Lindsay Camila: a primeira treinadora campeã da Libertadores Feminina

Um nome entrou para a história quando a Ferroviária conquistou o bicampeonato da Libertadores Feminina: Lindsay Camila. Ela se tornou a primeira treinadora a vencer a competição continental, ao superar a concorrência do América de Cali por 2 a 1, em jogo no estádio Vélez Sarsfield, de Buenos Aires.





Vencedor em 2015 e vice em 2015, o time de Araraquara é comandado pela única mulher já coroada com o título de campeã, um verdadeiro marco da última edição. Curiosamente, ela foi contratada em janeiro deste ano e jamais tinha disputado uma Libertadores.





Uma oportunidade e uma taça conquistada, um histórico de dar inveja! “Esta é a minha primeira Libertadores. Não tive a oportunidade de vir como atleta. Estou vivendo essa experiência de atuar como treinadora e para nós está chegando ao mais alto nível”, afirmou.





Além disso, a treinadora da melhor equipe feminina da América do Sul frisou que os campeonatos têm oferecido às jogadoras uma quantidade maior de referências. “Antes, elas recebiam indicações de homens. Hoje essas meninas têm a oportunidade de conseguir indicações de mulheres. Querem driblar como Aline Milene. Roubar a bola como Nicole. Defender como Luciane. Hoje elas têm essas indicações”, declarou a treinadora.





Para a comandante a “Glória Eterna” pertence a sua equipe, só que ela tem noção do que passou e o quanto se empenhou para estar no topo da América. “A glória também é minha porque estudei, me preparei e passei muitas noites chorando pelo que pensei que não aconteceria”, admitiu.





Além da Ferrinha, o Corinthians encerrou a sua participação com a terceira posição. Agora, as duas equipes voltam as suas atenções para as competições nacionais e já chegam como fortes candidatas a brigar pelo título do Brasileiro e do Campeonato Paulista.





