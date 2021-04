Como as mulheres influenciam na hora de escolher um carro novo

(foto: @texasterri)

Todo carro tem as suas próprias características, que atraem tanto homens quanto mulheres, pois não existem carros feitos para homens e carros feitos para mulheres. Contudo, há alguns fatores que influenciam a escolha das mulheres. Saiba quais são essas diferenças e escolha seu 0km.





No mercado automotivo existem diversos tipos de veículos, que podem ser SUV, caminhonetes, carros compactos, Sedan e outros modelos. Estão também os carros utilitários e os esportivos. É evidente que as marcas apresentam constantemente modelos e versões novas com variedade de cores e, é claro, de valores.





Com tanta variedade e diversidade de veículos, há também uma grande diversidade de pessoas com diferentes gostos e vontades. Já não há diferença de gênero para optar por um determinado carro, porque um veículo esportivo pode ser do agrado de uma mulher tanto como um veículo familiar pode ser atraente para um homem. Escolha seu 0km , independentemente de você ser homem ou mulher.





Um homem pode escolher o seu carro novo pela necessidade de levar os filhos para a escola antes de ir para o trabalho. Uma mulher pode desejar um determinado carro para poder viajar no fim de semana com um grupo de amigos. E definitivamente fica comprovado que, seja qual for o motivo, de um modo geral são as mulheres que decidem a compra de um carro 0 km.

(foto: @crystalmariesing)

As mulheres influenciam com as suas preferências a compra de um carro





O homem precisa comprar um carro para curtir com a família, é ele que vai comprar esse carro, mas antes de comprá-lo, normalmente ouve a opinião da mulher, que analisa o uso que o carro terá, pensando no conforto dos filhos quando vão para a escola ou no tamanho do porta-malas para colocar a bagagem na hora de uma viagem familiar.





Ao mesmo tempo, se é o filho que vai comprar um carro, com certeza a mãe terá alguma influência sobre o primeiro carro do filho, que dá ouvidos à mãe, porque ela tem experiência.





No entanto, a realidade nas vendas de carros 0km indica que há modelos que as mulheres gostam mais. Hoje em dia, aqueles que possuem um bom espaço, são confortáveis e seguros, são os preferidos por elas.





Quais são as preferências delas?





Um porta-malas grande, com espaço suficiente para poder transportar o carrinho do bebê, as sacolas das compras, os brinquedos e as mochilas dos filhos.





Ter a possibilidade de regular a altura do banco do motorista para ter melhor visibilidade do trânsito.

Poder contar com um sistema tecnológico avançado para poder ter conexão com o smartphone e, desse modo, facilitar os trajetos com a ajuda do Waze ou do Google Maps, por exemplo.





As mulheres querem praticidade, além de segurança e conforto!





As mulheres gostam dos seguintes detalhes:





1. Segurança

É o fator mais importante para elas, principalmente para aquelas que são mães com filhos pequenos. Elas precisam dessa segurança para dirigir com tranquilidade, sabendo que as crianças viajarão bem. Os veículos que elas escolhem possuem airbags frontais laterais e de cortina.





2. Conforto

Elas escolhem carros com muito espaço interior, que possuam um bom sistema multimídia, vidros elétricos, painel digital e bancos confortáveis.





3. Praticidade e elegância

Mesmo querendo um carro que tenha praticidade na hora de dirigir, elas também gostam de um belo design, que seja um carro elegante e bonito.





4. Um carro compacto

Se bem as mulheres gostam de espaço e conforto, a verdade é que geralmente escolhem carros compactos, porque com eles é mais fácil encontrar vaga para estacionar na cidade.





5. A cor

Algumas mulheres escolhem o vermelho, outras, cor de rosa. Porém, a maioria prefere o branco, que acaba sendo um clássico entre o público feminino. O cinza é outra opção que elas gostam muito.





6. A direção assistida

Sem dúvida alguma, as mulheres que são mães e que têm filhos pequenos ou em idade escolar, preferem carros que possuam direção assistida. Desse jeito elas podem manobrar com segurança e tranquilidade.