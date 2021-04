Últimos dias para apostar na Dupla de Páscoa e concorrer a R$ 30 milhões

(foto: iStock)



R$30 milhões, as apostas ainda podem ser realizadas no site do Começou a contagem regressiva: faltam apenas 3 dias para o sorteio da Dupla de Páscoa , primeira loteria especial do ano. Com valor inicial estimado em aproximadamente, as apostas ainda podem ser realizadas no site do Mega Loterias . O sorteio será realizado neste sábado (17). Não deixe para a última hora, garanta já a sua participação!





Apesar de ser considerada uma loteria nova, estando em vigor desde 2017, a Dupla de Páscoa já contemplou muitos ganhadores, com prêmios sempre na faixa dos milhões. Confira a seguir todas as principais informações sobre a Dupla de Páscoa e turbine suas apostas para garantir essa bolada!





Como apostar na Dupla de Páscoa





A mecânica de aposta é exatamente a mesma da Dupla Sena: basta escolher de 6 a 15 dezenas dentre os 50 números disponíveis no volante de aposta. As faixas de premiação variam entre Sena, Quina, Quadra e Terno, respectivamente 6, 5, 4 e 3 números acertados.





Assim como todas as loterias especiais, a Dupla Sena de Páscoa não é acumulativa. Dessa forma, caso não haja ganhadores na primeira faixa (sena), o prêmio principal destina-se para aqueles que acertarem a quina e assim por diante.





Probabilidades e Estatísticas

Está pensando em turbinar sua aposta simples? Estudar as principais estatísticas da Dupla de Páscoa é uma excelente estratégia para alavancar suas chances de premiação. Fique por dentro dos números mais sorteados, as melhores dezenas, entre outras informações importantes disponíveis na página de estatísticas do Mega Loterias.





Bolões

Os bolões são uma maneira prática e segura para aumentar suas chances de premiação em qualquer loteria! Desenvolvidos por especialistas em loterias, permitem que os jogadores realizem apostas mais certeiras com um investimento mais em conta.





Porque apostar com o Mega Loterias





aqui você encontra as principais informações e dados estatísticos para fazer a melhor aposta! Acesse o Mega Loterias agora mesmo e confira a lista completa com probabilidade de ganho em diferentes modalidades de aposta, dezenas mais quentes e muito mais. Tudo isso atrelado ao melhor custo-benefício do mercado lotérico, com jogos avulsos a partir de R$2,75 e cotas com o valor mínimo de R5!!





Sobre o Mega Loterias





O Mega Loterias é um site de apostas lotéricas criado para oferecer a melhor experiência em loterias aos apostadores de todo o Brasil. Nossa plataforma dispõe de uma interface segura, com uma linguagem clara e prática, pensado para otimizar e facilitar o sistema de registro de apostas.





Aposte em todas as loterias oficiais da Caixa Econômica Federal de forma simples, rápida e com total segurança! Um dos grandes diferenciais do Mega Loterias está na praticidade oferecida aos jogadores, que podem contar com ferramentas inteligentes que auxiliam na combinação de jogos para turbinar suas apostas.





Fonte: Mega Loterias