Ida ao posto de saúde não é indicada em caso de sintomas graves da Covid

(foto: Freepik)



Os postos de saúde permanecem lotados desde o anúncio da pandemia de Covid-19 no Brasil e, apesar de já haver mais de 1 ano que a crise de saúde pública se instaurou no país, ainda há muitas dúvidas sobre quando é necessário se dirigir a um posto de saúde e o que levar quando se dirigir à consulta agendada ou emergência.

Fast Track (triagem rápida), logo no início da pandemia, para evitar que pacientes contaminados ficassem em contato com pacientes que estavam em busca de outros tipos de atendimentos. O fato de muitas pessoas com sintomas de Covid terem se dirigido aos postos de saúde em busca de atendimento fez com o que o Ministério da Saúde criasse um protocolo de atendimento, chamado(triagem rápida), logo no início da pandemia, para evitar que pacientes contaminados ficassem em contato com pacientes que estavam em busca de outros tipos de atendimentos.

De acordo com o médico coordenador da governança clínica e núcleo de segurança do paciente do Hospital Unimed, João Paulo Mainardi, quem está com sintomas sugestivos de Covid-19 deve se dirigir ao Pronto Atendimento 24 horas.

Embora seja possível solicitar atendimento nas UBSs em caso de suspeita de Covid-19, não são todas as cidades que oferecem atendimento emergencial imediato para pacientes com sintomas em Unidades Básicas de Saúde.





Posto de saúde e pronto socorro são coisas diferentes





O posto de saúde, também chamado de UBS (Unidade Básica de Saúde) é um centro médico que conta com diversos tipos de especialistas, de dentistas e geriatras a psicólogos, ginecologistas e pediatras a oftalmologistas.

As consultas, de modo geral, são agendadas e é possível se preparar previamente, levando água, toalhinha, bulas ou nomes de remédios que estão sendo ingeridos frequentemente pelo paciente e é possível e desejável até que se consulte a previsão do tempo para saber com antecedência se será necessário solicitar transporte particular para chegar no horário marcado.

O objetivo das UBSs ou postos de saúde não é realizar atendimentos de emergência. Para isso, existem outras opções de atendimento médico.

Em caso de suspeita de Covid e sintomas graves, como falta de ar, febre alta e rebaixamento da consciência, o ideal é que o paciente se dirija a uma Unidade de Pronto Atendimento, hospital ou pronto socorro para realizar a consulta com um clínico geral, de forma rápida, sem a necessidade de agendamento de consulta.





Como funciona o atendimento no posto de saúde e na UPA





Enquanto no posto de saúde (UBS) o atendimento, geralmente, acontece por agendamento – exceto em casos específicos como atendimento para retirada de remédios, inalação e vacinação, na UPA os atendimentos acontecem segundo a urgência e a necessidade de atendimento do paciente.

Os pacientes atendidos na UPA podem ser diagnosticados e tratados na própria unidade ou encaminhados para hospitais e pronto-socorros que possuam maiores condições de oferecer internação ou melhores condições de tratamento.





Horários de atendimento das UPAS e postos de saúde





Os postos de saúde possuem horários diferentes em cada estado, cidade ou bairro e, geralmente, não funcionam aos finais de semana.

Já as UPAS, assim como pronto socorros e hospitais, funcionam 24 horas, todos os dias da semana.





Como os postos de saúde auxiliam pacientes de Covid





Apesar de não prestar atendimento emergencial, os postos de saúde auxiliam os pacientes de Covid em diversos momentos relacionados às etapas de prevenção e recuperação.

Alguns exemplos dos atendimentos são os psicológicos, que dão suporte a muitas pessoas que ficaram fortemente abaladas emocionalmente por conta da doença e, em muitos casos, do contágio familiar, além do atendimento geriátrico, visto que idosos que se recuperam de Covid precisam continuar realizando atendimento médico a fim de restabelecer sua saúde de forma integral.

Não é incomum também que, após a recuperação da Covid, muitos pacientes precisem realizar exames e fisioterapia a fim de eliminar sequelas causadas pela doença.

Todos esses atendimentos são realizados nos postos de saúde (UBSs), com agendamento prévio.

Outro aspecto essencial em que os postos de saúde estão sendo fundamentais é na vacinação contra Covid-19.

Quando se dirigir ao posto de saúde?





Os postos de saúde estão oferecendo sua estrutura e seus profissionais para realizar a triagem, a vacinação e o acompanhamento dos vacinados, em todo o Brasil.

Quem precisa de remédios oferecidos pelo SUS também deve se dirigir aos postos de saúde, com a receita e documento de identificação em mãos, para realizar a retirada gratuita da medicação.

Segundo dados publicados em portal de saúde da prefeitura de Jundiaí- SP, São Paulo-SP e de Canoas-RS, em caso de sintomas leves, como coriza e tosse, também é possível procurar atendimento em um UBS.





Veja, rapidamente, para onde se dirigir em caso de sintomas de Covid

(foto: Reprodução)

Postos de saúde – UBS

vacinação;

inalação;

consultas agendadas;

pré-natal;

retirada de medicamentos oferecidos pelo SUS;

atendimento com clínico geral em casos de sintomas leves.





Unidades de pronto atendimento – UPA





Sintomas moderados ou graves de Covid-19 como febre alta, desmaios ou perda de consciência, falta de ar intensa e constante, fraqueza ou sonolência.

Pronto socorro e hospital





Sintomas graves de Covid-19 como febre alta, desmaios ou perda de consciência, falta de ar intensa e constante, fraqueza ou sonolência excessivas ou oxigenação do sangue abaixo de 94%.

Compartilhe esse conteúdo para ajudar mais pessoas a terem informações de prevenção e segurança em relação à Covid-19.

Vamos juntos vencer o vírus.