683

Autor do livro "Porque os adultos choram", lançado pela editora Ases da Literatura. Nascido em Umuarama e morador de Maria Helena, no interior do Paraná, Fábio Magalhães publicou o primeiro livro aos 24 anos. Divulgação / Gislaine Reis







Chorar, segundo o dicionário, é deixar correr lágrimas de dor física, tristeza ou alegria. Ação simples - presente desde o nascimento, que vai deixando de ser presente com as adversidades da vida adulta. “Por que os adultos choram”, romance ficcional do autor Fábio Magalhães, aborda como os adultos deixam de se permitir sentir emoções ao longo da vida - sejam elas positivas ou negativas.





O enredo se divide entre a ambientação da ala de pacientes com câncer, do hospital Texas Cancer Institute, e as memórias de um veterano de guerra, que ao se tornar viúvo e ter enfrentado inúmeras perdas no Exército, prefere esconder as sensações até de si mesmo - o tornando irritadiço, pessimista e solitário. A realidade deixa de ser tão dolorida, quando uma criança, em tratamento contra o câncer, mostra como os adultos podem encarar a vida com o olhar inocente.





Nessa amizade improvável entre o ex-combatente e um garoto de oito anos, que sonha em ser soldado, memórias, dor, batalhas e esperança são compartilhados a partir de uma viagem no tempo até os campos de combate da Segunda Guerra Mundial. O homem compartilha com o menino a felicidade de conhecer a esposa, a dor de perdê-la décadas depois, os traumas dos conflitos e as dificuldades de se relacionar após todas essas experiências.





Em Por que os adultos choram, o autor atravessa ainda as trajetórias de outros personagens, como uma enfermeira, que observa a amizade e cujo maior sonho é trabalhar no hospital e garantir o sustento da família. Além dela, a mãe do menino tem papel importante, por ser o principal apoio do filho e enfrentar a frustração de uma traição.

COMPOSIÇÕES

Capa do livro "Por que os adultos choram" do autor Fábio Magalhães, lançado pela editora Ases da Literatura. Divulgação / Fábio Magalhães Outro elemento que complementa a experiência do leitor, é uma playlist no Spotify, que pode ser acessada pelo QR Code disponível nas primeiras páginas e traz composições de nomes como Hans Zimmer e Fernando Velázquez. Outro elemento que complementa a experiência do leitor, é uma playlist no Spotify, que pode ser acessada pelo QR Code disponível nas primeiras páginas e traz composições de nomes como Hans Zimmer e Fernando Velázquez.





As adversidades são alheias aos desejos e expectativas humanas, podendo consumi-los e o tornarem a sua pior versão. Em tempos de individualidade, em que expressar emoções e criar vínculos com o outro se torna uma batalha, o livro abre espaço para reflexão sobre: “O que nos faz humanos? - será os traumas ou a capacidade de superação e resiliência?”. Os que temem se decepcionar novamente, buscam a esperança de poder se emocionar mais uma vez.





Por meio da dualidade entre a inocência do garoto e a melancolia do ex-soldado, Fábio Magalhães apresenta uma realidade triste, mas a relação entre eles também evidencia como os dias podem se tornar melhores quando as pessoas não estão mais solitárias. É um livro sobre o peso inerente à vida, mas também sobre a necessidade de se manter um olhar inocente para suportar o mundo.





* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie





Por que os adultos choram

• Autor: Fábio Magalhães

• Editora: Ases da Literatura

• Número de páginas: 204

• Preço: R$ 49,90 (livro físico); R$ 24,99 (e-book)

• Onde encontrar: Site da Amazon