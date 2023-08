683

Cássia Lopes e a filha Raquel têm um ateliê de cerâmica há cinco anos e hoje ensinam quase 100 alunos, entre crianças, adultos e idosos Leandro Couri/em/D.A Press





As peças mais remotas conhecidas por arqueólogos têm origem na antiga Tchecoslováquia e datam de 24.500 a.C. Outros registros importantes são encontrados no Japão, há cerca de 8 mil anos, e também no Brasil, na região da Floresta Amazônica, na mesma época. Na China e no Egito, o surgimento foi aproximadamente há 5 mil anos, sendo outras manifestações representativas entre os babilônios, os assírios e os persas. A capacidade da argila de ser moldada quando misturada com água e de endurecer após a queima permitiu que a cerâmica (do grego keramos, "argila") estivesse presente no mundo desde os primórdios da humanidade.





Com o tempo, a técnica ganhou espaço, e tem diversas aplicações. Pode ser voltada para embelezar os ambientes ou como utilitários, por exemplo, mas um caminho menos óbvio é na direção da saúde e do bem-estar. Encarada de forma profissional ou como hobbie (cada vez mais pessoas participam de cursos de cerâmica de forma mais livre), a prática auxilia no tratamento de indivíduos que sofrem com depressão, ansiedade e síndrome do pânico. Por influenciar a mudança de pensamento e percepção, o praticante concentra-se na atividade e, em consequência disso, fica mais relaxado.

A capacidade de expressar-se e até mesmo o convívio social são outros fatores que decorrem da cerâmica e do artesanato, como um todo. Desenvolvimento físico e mental, percepção de detalhes, conexão interpessoal, aumento do foco, sensação de realização e melhora da coordenação motora são alguns dos benefícios para quem desbrava as rotas da cerâmica, que são cada vez mais diversificadas.





Carol Lamaita, ceramista arquivo pessoal "A cerâmica não só me ajuda a criar um diálogo entre tudo aquilo que eu acredito e valorizo, como também me causa um sentimento muito forte de gratidão" Carol Lamaita, ceramista



A artista plástica, arte-educadora e ceramista Carol Lamaita ministra aulas visando ensinar a outras pessoas o caminho para começar a produzir peças de cerâmica, o que pode ser um passatempo, uma terapia ou uma ferramenta de autoconhecimento. Ela mostra uma forma de acabar com o estresse do dia a dia, sem precisar de ferramentas caras e difíceis de encontrar.

Entre os ensinamentos do curso, estão a organização do espaço da casa sem sujeira, quais materiais e ferramentas são necessários para começar, benefícios da prática artesanal e, por fim, a criação das primeiras peças. "A cerâmica não só me ajuda a criar um diálogo entre tudo aquilo que eu acredito e valorizo, como também me causa um sentimento muito forte de gratidão. Gratidão pelos materiais e pela natureza que me inspira. Gratidão pelas pessoas queridas que me motivam a buscar sempre a melhor versão de mim", diz.





Há 20 anos trabalhando com cerâmica, Carol Lamaita é reconhecida pelo desenvolvimento de práticas sustentáveis. Em sala de aula, orienta projetos de vida através da espiritualidade e orientação vocacional, além de ter formado centenas de ceramistas que transformaram a cerâmica em profissão. "Ao longo desses anos pude perceber como a argila pode transformar nossas vidas através da prática da cerâmica. Nós modelamos e barro, e o barro nos modela."









peças de cerâmica Leandro Couri/EM/D.A Press

Cássia Lopes, de 58 anos, professora de educação física aposentada, e Raquel Lopes, de 24, estudante de medicina, mãe e filha mantêm um ateliê de cerâmica em Belo Horizonte há cinco anos. O trabalho com o Origem Ateliê também foi ampliado para aulas de cerâmica, modelagem e torno, que elas ministram há três anos. Na escola, são quase 100 alunos, entre crianças, adultos e idosos, em turmas para iniciantes. Na produção própria, elas fazem peças utilitárias - como xícara, prato, copo, vaso, centro de mesa, açucareiro, saleiro, travessa, jarra, moringa - e para decoração.

O interesse inicial pela cerâmica se deu depois que Cássia se aposentou e procurou uma ocupação, ela que sempre foi habilidosa e encantada com artes manuais. A motivação foi a busca por algo a que pudesse se dedicar. “Depois que pus minha mão na argila, não parei mais. Foi um mergulho em mim mesma. Sentir a temperatura agradável do barro, descobrir as surpresas no processo. Às vezes, você começa a fazer, pensando em uma coisa, e o resultado é diferente, muda a resposta da argila. São coisas que nascem de dentro", conta. "Não somos nós que moldamos a argila, é a argila que nos molda."





As duas, dessa forma, começaram pequenas no universo da cerâmica, com alguns pedidos, e o caminho foi de expansão. Do pequeno ateliê de 20 metros quadrados no Centro da capital, se mudaram para um espaço maior na Avenida Brasil, no Bairro Santa Efigênia, Região Centro-Sul de BH.





Para Raquel, mais do que preencher o dia, a cerâmica trouxe sentido para a vida. "A cerâmica ensina sobre paciência, resiliência, a tentar de novo até conseguir. Por ser um trabalho manual, obriga a parar e se concentrar, e isso diminui a ansiedade, principalmente considerando uma rotina tão acelerada", aponta.





A partir do contato com os participantes das aulas, a cerâmica permite ainda formar uma comunidade. Raquel se lembra que está cientificamente comprovado que estar entre outras pessoas melhora a qualidade e a expectativa de vida. "Somos uma família. Estamos em um ambiente acolhedor e terapêutico", diz.