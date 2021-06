Olymp Trade: veja como começar a ganhar dinheiro utilizando a plataforma

(foto: Reprodução/Olymp Trade)



No mundo moderno, mais e mais oportunidades se abrem para usuários de celulares. E, é claro, algumas dessas oportunidades podem ser bastante lucrativas. Seja com redes sociais, blog ou apenas anúncios simples, os dispositivos móveis são tudo o que é necessário para ganhar um dinheiro extra. E, recentemente, a negociação online entrou nessa lista. É isso que veremos hoje, com o aplicativo móvel da Olymp Trade como exemplo.





O que é a Olymp Trade?





Olymp Trade é uma plataforma de negociação online onde você pode definir negociações para determinar se o preço de um ativo será maior ou menor após um período especificado. Se sua previsão estiver correta, você receberá seu investimento de volta mais 82% de lucro.





Como você acerta na previsão? Embora não haja garantia de que você terá 100% de precisão, existem ferramentas e estratégias para melhorar suas chances. Você pode encontrar muitas das ferramentas e estratégias na aba Educação da plataforma da Olymp Trade. Lá, você aprenderá como usar a plataforma corretamente, quais ferramentas são mais adequadas para o seu tipo de negociação e como analisar o mercado.





Depois de obter todas essas informações, é hora de tentar negociar. E é aí que a conta demo entra em jogo. Na conta demo, você pode negociar com dinheiro virtual para refinar sua estratégia e se familiarizar com a plataforma.





Instalar o app da Olymp Trade é confiável





Bem, agora que você teve um vislumbre do que esperar da negociação online, é hora de olhar o aplicativo em questão. Existem duas versões disponíveis: uma para Android e outra para iOS. Você pode encontrá-las no Google Play e na AppStore , respectivamente. Depois de encontrar, tudo que você precisa fazer é baixar o aplicativo e instalá-lo.





Em seguida, o Cadastro. Aqui, você terá algumas opções. Você pode entrar com sua conta do Google, Apple ID (para iOS) ou perfil do Facebook. Se você não tiver uma conta, pode criar uma nova. Para fazer isso, você precisará:

inserir seu e-mail;

criar uma senha segura;

escolher entre euro e dólar americano como sua moeda;

e é isso! Você abriu uma conta na Olymp Trade.





E então, tudo o que resta fazer é depositar dinheiro depois de pegar o jeito da plataforma. Depois disso, você está pronto para começar sua carreira de trader na Olymp Trade. Muito fácil, não é?





O que este aplicativo tem a oferecer?





Agora, vamos ao cerne do aplicativo: o que ele realmente tem a oferecer. Hoje em dia, a maioria das plataformas de negociação tem as mesmas funções básicas. Para não te entediar com as coisas de sempre, faremos uma rápida recapitulação para depois mostrar porque o aplicativo da Olymp Trade é bom: ferramentas de negociação e analíticas (mais de 30 indicadores, quatro tipos de gráficos e suporte a tela dividida), uma conta demo recarregável e mais de 100 ativos para você negociar. Adicione a isso atualizações constantes, suporte ininterrupto e um aplicativo sólido.





Isso foi apenas o básico, vamos começar com o que diferencia o aplicativo da Olymp Trade dos demais:





Educação e estratégias

Como a Olymp Trade é confiável, você obtém o conhecimento sobre os princípios de negociação, bem como a capacidade de experimentar o que aprendeu. E não só isso. Você também se prepara para usar estratégias de negociação!





Webinários

Na Olymp Trade, você pode aprender com traders experientes durante as sessões ao vivo. Você pode acessar webinários na plataforma e no canal da Olymp Trade no YouTube.





Caminho do trader

Uma benção para usuários ativos; este é um programa de fidelidade que recompensa você por negociar. Quanto mais você negocia, mais pontos de experiência ganha, e ao conseguir o suficiente, você evolui seu status. Os status mais elevados oferecem muitos recursos e ferramentas para tornar sua negociação mais lucrativa.





Mercado da Olymp Trade

Para aqueles que desejam impulsionar suas negociações, o Mercado oferece a oportunidade de fazer exatamente isso. Nele, você pode escolher o recurso ou ferramenta que deseja e assiná-lo, permitindo que você personalize sua sala de negociação de acordo com seus desejos.





Resumindo, uma lista respeitosa de recursos para qualquer plataforma, sem falar no aplicativo de negociação móvel. E, como foi mencionado anteriormente, há um fluxo constante de novos recursos e ferramentas para você aproveitar. Na verdade, podem estar sendo adicionados mais instrumentos exclusivos no momento em que você estiver lendo isso.





A Olymp Trade é confiável

Há anos, traders de todo o mundo sabem que negociar na Olymp Trade é bom, não só porque essa corretora tem boa reputação como membro da FinaCom, a Comissão Financeira Internacional. Os traders também escolhem a Olymp Trade como uma corretora que protege o respeito e a confiança que os usuários têm pela plataforma.





Investir por meio da Olymp Trade é confiável porque a FinaCom garante todas as negociações por até US $ 20.000. Ostentar vários prêmios de Beste Broker (Melhor corretora) e Best Customer Support Broker (Corretora com melhor suporte ao cliente) mostra que seus clientes continuam satisfeitos com o nível de serviço oferecido.





As contas dos usuários devem ser verificadas para garantir que os fundos dos clientes estejam protegidos e o uso da plataforma da Olymp Trade é bom, atendendo aos padrões internacionais de protocolos KYC (Conheça seu cliente). Este processo obriga os usuários a comprovar sua identidade para terem acesso total para depositar e sacar fundos.





Para maior segurança, os traders podem usar a autenticação de dois fatores para todos os saques e ter proteção adicional contra retiradas e atividades indesejadas.





O aplicativo móvel da Olymp Trade é bom para traders de todos os níveis de experiência. Vimos a plataforma e o aplicativo da Olymp Trade. Desde como instalar o aplicativo a usar a plataforma.





Com isso, você sabe o suficiente sobre o funcionamento do aplicativo móvel da Olymp Trade e como começar a negociar. Você pode aproveitar todas as vantagens que os usuários obtêm ao usar o aplicativo e o que ele tem a oferecer.





Baixe a plataforma agora e confira em primeira pessoa como a Olymp Trade é confiável!