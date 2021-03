Pelé: conheça a trajetória de sucesso do incomparável Rei do futebol

(foto: FOTO: AFP/ADRIAN DENNIS)

O mundo moderno do futebol conhece jogadores talentosos e famosos como Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Mbappé, Lewandowski, entre outros, mas como não conhecer ou não ter visto alguma citação sobre as grandes jogadas do incrível Pelé.

Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé ou Rei do Futebol, foi um jogador de futebol que marcou sua época e gerações posteriores por ter sido um dos melhores atacantes brasileiros, além de ter sido responsável pelas grandes conquistas da seleção brasileira no passado e marcou 1.200 gols ao longo de sua carreira.

Nos últimos 30 anos surgiram grandes esportistas, com grandes habilidades de drible, ataque e defesa em campo, como Ronaldo Fenômeno, Ronaldo Gaúcho, Vampeta, Bebeto, Túlio Maravilha, Romário, Renato Gaúcho e etc.

O futebol pode ser considerado um dos esportes que mais emocionam, divertem e integram não somente aos brasileiros, mas aos admiradores no mundo todo e nada melhor para um time e sua torcida do que ter um ídolo para chamar de seu.

Passagem do Pelé pelos grandes times

O grande talento do Pelé não ficou limitado somente aos times brasileiros como o Santos e o Fluminense, sua estrela também brilhou nas equipes estrangeiras como o Cosmos de Nova York e na seleção nigeriana.

No Santos o jogador iniciou a sua vida esportiva muito jovem por volta dos 14 anos anos, e em 1957 o adolescente já era titular da equipe Santista, vestindo a camisa do Santos ele marcou por volta de 1091 gols e foram 17 anos dedicados ao peixe.

Além disso, na sua brilhante carreira ele atuou no Fluminense por dia, em um amistoso celebrado na África entre Fluminense e Racca Rovers, o jogador foi convidado a vestir a camisa do tricolor em 1978.

Por último, sua passagem pelo New York Cosmos em 1974 rendeu ao Rei do Futebol sua consagração ao nível internacional além de ter melhorado a reputação do time norte americano e despertado o interesse do público.

Nestes 3 anos Pelé participou de 106 partidas e marcou 64 gols pelo time nova iorquino.

A aposentadoria do Rei do Futebol

Segundo o Futebol na Veia a despedida de Pelé dos campos de futebol, foi um grande evento com repercussão internacional, seu último jogo foi nos Estados Unidos em 1977, em que o Cosmos jogou contra o Santos.

Por outro lado, a grande estrela do time jogou o primeiro tempo com a camisa do Cosmos e na segunda parte do jogo representou o seu amado time de coração: Santos, um jogo marcado pela emoção e alegria.

Anos depois de se aposentar, Pelé teve participação na política e no mundo do esporte, em 1995 foi Ministro de Esporte, além de participar de muitos eventos esportivos com fins de caridade.

Atualmente, o ex-jogador está com 80 anos e continua colhendo os frutos de uma carreira tão exitosa, intensa e representativa para toda uma geração que conheceu os jogos clássicos de futebol e pode acompanhar essa lenda viva nos maiores estádios de futebol do mundo.