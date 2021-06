Conheça os 6 importantes cassinos na história de Minas Gerais

(foto: Reprodução)



Minas Gerais é um estado que carrega inúmeras histórias. Além de cidades com arquiteturas únicas, belas montanhas e cachoeiras, o estado conta também com inúmeras construções que já foram considerados os melhores cassinos do país. Conheça os 6 principais cassinos que fazem parte do acervo mineiro.

Hotel Glória, em Caxambu

O hotel possui uma arquitetura clássica e uma área extensa, e se situa em frente ao Parque das Águas da cidade. O lugar oferece hospedagem de luxo, requinte e conforto aos turistas. O Hotel Glória é uma das referências na região. Durante muito tempo foi o famoso Cassino Glória e recebeu pessoas destacadas como políticos, empresários e outras autoridades do Brasil, que eram clientes frequentes, mesmo depois de que o cassino deixasse de funcionar.

Grande Hotel e Termas, em Araxá

O Grande Hotel destaca-se na cidade e sua arquitetura remete a um castelo. Está localizado no centro de um parque, com jardins que foram projetados por Burle Marx e possui fontes de água com propriedades medicinais. O interior é luxuoso, de estilo neo-clássico e possui restaurantes, bares, cinema e o espaço onde fora o antigo cassino. Atualmente é administrado pela rede de hotéis Tauá. Quando se deu a proibição da prática de cassinos na década de 40 o hotel passou a investir em outros atrativos.

Cassino da Pampulha, em Belo Horizonte

O Cassino da Pampulha foi inaugurado no ano de 1943 e era um lugar de muito charme na capital de Minas Gerais. Era frequentado pela elite, por políticos e celebridades, este lugar foi cenário de grandes festas e atualmente forma parte do Conjunto Moderno da Pampulha, que foi um projeto de Oscar Niemeyer, e que tornou-se Patrimônio Mundial da Humanidade, em 2016. Hoje o espaço funciona como Museu de Arte da Pampulha.

Hotel Brasil, em São Lourenço

Foi casa de veraneio da baronesa ngela Queiroz de Barros da cidade de São Paulo, deu origem ao Hotel Brasil quando foi adquirida pelo Sr. João Lage que viu a possibilidade de um empreendimento hoteleiro. Assim, entre as décadas de 20 e 40 este hotel acompanhou os bons tempos dos cassinos, e durante muitos anos o Hotel Brasil possuiu um dos jogos de roleta mais famosos, até que suas atividades de jogo foram proibidas.Também há uma estação de águas com propriedades curativas que já era conhecida por muitos naquela época.

Cassino do Lago, em Lambari

O Cassino do Lago foi famoso por uma história curiosa na noite de sua inauguração, na qual havia muitas pessoas importantes da política daquela época. Ocorreu na presença de grandes personalidades uma discussão entre o prefeito e o governador do Estado, que gerou um desentendimento que acabaria afetando o próprio funcionamento do cassino. O espaço só esteve aberto na noite de sua inauguração. O prédio data de 1911, e é um projeto muito belo. O prédio foi tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (Iepha) e está sendo restaurado pelo Estado para ser transformado no Museu das Águas.

Palace Cassino, em Poços de Caldas

Forma parte de um conjunto que foi construído na década de 30, e que está composto pelo Palace Hotel e pelas Thermas Antônio Carlos. O projeto tinha como objetivo transformar a cidade numa estância hidromineral de relevância. Naquele período, roletas e jogos de azar eram muito populares e o complexo era considerado um dos mais luxuosos do país. Atualmente o prédio está reconhecido como Patrimônio Histórico e Arquitetônico de Poços de Caldas, que possuía outros cassinos e muito glamour. O espaço foi restaurado e reinaugurado em 2014 para eventos.