha um porte imponente, esse carro é fácil de estacionar — isso se deve ao raio de giro baixo.





Outro diferencial desse carro em relação aos concorrentes é a sua flexibilidade de ser personalizado. O(a) dono(a) pode acrescentar equipamentos e modificar o tipo e o tamanho dos pneus.





Jeep Compass





Esse carro foi o SUV mais vendido do Brasil em 2017 e 2018 em comparação a todas as outras categorias. Com um motor 2.0 a diesel e uma potência de 170 cavalos, o desempenho desse carro não deixa a desejar.





Outro destaque desse modelo é o seu design inovador — especialmente na parte dianteira, com um para-choque com faróis full LED, que garantem uma melhor luminosidade e segurança.





Esse 4x4 pode ser engatado em pisos mais escorregadios quando está com velocidade até 100 km/h. Outra inovação é a possibilidade de unir o encosto do assento traseiro e o banco dianteiro, podendo formar uma cama improvisada — o que pode ser bem estratégico para quem precisa viajar a trabalho.