Redes sociais: saiba como comprar curtidas no Instagram em 2021

(foto: Freepik)



Uma das preocupações de quem está começando no Instagram ou deseja crescer na rede social é como melhorar sua visibilidade e conquistar mais clientes. Dentro da plataforma, autoridade e engajamento são dois fatores importantes para quem almeja esses objetivos, mas para conquistá-los é preciso convencer ao algoritmo do Instagram e aos usuários da rede social que seu conteúdo e seu perfil são relevantes, mas como conseguir isso?

As curtidas são uma das melhores formas para mostrar ao público e ao algoritmo que seu perfil merece destaque, mas para consegui-las de modo orgânico - sem investimento - é preciso trilhar um caminho longo e muitas vezes difícil, que pode não ser a opção para quem usa a rede social como uma ferramenta de vendas.

Nesse cenário, comprar curtidas pode ser uma boa estratégia para gerar prova social e aumentar o alcance e a visibilidade do seu perfil no Instagram, mas o que é prova social e por que isso é importante? Se você quer saber como comprar curtidas no Instagram , continue lendo este artigo.

Mas o que é prova social?

Prova social é a evidência que você dá ao seu possível cliente e ao Instagram que domina o conteúdo sobre o qual fala, também é meio pelo qual você demonstra a qualidade e benefícios que seu produto ou serviço possuem.

Sem uma prova social, seu perfil se torna desinteressante e não chama a atenção dos usuários da rede, com isso o algoritmo do Instagram, gradualmente, entregará o conteúdo que você publica para cada vez menos perfis, prejudicando seus resultados. Além disso, o perfil consumidor hoje é mais ativo e participativo que nas décadas passadas, ao mostrar para ele que seu produto tem valor por meio da validação coletiva - ou seja, curtidas, comentários, feedback de clientes, você ganha vantagem sobre seu concorrente.

Vale a pena investir em curtidas

Se após ler os parágrafos acima, ficou em dúvida, a resposta é sim. Vale a pena se você vê o Instagram como forma de crescer.

Isso porque, como dissemos acima, as curtidas são um prova social importante para o seu público e também para o algoritmo do Instagram, que mensura qual alcance terá sua publicação a partir da quantidade de interações nela. Explicando de forma simples, quanto mais curtidas e comentários seu post tiver, mais pessoas visualizam seu conteúdo e maiores são as chances de você realizar uma venda.

Como comprar curtidas no Instagram

O primeiro passo é escolher um site de confiança, muitos trabalham de forma diferente, utilizando robôs para automatizar as curtidas, por isso é essencial que escolha um site que conte com perfis reais, para garantir que seu perfil ganhará visibilidade de forma segura. Para o tutorial de hoje, escolhemos entre os que são da nossa confiança, o Seguidores Comprar.

O processo de compra é relativamente simples, basta acessar a homepage do site para comprar curtidas no Instagram , e clicar em Instagram, no menu localizado na parte superior da página.

(foto: Reprodução)

Automaticamente, serão carregadas diversas ofertas para o Instagram, navegue até o final da página e selecione a opção “Curtidas brasileiras”.

(foto: Reprodução)

Em seguida, você será redirecionado para um formulário, preencha-o com o link da publicação, a quantidade de curtidas que deseja comprar e seu e-mail, se desejar.

(foto: Reprodução)

Uma observação, é importante que seu perfil esteja como público para que a compra seja realizada com sucesso. Em até 24 horas após a confirmação do pagamento, a plataforma começará a entregar as curtidas no seu perfil.